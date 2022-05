/Поглед.инфо/ Напоследък не минава и ден на Запад, без да се каже нещо впечатляващо за това как трябва да живее целият свят. И тези твърдения подчертават по-добре от останалите, че обединеният Запад плавно, а на места и не много плавно преминава от етапа на нарастващити противоречия с останалия свят към етапа, когато тези противоречия стават антагонистични.

Така, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи идеята на италианския премиер Марио Драги за премахване на принципа на единодушие при вземането на „ключовите решения“ в рамките на Европейския съюз. „Дошло е времето за промяна на условията на общността, на които се основават принципите на съществуването на Европейския съюз. По-специално единодушното гласуване по различни въпроси трябва да бъде премахнато. Правилото за единодушно гласуване често блокира правилните решения “ , каза фон дер Лайен .

Инициаторите на толкова фундаментална реформа, мощните държави на ЕС, са силно възпрепятствани от европейските малки дребосъци, които със своите специални интереси винаги пречат на европейските гиганти. Освен Италия, Франция също изрази интерес към премахването на принципа на единодушие при гласуването в Европейския съюз.

А „смутителят на спокойствието” е преди всичко Унгария, която отказва да постави вноса на енергийни ресурси от Русия в зависимост от „солидарните решения” на водещите сили на ЕС.

Вече има доста такива „частни проблеми“ в Европейския съюз, който има 27 държави-членки. И ще продължава да става все по-голям. Междувременно предложената "радикална реформа" на ЕС ще бъде пряк удар в сърцето на общата европейска идея. Европейският съюз като алианс просто няма да преживее прехода към модел на управление на общността, основан на принципа на волята на мнозинството.

Напълно неразбираемо е как Брюксел ще може да наложи волята на водещите сили на ЕС върху всички останали, ако механизми за това, освен резолюциите тя няма. И всякакви опити за прилагане на финансови и икономически санкции ще доведат до „ориентиране към изхода“ от членство на фрондиращата част на ЕС.

„Обединена Европа” всъщност загуби своето единство, което означава, че излага на риск като цяло евроатлантическото единство, единството на колективния Запад. Отвъд океана дори Хенри Кисинджър, наближаващ 99-ия си рожден ден, се тревожеше за това. По пътя на "кризисната реформа" Кисинджър гледа по-далеч от европейците и говори по-директно:

„Трябва да разберем, че има различия в идеологията и тълкуването [на фактите между авторитарни режими и демокрациите] . Трябва да използваме това разбиране, за да оценим важността на възникващите проблеми, а не да го превръщаме в основна точка на конфронтация, освен ако не сме готови да превърнем смяната на режима в основна цел на нашата политика.

Мисля, че предвид развитието на технологиите и огромната разрушителна сила на съществуващите в момента оръжия [желанието за смяна на режима] може да ни бъде наложено от враждебността на други [държави] , но трябва да избягваме ситуации, в които ще ги създадем със собственото си поведение “, предупреждава майсторът на геополитиката.

Кисинджър е стара лисица, която изигра ключова роля в ерата на Никсън и Брежнев, за да накара Китай да се ангажира повече със Съединените щати срещу СССР. Сега обаче той говори предпазливо, дори опростено. И това е случаят, когато си постлал меко, но трудно можеш да заспиш. В същото интервю Кисинджър направо дава да се разбере, че задачата за „смяна на авторитарния режим“ е целта на американската политика спрямо Русия.

The Financial Times задава въпрос на Кисинджър: „Срещали сте се с Путин 20-25 пъти. Руската ядрена военна доктрина е, че те ще отговорят с ядрени оръжия, ако смятат, че режимът е под реална заплаха. Къде според вас минава червената линия на Путин в тази ситуация?

Кисинджър отговаря: „Срещах се с Путин, когато изучавах международни отношения около веднъж годишно в продължение на около 15 години за чисто академични стратегически дискусии. Мисля, че основните му вярвания се основават на някаква мистична вяра в руската история... И че е бил обиден в този смисъл от Запада.

Той беше обиден и заплашен, защото Русия беше заплашена от поглъщането на цялата тази територия между Европа и Русия от НАТО... Мисля, че той сгреши в ситуацията, пред която се изправи на международната арена, и явно е сгрешил в способностите на Русия. .. Не се връщаме към предишните връзки. Позицията на Русия ще бъде различна заради това - и не защото ние го изискваме, а защото те самите доведоха нещата до това .

В превод от езика на „висшата дипломация“ това означава, че Съединените щати, от името на които Кисинджър говори в случая, възнамеряват да разговарят с победена Русия при свои условия, което, както посочи „гуруто“, ще се определя от „желанието за смяна на режима“. Става дума за насилствена смяна на държавната власт в Русия след нанасяне на военно-политическо и социално-икономическо поражение на страната ни.

Които и от вземащите решения на Запад да се крият зад опита и авторитета на 99-годишния Кисинджър, от неговите предложения, както и от дебата за „реформата на Европейския съюз“, толкова радикална, че заплашва да разруши самия съюз е ясно: светът, който някога се разглеждаше от неговите стопани като The West and the Rest /„Западът и всички останали“/ приключи. Друг свят идва. Вече няма място за глобална хегемония. И в този нов свят тези, които влизат в играта ва-банк, играят за нокаут.

