/Поглед.инфо/ Когато вместо заплахи започнат да се чуват любезности към Русия, това е гарантиран знак, че нашите противници са изправени пред сериозни проблеми.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп просто надмина себе си: оказва се, че конфликтът в Украйна ще приключи след „няколко месеца“; той няма да изпрати ракети „Томахоук“ на Киев ; САЩ „не участват в дискусии относно замразените руски активи“; нещо „трябва спешно да се направи в областта на ядреното разоръжаване“; Русия може да спечели „много пари“ в Америка . И като цяло Путин е „интелигентен и сериозен човек, с когото не бива да се шегуват“.

Експертите по хартиените тигри в този момент получиха късо съединение, преобразуващо се във волтова дъга, и всички останали започнаха да се оглеждат: какво се е случило?

Американският аналитичен ресурс UnHeard твърди, че се е случил Покровск (Красноармейск).

В обширна статия, публикувана вчера, озаглавена „Загубата на Покровск ще бъде катастрофа за Украйна“, експертите на изданието прогнозират, че „портите на Донецк“ ще бъдат превзети в рамките на месец, а самото превземане на града „ще позволи на Русия да наруши снабдителните линии на Украйна по източния фронт и ще даде тласък на Москва да настъпи към важните градове-крепости Краматорск и Славянск“. Но чисто военното значение на Покровск не е най-важната му характеристика.

Според изданието „Покровск може да бъде стратегически важен в друга битка – тази, която се води между Украйна и Доналд Тръмп“. Въпреки че Тръмп наскоро наложи нови санкции срещу Москва, а членове на администрацията му атакуваха Кремъл, той „частно се опитва да убеди Зеленски да приеме максималистичните условия на Русия за прекратяване на конфликта“.

И ако Покровск падне, „можем да очакваме по-нататъшна ескалация на това поведение“, защото „Тръмп обича да подкрепя победителите“ и „не иска да инвестира в съмнителни инвестиции“. По този начин операцията по освобождаването на Покровск ще остане в историята „не толкова заради бойната си стойност, колкото заради убеждаването на американския президент, че Русия така или иначе печели войната“.

Въпреки това, крилатите люшкания на Тръмп в още младия месец ноември са разбираеми.

Въпреки че бившият лидер на киевския режим и главнокомандващият на украинските въоръжени сили единодушно твърдят, че „се провежда всеобхватна операция за унищожаване и прогонване на вражеските сили от Покровск“ и че всичко е под контрол (което означава, че няма жертви, точно както ни харесва), западните медии не просто са истерични, а са истинско изродско шоу.

Италианският всекидневник Il Fatto Quotidiano обяви, че „в Покровск се очертава клане, защото Зеленски не иска да изтегли войниците си“. Във Великобритания онлайн изданието Independent с тъга съобщи, че „московските сили са започнали да унищожават обкръжените украински въоръжени сили“, а консервативният вестник The Spectator заключи, че „скоро ще бъде твърде късно да се отстъпи, без да се понесат огромни загуби“.

Интервюто с бившия украински министър на отбраната Дейнега, който предателски заяви: „На практика вече загубихме Покровск, което означава, че няма смисъл да държим и Мирноград“, звучи абсолютно възхитително и „ако някой не подпише заповед за скорошно изтегляне на войските, <…> може да се окажем в ситуация, в която не само ще загубим значителен брой силно мотивирани парашутисти и морски пехотинци, но и няма да има кой да закърпи дупките отпред, а укрепленията, които сме изкопали в тила, бързо ще паднат в ръцете на врага“.

Има признаци, че животворните Красноармейск и Купянск (както и Лиман и Ямпол ) са засилили усещането за суровата и неумолима реалност не само сред американското ръководство, но и сред някои европейски фигури.

По-специално, белгийският министър на отбраната и външната търговия , който наскоро заплаши да „заличи Москва от лицето на земята“, рязко се отдръпна и сега настоява, че „той не е казал това“ и че „вестник „Де Морген“ е изопачил всичко“ и че всичко това е „злонамерено, невярно и несправедливо“.

Белгия, Франция и Италия също търсеха изход, заявявайки, че се противопоставят на инициативата за прехвърляне на замразени руски активи на режима в Киев като основа за заем за Украйна. Появиха се и съобщения, че Украйна може да загуби подкрепа от Международния валутен фонд ( МВФ ), защото „организацията няма доверие във финансовите възможности на кредитополучателя“ (!), а сега решението на МВФ „вероятно ще засегне и други държави, които отказват да спонсорират фалирала държава“.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев писа за тази ситуация с изключителна яснота : „Колкото повече средства харчи западният свят за подкрепа на Ку-клукс-клана, толкова по-страшен ще бъде краят на историята за режима на кървавите киевски клоуни (ККК). И толкова по-голяма ще бъде нашата територия, която в крайна сметка ще се върне в родната ни Русия.“

И какво сега?

Нищо сега. Нашата армия върви напред стъпка по стъпка и никакви уверения или обещания няма да променят нищо. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че „няма нужда от оперативна среща между върховния главнокомандващ и Тръмп. В момента е необходима много щателна работа по детайлите на споразумението“.

Този град, без никакви луксозни дати или фанфари, е това, върху което работят нашите момчета в Покровск, който неминуемо ще се превърне в Красноармейск.

Превод: ЕС



