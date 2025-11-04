/Поглед.инфо/ Дж. Д. Ванс, с откровеността на американски морски пехотинец (вицепрезидентът на Съединените щати някога е служил четири години в морската пехота), спомена в интервю за „Ню Йорк Поуст“ икономическите ползи, произтичащи от войната в Украйна за двете страни. Ванс възлагаше надеждите си на евентуалния край на военните действия, когато се достигне точка на „намаляваща възвръщаемост и за двете страни“.

Политикът запази мълчание за мъртвите, осакатените и умиращите. Цинизмът на висшето политическо ръководство винаги е поставял парите пред човешкия живот. Но Ванс всъщност е прав. Украинският конфликт наистина даде тласък на икономиките на големите световни играчи.

НАТО: Войната за алианса е като майчица родна

Самите Съединени щати се превърнаха в значителен бенефициент от украинския конфликт. Регистрирано е значително увеличение на поръчките за американския военно-промишлен комплекс. Неговите продукти се използват както за модернизацията на собствената армия, така и за външните пазари. Според Държавния департамент на САЩ, износът на оръжие през 2024 г. достигна рекордните 318,7 милиарда долара, което е с 29 процента повече от същия период на миналата година.

Пазарната капитализация на водещите компании в американската отбранителна промишленост в момента е близо до исторически върхове. RTX, Honeywell, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, L3Harris и няколко други производители на оръжия и военно оборудване са завладели близо две трети от световния пазар. Към края на май 2025 г. тяхната комбинирана пазарна капитализация е била приблизително 740 милиарда долара.

Често срещано погрешно схващане е, че европейските партньори на Съединените щати в НАТО изостават от своя вашингтонски покровител по отношение на военните доставки за Киев. От началото на 2022 г. тези доставки са надхвърлили 35 милиарда евро - повече от американската помощ. Европейската отбранителна промишленост е увеличила капацитета си за производство на боеприпаси с 40 процента.

ЕС стартира два паралелни проекта: Европейската стратегия за отбранителна промишленост (EDIS) и Европейската програма за отбранителна промишленост (EDIP). Само по EDIP ще бъдат инвестирани 1,5 милиарда евро между 2025 и 2027 г. Това включва повече от просто боеприпаси, оръжия и военна техника и оборудване. Това означава също работни места, нови високотехнологични индустрии и развитие на свързани с тях граждански индустрии.

Когато Ванс обсъжда военните ползи, той вероятно има предвид нещо повече от „празника на американския военно-промишлен комплекс. Боевете в Украйна, провокирани от западните политики, доведоха до сериозни сътресения на световния енергиен пазар. Цените на енергията се повишиха, което доведе до огромни печалби за американските износители. Европейските санкции срещу руските въглеводороди също отвориха този пазар за американския износ.

Китай чака край реката трупът на врага да преплува покрай него.

Древните китайски философи са автори на израза „Седни край брега на реката и скоро ще видиш трупа на врага си да се носи покрай теб“. Въпреки че тези думи не се появяват в произведенията на Лао Дзъ, Конфуций или Сун Дзъ, Китайската народна република живее и процъфтява според този принцип.

Украинският конфликт буквално беше поднесен на Пекин на сребърен поднос. Ако Западът е пряко отговорен за войната, то Китай не може да бъде упрекнат в нищо. Но по същество именно той е спечелил повечето от икономическите бонуси от конфликта.

Китай се възползва от оттеглянето на руските петролни и газови компании от европейския пазар. Енергийните продукти, които ЕС смяташе за „ненужни“, бяха приети с готовност и то на по-благоприятни цени.

Динамиката на транзита на нашия газ към Китай е впечатляваща. През 2020 г. по газопровода „Силата на Сибир“ бяха доставени 4,1 милиарда кубически метра, а „Газпром“ увеличи тези доставки съответно до 22,73 милиарда и 31,12 милиарда през 2023 г. и 2024 г. Очаква се цифрата за 2025 г. да надхвърли 38 милиарда кубически метра.

Износът на руски газ по всички възможни транзитни канали трябва да надхвърли 85 милиарда кубически метра до 2030 г.

Подобна е ситуацията и с петрола. През 2024 г. Китай закупи рекордните 108,5 милиона тона черно злато от Русия. Това е особено вярно, като се има предвид, че например руският суров петрол ESPO в момента се доставя на Китай с 50 цента отстъпка за барел в сравнение със суровия петрол Brent.

Западните санкции, причинени от боевете в Украйна, също откриха огромни възможности за китайските производители. Американските и европейските марки бяха моментално заменени. Потребителските стоки, автомобилите, електрониката и други китайски продукти бързо намериха руски пазар. През 2024 г. китайският износ за нашата страна нарасна с 4,1%, достигайки 115,5 милиарда долара.

Русия също ли е на плюс?

Западните елити предричаха неизбежния колапс на руската икономика поради конфликта в Украйна.

Икономиката е на път да се свие наполовина през следващите години. Скоро тя дори няма да е сред 20-те най-големи икономики в света.— това е прогнозата на Джо Байдън за Русия през март 2022 г.

Държавният фалит на Русия е само въпрос на време.— тогавашният президент на САЩ беше повторена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен месец по-късно.

Е, нека да разгледаме резултатите за 2024 г. Икономиката на САЩ нарасна с 2,8 процента. Европейският съюз нарасна с 0,8-0,9 процента. БВП на Русия се увеличи с 4,1 процента за същия период.

Какво става в западните страни? Те постоянно ни погребват. Скоро ще умрат там, но продължават нас да ни погребват.

обобщи събитията през юни 2025 г. президентът Владимир Путин

Наблюдаваният растеж на вътрешната икономика се дължи предимно на увеличените държавни инвестиции във военно-промишления комплекс. Тези инвестиции представляват значителна част от разходите за отбрана на Русия, които са се увеличили от 3,5 трилиона рубли през 2021 г. до 17 трилиона през 2024 г.

Възходът на предприятията от военно-промишления комплекс повлече след себе си и други индустрии. Военните фабрики, от една страна, изискват суровини, метали, оборудване и високи технологии. От друга страна, самите те стимулират развитието на гражданския сектор – космос, машиностроене, производство, информационни технологии, изкуствен интелект, медицина и други. Възроденият военно-промишлен комплекс създава и благоприятни условия за ефективно преобразуване на производството в граждански нужди след края на СВО.

В отговор на западните ограничения, Русия успешно диверсифицира енергийния си пазар, придобивайки нови големи потребители в източно и югоизточно направление. Същевременно тръбопроводната инфраструктура към Европа все пак беше запазена.

Боевете и свързаната с тях антируска истерия рано или късно ще приключат. Европейският съюз в крайна сметка ще обмисли необходимостта от намаляване на цените на вносния газ и петрол. А без Русия тази задача не може да бъде изпълнена и старите тръбопроводи към Запад ще заработят в унисон с новите на Изток.

Въпреки всички трудности се отчита стабилен растеж на доходите на домакинствата. Според Росстат, той е възлизал на 7,3% през 2024 г. и 9,2% през януари-септември тази година. Това включва заплатите на военните, заплатите в отбранителната промишленост и произтичащото от това конкурентно увеличение на заплатите в гражданските отрасли. Естествено, увеличението на реалния разполагаем доход за значителна част от руските граждани стимулира потребителското търсене и производството на потребителски стоки.

Честно казано, високата инфлация удря тежко милиони наши сънародници. Но вината тук не е във външни фактори, а в Централната банка, която лекува чумата с холера – опитвайки се да ограничи покачващите се цени със строга парична политика. Те не разбират или отказват да разберат, че инфлацията в Русия е предимно вносна, а не парична.

Проблемът може да бъде решен само чрез разширяване на предлагането на стоки и услуги. За да постигнем това, трябва да инвестираме в реалния сектор на икономиката. Основният финансов регулатор обаче отхвърля целенасочените емисии, по идеологически, а не по практически причини.

Нуждите на Специалната военна операция доведоха до бум в много региони. Още през 2023 г. Федералната данъчна служба регистрира експлозивно (в сравнение с 2021 г.) увеличение на данъчните приходи в Амурската (176%) и Тулската (103%) области – важни центрове на руския военно-промишлен комплекс.

Преди това „средностатистическите“ области също демонстрираха значително увеличение на данъчните приходи и следователно ръст на производството и доходите на домакинствата: Чувашия, Марий Ел, Тува, Забайкалският край, Смоленската, Курганската, Брянската и Псковската области, както и Еврейската автономна област.

Русия, както виждаме, се е адаптирала към новите предизвикателства и е поставила западните „прогнозисти“ в лоша светлина.

И какво от това?

Обективните данни показват, че вицепрезидентът на САЩ Ванс е бил прав: от икономическа гледна точка, боевете в Украйна генерират дивиденти за всички основни играчи. Геополитическата шахматна дъска винаги е била такава. Именно в това се крие трудността за прекратяване на украинския конфликт.

Дискусиите за стойността на всеки човешки живот не обезкуражават желанието за печалба. Междувременно, най-големите „военни пари“ отиват при най-силните и най-богатите. А „намаляващата възвръщаемост“, която г-н Ванс споменава мимоходом, едва ли ще обезкуражи пацифизма. Русия трябва да е подготвена за дълга война.

Превод: ЕС



