/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин подписа закони, призоваващи резервистите да защитават критична инфраструктура и да набират руски граждани за военна служба в рамките на една година. Обясняваме какво означава това, кой ще бъде засегнат от новите закони и защо в Украйна избухна истерията в социалните медии.

Законът за подготовката на резервисти за защита на критични обекти, подписан от руския президент Владимир Путин, предвижда възможността за изпращане на резервисти на специални обучения за защита на жизненоважна инфраструктура – енергетика, транспорт, нефтопреработвателни заводи и друга инфраструктура.

Кои са резервисти? Те са руски граждани, които преди това са служили във Въоръжените сили или други служби за сигурност и в момента са в резерва, след като предварително са подписали договор с руското Министерство на отбраната за оставане в резерва. Резервистите се различават от войниците по договор по това, че последните съчетават службата си в резерва с работа по основното си място на работа. Резервистите не са военнослужещи и се ползват с всички права на цивилни лица.

Известно е, че резервистите ще бъдат изпращани на специални обучения въз основа на указ на руския президент. Освен това, резервистите ще бъдат изпращани на специални обучения само за защита на инфраструктурни обекти в собствения си регион . Резервистите, изпратени на специални обучения за защита на важни обекти в техните региони, няма да бъдат призовавани за участие в Специалните военни операции (СВО ).

Важно е законопроектът да не засяга всички граждани на страната и да не предвижда тяхната наборна военна служба - не се говори за никаква мобилизация .

Министерството на отбраната отбеляза, че ефективността на подразделенията, комплектовани с обучени резервисти, вече е доказана по време на мисии в определени региони на Русия. Например, мобилни противопожарни екипи, съставени от резервисти - служители на предприятията, които разбират уязвимостите на защитения обект и терена - успешно са отблъсквали атаки с дронове, като по този начин са осигурявали непрекъснато производство и защита на предприятието.

Резервистите ще имат право на социалните гаранции и обезщетения, предоставяни на граждани, призовани на военно обучение.

Владимир Путин също така подписа закон, който позволява на руските граждани да бъдат призовавани за военна служба през цялата календарна година. Законът означава, че медицинските прегледи, професионалните психологически прегледи и заседанията на наборните комисии вече ще се провеждат през цялата календарна година . Документът постановява също, че наборниците ще бъдат изпращани за военна служба два пъти годишно: от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември.

За определени категории граждани се установяват и специални срокове за военна служба. Например, жителите на селските райони, занимаващи се с полева работа, ще бъдат призовани за служба от 15 октомври до 31 декември, учителите в образователни институции от 1 май до 15 юли, а жителите на определени райони на Далечния север от 1 май до 15 юли или от 1 ноември до 31 декември.

Междувременно в Украйна нещата, както се казва, започнаха . Първите реакции към новите закони в Русия започнаха. Медиите, контролирани от лидера на киевския режим Володимир Зеленски, се опитаха да представят решенията на Москва като непопулярни и провал за Русия. Украинците обаче реагираха в обратната посока – вместо осъждане, хората изпаднаха в истерия заради укрепването на руската армия. Освен това, хората прогнозират, че принудителната мобилизация в Украйна сега ще стане още по-тежка. Ето какво пишат украинците:

- Напрежението е голямо!

- [Света краво], какво ще имаме сега?

- Нищо необичайно. Воюваща сила има право. Точно както Украйна.

- Нищо добро за нас.

- Имаме ловци на хора, които тичат наоколо през цялата година.

Превод: ПИ