/Поглед.инфо/В това видео с Георги Стъмболиев и Румен Петков - лидер на ПП АБВ - част от коалиция "БСП - Обединена левица", разглеждат тревожни разкрития за състоянието на българския горивен резерв. Защо 50% от държавния резерв се намира извън България? Какво означава това за сигурността, икономиката и националния суверенитет?

1/България без гориво? Скритата истина за държавния резерв

2/НАТО мълчи, ЕС без отговор: България остава сама и без горива

3/ Санкциите на Тръмп ни удрят жестоко: Ще бъде ли България новата жертва?

Обсъждаме още:

Потенциалната катастрофа при спиране на рафинерията в Бургас.

Санкциите срещу Русия и как те засягат не само България, но и целия регион.

Отношението на НАТО и ЕС към България – изоставени ли сме?

Глобалните конфликти – Украйна, БРИКС, Западът срещу Изтока.

Двойните стандарти на “партньорите” ни и опасностите от васалитет.

Това е видео, което всеки българин трябва да види. Сподели го, за да достигне до повече хора.

Време е да говорим истината.

