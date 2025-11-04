/Поглед.инфо/ В първата част на това интервю Георги Стамболиев и Георги Марков анализират драматичните събития в Западна Европа, които според тях напомнят промените от 1989 г. – но този път в обратна посока

Теми, които обсъждаме:

Падението на Макрон и възходът на Жордан Бардела

Изолацията на Франция, социалните бунтове и „миграцията с ножа“

Политическата репресия и разпад на съдебната система в ЕС

Силният възход на Орбан, Бабиш, Кикъл и т.н.

Новата ос на Европа: Унгария, Австрия, Чехия, Полша и Сърбия

Неолибералната епоха изглежда приключва.

„Ние сме спасението на Запада“, казва Орбан. Дали Централна Европа ще се превърне в новата лидерска сила на континента?

/ВИДЕО/

Втората част гледайте тук утре вечерта: