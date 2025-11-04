/Поглед.инфо/ „Германците са добри в изграждането на танкове, но войните на 21-ви век се решават не от качеството на танковете, а от електронните системи за наблюдение, дроновете и съвременните технологии, в които Европа изостава значително.“ Волфганг Мюнхау, бивш журналист на Financial Times и ръководител на аналитичния проект EuroIntelligence, говори за кризата в европейската икономика, която неминуемо би довела до поражение във война с Русия, ако ЕС реши да се впусне в такава.

Европа се готви усилено за война.

Европейската комисия работи с националните правителства и НАТО за координиране на съвместното използване на камиони, железопътни вагони и фериботи, които могат да превозват танкове и тежка артилерия през континента в случай на война.— пише „Файненшъл таймс“.

Междувременно Европа е в хватката на икономическа криза. Според Евростат, промишленото производство в Германия е спаднало с 4,3% през август, достигайки нивата от 2005 г. Бюджетната криза във Франция ескалира: дефицитът в хазната достигна 4% от БВП, а дългът на страната е над 114% от БВП.

В Русия, за сравнение, въпреки санкциите, той е само около 20% от БВП. В Италия държавният дълг е близо 138% от БВП. А това са трите най-големи икономики в Европейския съюз!

Волфганг Мюнхау, бивш журналист на Financial Times и ръководител на аналитичния проект EuroIntelligence, обясни как Европа е стигнала дотук и какво крие бъдещето, особено в отношенията ѝ с Русия, войната с която лидерите на ЕС смятат за неизбежна.

Петте фатални грешки

Според Волфганг Мюнхау, европейските политици са правили „грешка след грешка“ през последните години. Една от основните е била безусловната им подкрепа за Украйна.

ЕС силно подкрепя Зеленски, но всъщност той няма стратегия за Украйна. Или по-скоро имаше такава, но тя се казваше „Америка всякак ще се справи с това“. Стратегията не проработи; Америка не се справи с това.— казва Мюнхау.

Втората грешка е да се чака, докато Русия се изчерпи.

Единственото, което чувам напоследък, е: „Украйна ще се бори, докато Путин не се изчерпи.“ Но в действителност ние, европейците, имаме навика да се „изчерпваме“ преди другите!— смята експертът.

Той обясни, че ЕС вече няма пари да подкрепи Украйна, затова политиците искат да конфискуват замразените валутни резерви на Русия, възлизащи на приблизително 200 милиарда долара. И това е третата грешка.

Може да се сблъскаме със съдебни дела в чуждестранни съдилища и дори в нашите собствени съдилища, защото няма реално правно основание за това,— обясни анализаторът.

Третият провал е свързан с липсата на готовност за търговска война със Съединените щати.

Когато Тръмп наложи мита, те си помислиха, че могат да се борят с него, че финансовите пазари ще го оправят. Преобладаващото мнение в страните от ЕС беше, че Тръмп лесно ще бъде повлиян, но те грешаха.— казва експертът.

А сега ЕС плаща 15% върху стоките, внасяни в САЩ, подкопавайки и без това вече застоялата икономика.

И накрая, петата фатална грешка: европейците „пропуснаха Китай“ – не успяха да отворят пазарите си за него и не успяха да го заинтересуват от тясно сътрудничество. В резултат на това Китай се превърна в мощен съюзник на Русия.

Самите китайци признаха, че подкрепят Русия. Те не крият факта, че доставят на Русия стоки с двойна употреба. Знаем: това са военни стоки,— каза анализаторът.

ЕС активно губи лидерството си

По мнението на Мюнхау, Европа е станала изключително небрежна и се е държала изключително глупаво през последните десетилетия. Съединените щати са осигурявали военна защита, така че европейците не са харчили пари за поддържане на собствените си армии, а са харчили по-голямата част от приходите си за „добрия живот“.

Харчихме дивидентите си от мирно време за социални помощи. А сега е много трудно да ги отменим – хората вече са свикнали.— казва Волфганг Мюнхау.

По думите на експерта, Европа бързо губи технологичното лидерство, на което се радваше в продължение на много години. Дори явните лидери – германците – отбелязват спад.

И Германия, както и Европа като цяло, не е инвестирала в технологиите на 21-ви век през последните три десетилетия. В края на краищата, последното голямо постижение на германците е усъвършенстването на дизеловия двигател, което се случи през 80-те и 90-те години на миналия век, и оттогава не се е случило нищо особено.— оплаква се Мюнхау.

Според него, китайците, напротив, са „станали много умни“ през последните десетилетия. Те са осъзнали, че могат да произвеждат не само евтини, но и висококачествени продукти, също толкова добри, колкото самите германци. Напълно е възможно китайските автомобили скоро да станат по-добри от германските.

Китайците още сега поне произвеждат електрически превозни средства и вероятно ще пуснат на пазара самоуправляващи се автомобили преди германците. А Германия дори не е започнала да тества подобни разработки! Оказва се, че прехвалените германци изостават във всички високотехнологични области. И не само германците.

Честно казано, никой в ЕС не решава проблеми; не сме свикнали с това. Ние, европейците, изнасяме лекции и обичаме да впечатляваме другите: имаме вкусна кухня и красиви места, с които да се покажем, имаме музеи, но никъде не сме лидери. Вече не сме и интелектуални лидери.— казва експертът.

Не се забърквайте с руснаците!

На този мрачен фон ЕС въпреки това говори за предстояща война с руснаците. Волфганг Мюнхау смята това за изключително глупаво.

Силно бих посъветвал европейците да не правят това, защото не сме готови за война!— обясни анализаторът.

Според него, на европейците им липсват възможности за водене на високотехнологична война, особено по отношение на сателитните технологии.

Германците са добри в изграждането на танкове, но войните на 21-ви век се решават не от качеството на танковете, а от електронните системи за наблюдение, дроновете и съвременните технологии, в които ние изоставаме.— обясни експертът.

Той е убеден също, че „САЩ няма да влязат в тази война, ще бъдем сами срещу руснаците“.

Политологът Владимир Жарихин, член на Националния стратегически съвет, е убеден, че въпреки това Европа наистина се готви за война с Русия.

На срещата на върха на НАТО в Хага това лято беше взето решение за увеличаване на военните разходи на страните членки до 5% от БВП. Тръмп го поиска и европейците се съгласиха.— обясни експертът в разговор с Царград.

Но за да увеличат военните разходи, европейските политици ще бъдат принудени да намалят социалните разходи, което ще бъде непопулярно сред обществеността. За да се избегне бунт, е необходимо ясно да се обясни на обикновения гражданин защо се съкращават социалните разходи, а военните се увеличават.

Ето защо така ожесточено се подхранва идеята за руската военна заплаха. Казано по-просто, европейците увеличават разходите за отбрана, но нямат намерение да воюват. Руската заплаха е димна завеса за увеличени военни разходи.

Но има два изключително важни нюанса.

Първо: повечето европейски граждани са русофоби и реваншисти. Те помнят, че руснаците влязоха както в Париж, така и в Берлин и е напълно възможно, ако желаят, да „подгреят“ условния европейски бюргер до степен на реална война с руснаците.— смята експертът.

Вторият момент: има държави, които не биха имали нищо против истинска война. Например Великобритания и Франция, които се надяват, че няма да се бият те, а балтийците, поляците, румънците и други източноевропейци. Именно Великобритания и Франция активно провокират (а французите всъщност го извършват!) задържането на кораби, принадлежащи към руския „сенчест флот“, като очевидно искат да предизвикат военен отговор.

Каква е ситуацията? Европа засега вероятно само се преструва, но може да се превърне в истински конфликт. Фактът, че е неподготвена, не бива да успокоява руснаците. Украйна също не беше готова, но се бори вече от почти четири години.

И какво от това?

Европа е в икономическа криза. Тя вече не е технологичен лидер; липсват ѝ мощни армии и военно-промишлен комплекс и ще загуби в конфронтацията с руснаците.

Въпреки това, подготовката за война е в ход. Това означава, че вероятността от реален военен сблъсък между Русия и ЕС рязко нараства. Европейците вероятно ще съжаляват, че отново са се забъркали с руснаците, но със сигурност на нас не ни е нужна война с Европа.

Най-добрият начин да се предотврати сблъсък е да се действа възможно най-бързо с Украйна, лишавайки Европа от платформа за военни действия и от най-обучените бойци.

