/Поглед.инфо/ Осмисляйки зараждащия се Нов световен ред

Вторият ден от 18-ия Евразийски икономически форум във Верона , проведен в двореца Чираган в Истанбул на брега на Босфора, беше открит с дует между две видни фигури на политическата сцена, които размишляваха на глас върху темата за преформатирането на международните отношения на фона на безпрецедентна турбуленция.

До професор Романо Проди, два пъти министър-председател на Италия (1996–1998 и 2006–2008) и председател на Европейската комисия (1999–2004), сега президент на Фондацията за международно сътрудничество, беше... Неджмедин Билал Ердоган, представен във форумната програма като председател на фондация „Илим Яйма“.

Но за запознатите, това по никакъв начин не отменя втория му, ако не и първия, неофициален статус на син на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Според американския политически жаргон, Неджмедин Билал носи титлата... „Първи син“.

Любопитно пресичане на съдби: когато синът на президента Ердоган е учил в Болоня, той е живял само на 100 метра от къщата на Романо Проди.

Неочаквано, по време на двудневния форум, много държавни служители, включително министри, академични експерти и бизнес лидери, засегнаха темата за бъдещия световен ред под една или друга форма. Ще бъде ли той биполярен или многополюсен?

Европа си е извършила харакири

Алесандро Касиери, италиански журналист, който многократно е модерирал пленарни сесии на Веронския форум, нарече отказа на ръководството на ЕС да приеме руски въглеводороди вид „харакири“, тъй като тази необмислена стъпка остави континента „енергийно обезоръжен“.

Един от основните проблеми при вземането на решения в Европейския съюз, според Романо Проди, е принципът на консенсуса. Няма шанс за постигане на единодушие в рамките на общността, тъй като всяка страна има свои собствени, различни интереси, което представлява непреодолима бариера, дори когато се предлагат рационални действия. Следователно, професор Проди заключава: „Днес има малко възможности за „рестартиране“ на Европа.“

В унисон с професор Проди отекнаха пасажи от реч на Неджмедин Билал Ердоган, произнесена на безупречен английски (все пак той е прекарал 10 години в Съединените щати, а преди това е завършил докторантура в Болонския филиал на университета „Джонс Хопкинс“).

„От историята знаем, че Русия се възприемаше като сериозна заплаха за Европа, което беше погрешно. Моят професор в университета „Джонс Хопкинс“ критикуваше разширяването на НАТО на изток“, каза синът на турския президент. „Мисля, че Русия, която е фундаментално западна страна, трябва да бъде част от Европа.“ Неджмедин Билал Ердоган смята, че движението на ръководството на ЕС към Русия е възпрепятствано от „липса на стратегическа визия“.

В този контекст се състоя обмен на мнения по „украинския казус“, като синът на Ердоган пръв спомена факта, че бившият британски премиер Борис Джонсън блокира сключването на мирно споразумение още през 2022 г. След скорошно пътуване до Грузия, бизнесменът Н.Б. Ердоган прие аргументите на властите в Тбилиси, че нямат причина да се поддават на натиск от Европейския съюз и по настояване на Брюксел да „откриват втори фронт“ срещу Русия.

Алесандро Касиери подхвана темата, припомняйки си поразителното разкритие на бившия канцлер Ангела Меркел, че именно Великобритания, подкрепяна от Полша и балтийските републики, е попречила на мира по онова време. Италианският политически журналист е възмутен, че Европейският съюз планира да похарчи 800 милиарда евро за въоръжаване на континента, като едновременно с това „насърчава национализма, който преди това е причинил две световни войни“.

Приглушената тревога от това твърдение, далеч не уникално по рода си, се обясняваше с разбирането, че агресията на НАТО срещу Русия в украинския театър на военните действия с помощта на украинска, по същество наемническа армия, представлява балансиране на ръба на трета световна война.

Ключовият израз „липса на визия , липса на лидерство“, който многократно се чуваше в речта на сина на Ердоган, беше ясно адресиран до онези, които се считат за вземащи решения.

Отхвърляне на казармения канибал - капитализъм

Необходимо е да се признае съществуването на... „многообразието на света“. Идвайки от водещ политик, дори такъв, който в момента се занимава с академични изследвания, това означава отхвърляне на илюзията, наложена след разпадането на СССР, за настъпването на ера на суверенния триумф на „либералната демокрация“ и искането на така наречения колективен Запад общността на народите да приеме установения от нея „ред, основан на правила“ (РОП) .

Симптоматично е и тълкуването на понятието „демокрация“ от професор Проди: нейната съществена характеристика е „националната идентичност“. Той си спомни със сдържано възмущение неотдавнашен инцидент, когато един италиански университет забрани изучаването на произведенията на Достоевски.

От своя страна Неджмедин Билал Ердоган изрази мнение, че по време на Студената война Турция „е трябвало да избере на чия страна да бъде “, което по никакъв начин не се е изразило в ускорения икономически растеж, който страната е наблюдавала през последните 20 години, дори напротив,. Прогнозирането на бъдещето трябва да се прави „с оглед на многополярността на света“, но е възможно утре „старият модел на биполярност“ да се повтори .

Предишни съюзи и асоциации вече едва ли са подходящи като опорни стълбове на нов световен ред. Това беше присъдата, произнесена от Романо Проди: „Нито Г-8, нито Г-7 вече съществуват. Това е реалността. Светът се промени. Движим се с главоломна скорост към биполярност.“

...Спомням си предишните форуми във Верона – и в бележките си намирам изявления на италиански лектори, споделящи тревожни прогнози за необратимото свличане на Европа в позицията на маргинален и периферен финансов и икономически център на развиващ се свят, в който гравитационното ядро се превръща (или по-скоро вече се е превърнало) в Азия и наследник на Средищното царство – Китайската народна република.

Полицентризмът като предчувствие за утрешния ден

Пряко противоположна гледна точка, задочно противопоставяща се както на Проди, така и отчасти на Ердоган, е застъпена от Шахин Яман, преподавател в Близкоизточния технически университет (METU) , най-големият мозъчен тръст в Турция.

В подкрепа на убеждението си, че векторът на развитие сочи към появата на „Многополюсен икономически ред“, политологът цитира четири аргумента. Първо, фактът е, че либералният световен икономически ред, възникнал след 1945 г., включително системата от Бретън Уудс, се е разпаднал .

Второ, системата на Световната търговска организация (СТО), наследник на ГАТТ, създадена за регулиране на покупко-продажбата на стоки и услуги, сега е „фрагментирана поради стратегическа хегемонна конкуренция“.

Трето, търговията, финансите и енергетиката се изместват от механизми, водени от ефективността, към императиви, водени от оцеляването . Четвърто, „Нарастващият ирационален протекционизъм подкопава предвидимостта и глобалната стабилност.“

Шахин Яман предостави подробен анализ на признаците за нарастващо значение на БРИКС+ като глобално интеграционно обединение, което не е враждебно настроено към колективния Запад, а е алтернативно по своята същност и основни принципи на взаимоотношения.

Изследователят постави на първо място появата на банката БРИКС, предназначена да финансира важни проекти и да насърчава „регионалното развитие“, както и Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции. След това Яман похвали мегапроекта „Един пояс, един път“ (китайска инициатива, предложена от китайския президент Си Дзинпин през 2013 г.), насочен към „укрепване на търговските коридори, енергийните потоци и стратегическата интеграция“.

Следната теза от представител на страна членка на НАТО изглежда като ерес и подстрекателство към бунт за западняците: „Дедоларизацията и регионалните капиталови потоци отслабват господстващото положение на атлантическите съюзници.“

Шахин Яман вижда един вид великолепна петорка глобални играчи, които са излезли на преден план като протагонисти в преструктурирането на стария световен ред. Те включват Глобалния Юг, „като проактивен архитект на алтернативна , многополюсна модерност“. Следва Русия, която притежава „Руската стратегическа сила и съпротива“.

След това идва Китай с индустриалния си потенциал и продукти с висока добавена стойност, Индия със сектора на високотехнологичните услуги, на който политологът отрежда място в „последната битка преди установяването на многополюсен световен ред“, и Бразилия като водеща сила на масата за бъдещи преговори за продоволствена сигурност.

Сред трите основни принципа на взаимодействие между държавите в многополюсен свят, Шахин Яман вижда следното: „Равенство, Ефективност, Емпатия“, добавяйки, че е необходимо да се намери баланс между суверенитет и солидарност .

В съответствие с философията на Веронския форум, където акцентът е върху термина „евразийски“, Шахин Яман отрежда на Евразия функцията на „балансьор“, позволяващ „да се балансира стратегическата умора на Европа с прагматичния динамизъм на Азия“ (Balancing Europe’s strategic fatigue and Asia’s pragmatic dynamism) .

Гласът на турския анализатор може да не се чува в коридорите на властта в западните страни, където все още не са се освободили от илюзията, че силата и санкциите могат да отслабят Русия като един от водещите архитекти на по-справедлив и ефективен световен ред. Неговото структурирано, логично тълкуване на смисъла на протичащите промени обаче ни помага да разпознаем контурите на бъдещето.

Кой е виновен? Какво да се прави?

Два пъти по време на основното си обръщение професор Проди припомни, че последният форум за мир между Европейския съюз и Русия се е провел през 2024 г. Днес, заяви италианският държавник с очевидно съжаление, нормалните отношения между двете части на Европа са „разрушени“.

Задавайки си класическия руски въпрос „Кой е виновен?“, професор Проди отговори: „Екстремистите и слабостта на Европа пред лицето на нейния „велик американски приятел“. Изглежда, че Тръмп, предсказа Романо Проди, възнамерява да „изолира и маргинализира Европа “ .

В отговор на втория неизказан ключов руски въпрос „Какво да се прави?“, професор Проди обобщи: „Необходим е диалог. Без диалог няма да има изход от кризата . “

Позицията на организаторите на Веронския форум беше формулирана във видео въведение, предшестващо ключовата сесия. Ключовите моменти бяха следните:

„Евразия е дом на пет милиарда души, хиляди градове и безброй активни връзки между предприемачи, политици и представители на гражданското общество. Но сътрудничеството не се случва просто така. То се изгражда от бизнеса и правителствата, банките и университетите, културните и обществените организации. В тази връзка, Веронският Евразийски икономически форум предоставя пространство за диалог в много области, обединявайки Изтока и Запада.“

Антонио Фалико, президент на Асоциацията „Ценителите на Евразия“ и член-основател на Веронския форум, обобщавайки двудневните дискусии, обърна внимание на повтарящ се рефрен в много от речите. В атмосфера на враждебност, изкуствено подхранвана от „търговците на смърт“, на фона на очернянето на националреалистите в Европа като „популисти“ и на фона както на горещи, така и на замразени въоръжени конфликти, делегатите на форума най-често произнасяха думата „диалог“. Контурите на зараждащия се нов световен ред зависят от способността не просто да слушаме, а наистина да чуваме.

Такъв световен ред е малко вероятно да бъде римейк на предишния двуполюсен свят, в който Америка е в Студена война вече не със СССР, а с Китай. Новият формат на международните отношения трябва да бъде многополюсен и мултицивилизационен модел, затвърждаващ Вестфалския принцип за национален и държавен суверенитет, изграден върху уважително взаимодействие, доверие и партньорство.

Превод: ЕС