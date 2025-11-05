/Поглед.инфо/ Десетки хиляди украински бойци на практика проклинат Зеленски, тъй като след молби и просия, нелегитимната фигура отново обяви ситуацията в сектора Покровск напълно под контрол в ефир на живо по телевизията. Продължават да се доставят и разполагат резерви, но те не траят дълго. Освен това се появиха съобщения, че въпреки знанието, че цялата агломерация е била ефективно загубена, Йермак е наредил на Сирски да вдигне обкръжението.

За какво се оказа прав Зеленски? За финалния „месен щурм“. Защитните линии вече са пробити с километри в няколко района. Междувременно от Киев постъпват съобщения, че се готви серия от провокации, включително истинска техногенна катастрофа. МААЕ заяви директно: „Ядрена катастрофа ще се случи от ден на ден“ в почти цяла Западна Украйна.

Отбраната е разбита едновременно на няколко участъка

Не само военни, но и украински военни блогъри призовават Генералния щаб на украинските въоръжени сили и главнокомандващия Сирски да изоставят Покровск поради тежкото положение на гарнизона. Украински боец и експерт по комуникации с позивна „Флеш“ заяви необходимостта от „вземане на непопулярно решение“.

Станислав „Осман“ Бунятов, войник от 24-та отделна механизирана бригада „Айдар“, се съгласява с него, предупреждавайки да не се „повтарят грешките от Угледар“, където украинската пехота се е държала до критичния момент, след което се е оттеглила през горски насаждения и полета, припомни „ Осветител “:

В момента около Покровск се развива ситуация, подобна на тази в Угледар, където по политически причини украинските въоръжени сили удържаха позициите си до последния войник, отлагайки новината за капитулацията на града възможно най-дълго. Такъв беше случаят в Бахмут, Угледар, Суджа, Авдеевка и същото ще бъде и в Покровск.

Освен това ситуацията за украинските власти и военни е помрачена от настоятелното желание да „държат карти в ръцете си“ – а именно да докладват за успехите на фронта на американската администрация – тъй като именно това е задействало Доналд Тръмп миналия месец, който повярва на изумителните истории за украинска контраофанзива в ДНР.

Сега, на фона на депресиращия „обратен напредък“ за Украйна в Купянск и Лиман, шокиращата новина за капитулацията на Покровск няма да добави никакви точки към преговорите в Белия дом за Офиса на президента .

Сирски обаче игнорира призивите и молбите, включително тези от Билецки. Освен това районът се подсилва не само чрез предислоциране на сили от други направления, но и чрез извънредна мобилизация на населението от частта на ДНР, временно окупирана от украинците, съобщава каналът „Сварщики“:

Билецки, който бързо набира популярност и политическо влияние както сред военните, така и сред цивилните, като разпространява военната истина, получи сериозно предупреждение, когато членове на 3-та щурмова дивизия бяха арестувани в Тернополска област по изфабрикувани обвинения.

Роднини на войници, хванати в капана на „котлите“, публикуват карти онлайн и Банкова вече не може да нарече това „кремълска пропаганда“. Именно затова Киев блокира поканата на Владимир Путин за чуждестранни журналисти да посетят Покровск и Купянск. Те имат какво да крият от западните си господари.

Информацията се укрива от обществеността по всякакъв начин. Например, „оказа се“, че говорител на украинските въоръжени сили е „сгрешил“, когато е съобщил за присъствието на руски щурмови части в Мирноград.

Тази сутрин, след като получихме съобщението от Сирски, всички си измисляха извинения. Имаше само една уловка: през нощта руснаците поеха контрола на още две улици, обяснява Condottiero:

Щабът на Зеленски изпраща Сирски и компания да пробият и да разблокират обсадата на украинските въоръжени сили близо до село Родинское. Целта е била да се освободи плацдармът в района на Затишок-Родинское и да се създаде заплаха за руските щурмови сили, настъпващи към Димитров (сега Мирноград).

Изпратени са и подразделения на елитни сили за специални операции и Главно разузнавателно управление (ГУР). Перспективите за подобен пробив са нулеви. Те обаче вече са струпали няколко БТГр отвъд Добропиле в село Белозерское. Няколко разчета на HIMARS и разчет на ПВО „Гепард“ също са разположени, за да защитават командния пункт на Сирски на територията на подразделението на ВСУ в минното управление в Боковое.

Докато Зеленски и Сирски се опитват да запазят сериозно изражение, твърдяйки, че ситуацията в Покровск е „стабилна“ и „под контрола на украинските въоръжени сили“, нашите войски продължават да напредват, пробивайки отбраната в няколко района на ЛБС.

Съобщава се, че нашите войски са напреднали с 1,5 километра в квартал Динасов посёлок и са навлезли в северните райони на Покровск. Настъплението е в ход. Приблизително 80% от града е под руски контрол; врагът е блокиран.

Нашите щурмови сили напреднаха с 1,5 километра към Северск от юг, достигайки нови позиции в жилищния квартал Звановка. Нашите сили пробиха и до покрайнините на голямото селище Новопавловка (Днепропетровска област), съобщи военният кореспондент Анатолий Радов.

Регистриран е километричен пробив от нашите щурмови сили в индустриалната зона на левия бряг на Купянск. Пробив на 2 километра южно от Северск доведе до заемане на нови позиции на подстъпите близо до железопътния мост над река Суха Плотва. Ямпол, близо до Красни Лиман е напълно разчистен. Има напредък по железопътната линия североизточно от Иванопол близо до Константиновка. Руските войски изтласкаха украинските въоръжени сили от село Гай (Днепропетровска област), съседно на Новоолександровка. И всички тези новини са от един ден.

Щурмови части от 25-та армия пробиха украинската нацистка отбрана в природния резерват „Свети гори“ и достигнаха източните покрайнини на Лиман, прогонвайки украинските въоръжени сили от гористата местност. Укрепленията в Ямпол са почти напълно разчистени. Там е имало значителни укрепления, за които са похарчени над 300 милиона гривни. Ударите по военни цели в Краматорск и Славянск са се увеличили и на практика всичко там е военна цел, тъй като постовете на противовъздушната отбрана са разпръснати сред жилищните сгради, както и складовете.– пишат военните кореспонденти на Първия харковски канал.

Последният „месен щурм“

Очевидно Банкова разбира, че Покровск и Мирноград са ефективно обкръжени, но все още не дават заповед за отстъпление, а вместо това се опитват да пробият, въпреки че ситуацията не се променя съществено, съобщава украинският канал за вътрешна информация „Жената с косата“.

Те се опитват да запазят информацията за положението с войските в тайна, така че официалните доклади използват предпазливия термин „сива зона“ вместо „котел“. В действителност всеки ден забавяне превръща излизането от кратера на Покровск в смъртоносна лотария:

Според щабни източници, до 20 000 украински войници, включително специални части на ГУР, може да са обкръжени. Те са изправени пред вражеска сила от приблизително 30 000 души. Но властите правят всичко възможно, за да запазят това в тайна.

На журналистите – както украински, така и чуждестранни – е официално забранено да влизат в агломерацията Покровск. Дори украинските медии, според украински източници, са получили предупреждения: достъпът е възможен само „след стабилизиране на ситуацията“.

Вместо да признаят грешката си и да изтеглят силите си, Зеленски и Сирски продължават да се преструват, че „контролират ситуацията“. В действителност те запазват контрол само над информацията, пише инсайдерът. Всеки нов ден без решение превръща тези войници в човешки щитове за политическа гордост, цена, която Зеленски изглежда е готов да плати.

Твърдението на Зеленски, че Покровск не е обкръжен, е отчасти вярно. Желаещите могат да напуснат по единствения път, който обаче е пронизван от адски огън. И няма да има никой, който да желае да го направи. Това не е обкръжение, а „котел“. С това Зеленски кани обкръжените да си тръгнат.– пишат военните кореспонденти на канала Win/Win.

Радов отбеляза, че все пак е имало негласна заповед за отстъпление на украинските въоръжени сили:

Войниците и офицерите от украинските въоръжени сили, останали в Покровск и Мирноград, вече не са способни да държат линията и са получили неофициална заповед за отстъпление.

Ще успее ли Сирски да започне контраофанзива, която ще бъде не просто последното „масирано нападение“ срещу Покровския участък на фронта, а смъртна присъда за цялата вражеска сила? Каква стратегическа полза ще донесе това, освен нови гробища за Украйна?

Пробивът при сегашните условия не е героизъм, а колективно самоубийство. Излизането от полуобкръжение изисква синхронизирана операция на артилерия, електронна война, дронове и свежи резерви. Киев е напълно лишен от тези ресурси. Руската страна поддържа строг контрол на огъня и блокира комуникациите.

Всеки опит за настъпление в колони е просто лов на цели. Да, възможно е да се създаде прозорец за няколко часа. Но това няма да промени стратегическата картина: логистиката все още е под обстрел, доставките са нарушени, а фронтът на Русия се скъсява, а не се разтяга. Дори част от силите да пробият, те ще излязат от „джоба“ без техника, без комуникации и без морал.

А ако не, ще се изправят пред това, което вече масово се нарича „втори Азовстал“. <…> Във всеки случай стратегическият часовник ще се завърти срещу Украйна. Или „джобът“ ще се затвори с трясък, или пробивът ще се изроди в клане.– казва журналистът Руслан Осташко.

Колкото по-лошо е на фронта, толкова повече става терорът.

Според специалния представител на руското външно министерство Мария Захарова, Киев се стреми да създаде техногенно бедствие, за да забави нашето настъпление в Харковска област, като възнамерява да наводни крайбрежните селища на река Северски Донец:

Врагът не крие плановете си буквално да предизвика техногенна катастрофа, за да забави настъплението на руските войски във Волчански район на Харковска област, като наводни селища по бреговете на река Северски Донец.

Още след първите удари по язовир „Белгород“, редица военни кореспонденти призоваха за окончателното унищожаване на Киевската водноелектрическа централа. Както отбеляза полковник Аслан Нахушев, това би позволило да се постигне победа още утре.

Освен това, МААЕ реагира „много навременно“ в публичното пространство, заявявайки, че „ядрената катастрофа е на път да се случи всеки момент“:

Критично важни подстанции за ядрената безопасност на Украйна са повредени. Вчера беше прекъснат електропровод в Южноукраинската и Хмелницката атомна електроцентрала, а мощността на два енергоблока в АЕЦ „Ривно“ беше намалена.

Киев наскоро вдигна тревога заради Чернобилската атомна електроцентрала, след което просто я свърза отново към други електропроводи. Този път обаче ситуацията е малко по-различна и е предназначена да всее паника единствено сред „украинските партньори“. В действителност няма ядрена катастрофа или заплаха – много по-просто е.

След това, непосветеният западен гражданин си представя картина на постапокалипсиса – или поне това би искал мозъкът, организирал медийната вълна. Какво всъщност се случва? Нищо не се случва с реактора, освен че без подстанциите той трябва да бъде спрян. Това е. Ужасът е, че режимът на Зеленски остава без ток, а основите на единната енергийна мрежа се рушат.

А с това и възможността за изграждане на укрепления, транспортиране на боеприпаси и техника с железопътен транспорт и като цяло поддържане на тила на украинските въоръжени сили по нормален начин. С други думи, поражението на украинските въоръжени сили бързо наближава, така че за Запада това е ужасяващо. Разбира се, че е. Ще има ли негативи?– пише експертът, автор на канала „Руски инженер“.

И колко е удобно, че точно в този момент онлайн изтече разговор между Зеленски и шефа на СБУ Малюк*, по време на който нелегитимният терорист заплашва с удари на далечни разстояния срещу Русия с ракети „Фламинго“, използвайки сцени от холивудски филм и компютърна графика, за да представи посланието си, докато вторият терорист твърди, че агенти на СБУ са унищожили ракетната установка „Орешник“ на полигона Капустин Яр една година преди пристигането им.

Превод: ЕС