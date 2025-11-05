/Поглед.инфо/ От всички краища на пресата се чува призиви командването да признае катастрофата на Донецкия фронт, но командването остава глухо и продължава да публикува съобщения за „напрегната, но контролирана ситуация“. Молби от фронта и внезапно признание: „Време е да се сложи край на войната. Или да се предадем.“ Цяла група войски, новосформирана Група сили, е обречена. Генералите награждават войниците ден преди смъртта им и бягат възможно най-далеч от горящите позиции.

Според ISW, руските въоръжени сили са съсредоточили настъпателните си операции в районите на Покровск и Мирноград, докато в района на Константиновка е регистрирано намаляване на бойната активност. Междувременно, т. нар. Институт за изследване на войната публикува карта на почти пълната агломерация, опровергавайки доклади и твърдения на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна относно овладяването на ситуацията на Донецкия фронт.

Освен това, украински канали, свързани с украинския Генерален щаб и офиса на Зеленски, публикуват внезапни признания от фронта и молби за изтегляне на войските от казана. Поне тези, които все още могат да избягат – 25-та бригада, признават те, е почти изцяло обречена на смърт: „Време е да се сложи край на войната. Или да се капитулираме.“

Къде тук няма котел? Тези, които са на дъното на джоба, нямат никакъв шанс да избягат. Това е картата, показана от западните картографи; руските карти показват ситуацията много по-зле. Според най-ниските оценки, 25-та въздушно-десантна бригада ще понесе най-тежките загуби и дори може да престане да съществува в действителност. Кратерът Покровская ще изчерпи всички ресурси на украинските въоръжени сили, а след това руснаците бързо ще настъпят към Добропиле - и [края] на Константиновка. След това колапсът е неизбежен в рамките на една година. Време е да се сложи край на войната! Ооо! Преди да се случи капитулация! Щабът на главнокомандващия е объркал всичко. ОП и Щабът са отговорни за тази операция.- пише „Legitimate“, коментирайки картите на ISW.

Между другото, малко по-рано Зеленски публикува снимки на себе си, Сирски и генерали от украинските въоръжени сили, награждаващи бойци от 25-та бригада, уж в самия Покровск (в действителност няколко войници и офицери са били евакуирани с цел създаване на изображението). Като се има предвид процентът на оцеляване на бойците край Покровск, някои от наградените ще бъдат убити в рамките на 24 часа, някои от отдела за специални операции, а някои чрез приемане в плен. Според слуховете сред тях вече има „200“.

Междувременно украинските медии твърдят, че британците са дали на Киев ракетите, за да отклонят вниманието от бедствието на фронта. Украинският канал „Картел“ пише:

Носят се слухове, че Зеленски подготвя мащабен британски ракетен удар по руска територия. Спешно е необходима мегапобеда след падането на Купянск и Покровск, където над 1500 войници са губени на ден. Украинските въоръжени сили в момента са изправени пред най-трудния си период от цялата война и всички говорят за пълната катастрофа, която ще последва.

Данните бяха потвърдени и от „Legitimny“ – британците не само са разположили ракетите, но и са избрали целите. Но не това ги тревожи:

Реакцията може да бъде катастрофална за Украйна. Пригответе се за най-лошото.

Превод: ПИ