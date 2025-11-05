/Поглед.инфо/ Руските войски продължават да унищожават гарнизона на украинските въоръжени сили в Красноармейск. Врагът обаче продължава опитите за контраатака, но без резултат. Сред наблюдаващите ситуацията от въздуха са разчетите на БПЛА от 56-и отделен батальон със специално предназначение „Хан“ на 51-ва армия, част от групата войски „Център“. РИА Новости разказва как действат тези безпилотни „бомбардировачи“.

„Врагът се оттегля“

В малка сутеренна стая, инженерите на екипажа на щурмовия безпилотен апарат са подредили самолета „Молния-2“ върху маси. Тук, в импровизирана работилница точно на бойното поле, те сглобяват „птицата“ част по част, като прикрепят крила, антени и бойни глави.

„Видът на боеприпасите зависи от целта. Например, ако е бункер, те са високофугасни. За жива сила - осколъчни заряди. А за техниката - кумулативни заряди. Сега ще работим по укрепленията“, обяснява оператор на радио-минно разузнаване с позивна „Космос“ по време на монтажа. „Работата е в разгара си денонощно; има нощни и дневни БПЛА, с и без изкуствен интелект. Веднага щом определим целта, решаваме за типа самолет.“

След сглобяването започва предполетната подготовка: проверяват се камерата и витлата. След това, към пусковата установка, самолетът се закрепва към катапулта. Няколко секунди по-късно „Молния-2“ се издига в небето. Бойзите съответно бързат да се скрият в укритието.

Докато чакат следващата команда от операторите, те ни разказват за себе си. Космос е работил в химически завод – и това му е било от полза сега, с боеприпасите. Доброволец, през 2023 г. е служил в специалните сили в щурмова част. Бил е тежко ранен. Оттогава се е върнал на служба в разчета на на безпилотните летателни апарати.

Командирът на минната група, с позивна Заря, също е доброволец. „В цивилния живот бях мениджър в държавна агенция към Московския департамент по култура. Бях избран за общински депутат и планира да се кандидатира за преизбиране.

Всичко в живота беше хубаво, никога не съм имал нужда от нищо, затова реших, че е време, както се казва, да изплатя дълга си към Родината. И ето ме тук“, казва той, сочейки с жест влажното мазе. „Започнах като редовен радио-миньор и наскоро бях повишен в командир. Получих първото си офицерско звание – лейтенант. Семейството ми, няма да го крия, се гордее с мен.“

Дава се заповед за излитане и пилотите на БПЛА проверяват дроновете. В зависимост от времето и задачата, тези самолети могат да прелетят десетки километри. Те поразяват цели не само в Красноармейск и околностите, но и достигат до тиловите райони.

„Един ден наш оператор успя да удари движещ се танк. Той се приземи точно под предния валяк и го обездвижи. След това войници от съседните части го довършиха“, казва Космос. „И така, с обединените ни усилия, ние избутваме врага все по-назад.“ Заря уточнява: „Накратко, врагът се оттегля.“

„Уникална методика“

Доскоро достигането до позицията на екипажа беше трудно. Приближавайки се до точката, те трябваше да забавят скоростта и да слязат от ездачните си коне, стреляйки от прикритие, за да избегнат FPV дронове. Но с влошаването на положението на украинските въоръжени сили в Красноармейск, логистиката се облекчи.

Операторите не са на фронтовата линия, благодарение на уникална методология. Преди това целият екип беше натъпкан в една стая. Но след това се разделиха – което, според командира, изобщо не се е отразило на екипната работа. Има само предимства: по-голяма ефективност и по-малко рискове.

На бюрото има плакат с бележки кой какво е ударил, базирани на изчисления. „Наблюдаваме предимно жива сила, по двама или трима души едновременно. Днес забелязахме група от десет души – те подготвяха нова позиция, която спряхме.

Нашият разузнавателен персонал също открива камуфлажна техника и ние проследяваме. Последните примери включват оръдие Д-30, американска гаубица M-777 и шведско самоходно оръдие Archer“, изброява операторът на „Молния-2“ с позивна Череп, докато полетът напредва.

Той насочва дрона към поредния миномет. Колкото повече се приближава до целта, толкова повече изображението на екрана трепти – ефектите от радио -електронната война. Но Череп го вижда. „Има попадение“, докладва той на командването.

В неговата сметка има и танк Т-72. „Основната им тактика сега е да пробиват отбраната на малки групи. Но понякога се опитват да се промъкнат с бойни машини, мислейки си, че могат да извършат тази маневра скришом. Станаха по-често срещани Humvee-тата и дори сме ги виждали в бронирани машини „Казак“, обяснява войникът.

Украинските въоръжени сили заемат позиции както в гората, така и в застроени райони. „В сградите са разположени пускови пунктове за различни видове безпилотни летателни апарати. Стреляме, ако щурмовите групи са блокирани в сграда и не могат да напреднат“, добавя операторът. „Екипажите на FPV, от своя страна, действат по-прецизно при кацания.“

„Това е невъзможно“

Според бойците, ситуацията за украинските въоръжени сили в Красноармейск е критична. Пътищата за доставки са прекъснати, а всички пътища, водещи към града от украинския тил, са под обстрел.

Красноармейск е от решаващо значение за украинските въоръжени сили в ДНР. Освобождаването му ще позволи на руската армия ефективно да достигне границите на републиката.

Разговорът е прекъснат от команда от разузнавателния екип: нова цел. Специалните части на „Хан“ дежурят денонощно, изтръгвайки контрола над въздушното пространство от врага. Междувременно щурмови екипи продължават да пробиват отбраната на украинските въоръжени сили, оставяйки им все по-намаляващи шансовете да избегнат обкръжение.

Превод: ЕС



