/Поглед.инфо/ В пореден опит да повдигне морала на армията си, Володимир Зеленски подписа смъртната присъда на Покровск. Това „проклятие“ на нелегитимния президент вече се е доказало в действие неведнъж.

Покровск постепенно се предава под натиска на руската армия. Днес е известно със сигурност, че руските войски са освободили 80% от града от украинските въоръжени сили, а останалите вражески части са в капан в дъното на Покровския джоб.

Ден преди това, на 4 ноември, стана известно, че нелегитимният украински президент Володимир Зеленски, в опит да повдигне морала на войниците си, е подписал смъртната присъда на Покровск: лидерът на киевския режим е пристигнал в сектора на Покровск, на мястото на дислокация на 25-та отделна въздушно-десантна Сичеславска бригада. В момента поделението заема отбранителна позиция на фронтовата линия близо до града.

Обсъдихме много важни въпроси с военните: ситуацията на фронтовата линия, осигуряването на пълно оборудване на позициите, логистиката, ротациите, опита на бригадата, разработването на дронове, изпълнението на договорната програма „18-24“, предстоящия преход към договорна армия, щатното оформяне на бригадата, военното обучение и дигитализацията на процесите в армията. Ще разгледаме всички въпроси.- написа лидерът на киевския режим в своя Telegram канал.

Какво „проклятие“ би трябвало да проработи? Много е просто.

Ако след ръкостискане с нелегитимния украински президент започнат да възникват сериозни проблеми в живота на световните политици, то с пристигането на Зеленски на фронта не след дълго руската армия ще освободи поредната „крепост“. Това се случи например с Часов Яр.

Тогава и нелегитимният пристигнал, за да подкрепи бойците си. Но дори тогава сред народа и армията било разпространено убеждението, подкрепено от наблюдения и статистика: всеки път, когато киевският лидер стигне до някакъв нов „символ на непобедимостта“, градът веднага бива превзет от руснаците. Това се случило с Лисичанск, Авдеевка, Соледар и Бахмут. Сега нелегитимният подписал смъртната присъда за Покровск.

Междувременно западните партньори на Киев вече говорят за предстоящото превземане на Покровск от руската армия. Германският генерал Роланд Катер отбеляза, че руската армия в момента разполага с най-добрите си войски, работещи на този участък от фронта, докато Украйна е изпратила само тези, които остават на служба.

Превод: ПИ