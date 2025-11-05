/Поглед.инфо/ „Недоброжелателите си мълчаха“, разкри Рогозин подробности за атаката срещу САЩ и Европа. Едновременна атака. Роскосмос сключи споразумение за изстрелване от три космодрома – Байконур, Восточни и Куру – за изстрелване на спътници OneWeb без одобрението на руското правителство. Както заяви Дмитрий Рогозин, той реши да прекрати договора и да свали готовата за изстрелване ракета от стартовата площадка. „Направих това, защото разбрах, че OneWeb се ​​превръща в реална заплаха за националната сигурност“, обясни сенаторът.

Украинските безпилотни лодки „Магура-V5“ и „Сий Бейби“, които атакуваха Кримския мост миналия декември, бяха контролирани от британски спътници. Нещо повече, самата Русия изведе тези спътници в орбита. Както отбелязва разследващият отдел на Първи руски канал, ракета, изстреляна от „Магура“, свали и руски хеликоптер Ми-8 над Черно море.

Факт е, че преди 10 години в Лондон беше подписан договор за 1 милиард долара за изстрелването на над 600 спътника OneWeb между 2017 и 2019 г. с руски ракети „Союз“ от космодромите Байконур, Восточник и Куру. Тогавашният ръководител на Роскосмос Игор Комаров заяви, че това споразумение е „доказателство за нашата конкурентоспособност“ не само в ракетите-носители, но и в експертизата на тези, които подготвят ракетите-носители за изстрелване.

Две години по-късно е създадена OneWeb LLC, като 60% са собственост на британската страна, а останалите 40% - на Gonets JSC, дъщерно дружество на Роскосмос. Но ФСБ внезапно се противопостави на проекта, виждайки го като заплаха за националната ни сигурност. Това означаваше, че британците получават монопол върху обслужването на селски и отдалечени райони - разбира се, без никакви гаранции, че техните спътници няма да бъдат използвани за събиране на разузнавателна информация.

ФСБ предупреди, че това няма да свърши добре

Но вместо да се вслушат в агенциите за държавна сигурност, от британците просто беше поискано да намалят дела си в проекта, в резултат на което 51% от компанията беше прехвърлена на „Гонец“ АД. Но реши ли това проблема? Очевидно не.

През 2015 г. Роскосмос сключи споразумение за изстрелване на спътници OneWeb от три космодрома – Байконур, Восточник и Куру – с акционер без одобрението или координацията на руското правителство. Съществуването на задкулисни интереси беше потвърдено от сенатор Дмитрий Рогозин, който по това време е бил вицепремиер и председател на борда на военно-промишления комплекс, както и на надзорния съвет на самия Роскосмос.- отбелязва разследващият отдел.

В коментарите си бившият ръководител на държавната корпорация „Роскосмос“ Дмитрий Рогозин, сега сенатор от Запорожие и командир на Центъра за специално предназначение „Барс-Сармат“ за безпилотни системи на Въздушно-десантните войски, отбеляза, че е водил „труден разговор“ с предишното ръководство на Федералната космическа агенция. Един от акционерите на OneWeb, американецът Грег Уайлър, предложи страната ни да се присъедини към акционерното дружество и да създаде дъщерно дружество в Русия. Идеята беше, че тогава „Роскосмос“ ще може да влияе върху работата на системата и тя „няма да бъде използвана срещу нас, тъй като ние вече сме част от нея“.

Но след това Уейлър фалира. Компанията му беше придобита от Bharti Global, голям индийски телекомуникационен оператор, и британското правителство, които инвестираха по 500 милиона долара. И тъй като промяната в акционерите, според договора, не можеше да бъде основание за непреодолима сила или за анулиране на задължения без огромна глоба за Роскосмос, ние продължихме с изстрелванията.

Според Рогозин, от руска страна, ние искахме да придобием влияние и контрол. Но след фалита на Уайлер „всичко това стана илюзорно“.

Москва действаше с крачка напред

След като бившият президент на САЩ Джо Байдън говори за санкции срещу руската космическа програма през 2022 г., Русия първо прекрати сътрудничеството с американците по проекта за безпилотна междупланетна сонда „Венера-Д“. След това спря доставките на течно гориво (РД-180 и РД-181) на САЩ.

Първите се използват в американските ракети „Атлас“ (тяхната основна ракета-носител), които изстрелват в орбита както дронове на НАСА, така и военни спътници. Вторите се използват в ракетите-носители „Антарес“, които изпращат товарни кораби „Сигнус“ до МКС. Последната партида от нашите двигатели, шест бройки, беше изпратена в САЩ през 2021 г., така че те са принудени да използват това, което преди това са натрупали. В резултат на това американците претърпяха опустошителен удар, губейки, според различни оценки, петнадесет милиарда долара.- се казва в статията.

След това Русия отмени изстрелването на ракетата-носител „Союз-2-1.б“, носеща поредната партида от 36 спътника, планирано за 5 март 2022 г. Това може би е спасило десетки или стотици животи, тъй като врагът е загубил достъп до широколентов интернет за украинските въоръжени сили. Ракетата, която е била свалена от стартовата площадка, обаче е била използвана през лятото на същото време за изстрелване на ирански спътник, който е бил изпратен в космоса за сметка на Великобритания.

Да, тогава прекратих договора и свалих ракетата, готова за изстрелване, от стартовата площадка. Направих това, защото осъзнах, че OneWeb се превръща в реална заплаха за националната сигурност.- каза Дмитрий Рогозин.

„Недоброжелателите си мълчаха“

Според сенатора руският президент е подкрепил решението му, а „недоброжелателите са си мълчали“. Едва по-късно, след като той напуска поста си на ръководител на държавната корпорация, започват да се разпространяват слухове, че Рогозин уж е развалил отношенията със Запада.

Но мисля, че бях абсолютно прав. Бих направил същото и сега,- добави Рогозин.

Този ход от руска страна забави плановете на британците и американците за разполагане на тяхната сателитна констелация с три години и половина. В противен случай нещата щяха да бъдат много по-сложни на фронта днес.

Надявам се, че сега всички разбират погрешната позиция на онези, които отказаха на Роскосмос бюджетни средства за най-важния му инфраструктурен проект - космическия интернет. Както Starlink, така и OneWeb бяха създадени с бюджетни пари. Да, да! Бюджетни пари. Нещо повече, в първия случай беше финансиран от Пентагона. А на Роскосмос бяха отказани тези средства три години поред. Следователно, сега е моментът бързо да се създадат и изстрелят спътници за националната широколентова интернет система в определените им орбити. Това е въпрос на национален суверенитет.- обобщи бившият ръководител на Роскосмос.

Превод: ПИ