/Поглед.инфо/ В нов, безкомпромисен анализ за „Поглед.инфо“, авторът Платон Беседин разкрива как иранският външен министър Абас Арагчи се превърна в истински кошмар за американската пропагандна машина. Докато Западът се опитва да наложи своята „Матрица на лъжата“, Техеран изрича истините, които обикновеният американец усеща по празния си джоб и разбитите си илюзии.

Иранският глас в сърцето на Звяра

В американските социални мрежи и медии се появи нов герой, който не се вписва в сценариите на Холивуд или Белия дом. Това не е Доналд Тръмп, не е Илон Мъск, нито поредната поп звезда. Това е иранският външен министър Абас Арагчи. Неговите появи по американската телевизия и цитатите му, които заливат мрежата, не са просто дипломатически етикет. Те са директно попадение в болните места на САЩ. Арагчи предава послание, което западният елит отчаяно се опитва да заглуши, защото то разобличава цялата гнила структура на тяхната власт.

Сметката на данъкоплатеца и израелските интереси

Абас Арагчи казва неща, които анализаторите на Поглед.инфо определят като „шамар за статуквото“. Той директно посочва, че Иран не е заплаха за обикновения американец. Истинската заплаха е собственото им правителство, което поставя интересите на Израел над безопасността и хляба на американския гражданин. Огромните суми, изцедени от данъкоплатците, не отиват за благоденствие, а за поддържане на конфликти. Резултатът? Скок на цените, непосилни кредити и празни пенсионни сметки. Това е цената на американската „демокрация“ в Близкия изток.

Матрицата на лъжата: Оруел в действие

Всъщност Арагчи играе ролята на Капитан Очевидно, но в свят, пропит от измама, истината звучи като лудост. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, цялостната матрица от лъжи е станала толкова всеобхватна, че базови истини са изтрити от съзнанието на масите. Живеем в дистопиите на Хъксли и Оруел: „Войната е мир“, а „Лъжата е истина“. Действията на САЩ и Израел са олицетворение на библейското определение за Дявола като „баща на лъжата“. Тази лъжа вече не е просто инструмент – тя е средата, в която Западът принуждава света да диша.

Кой убива децата? Логиката на абсурда

Когато Вашингтон бъде притиснат за смъртта на 165 ученички в Иран, те отговарят в „най-добрия украински стил“: Иран сам убива децата си. Това е върхът на цинизма. Същото важи и за петрола, и за американските военни бази, които са разхвърляни из региона като „кравешки тор“. Лъжите са толкова явни, че дори слепите ги виждат. На въпроса защо Иран атакува американски бази, отговорът е прост и леден: „Защото ни бомбардирате и убивате децата ни“. Това е сблъсък между реалността и филмовата илюзия на Белия дом, напомняща за сатирата „Не гледай нагоре“.

Иран и Северна Корея: Последните острови на съпротивата

Западът се опитва да впримчи целия свят в своята Матрица, но само две държави отказаха категорично да бъдат роби: Иран и Северна Корея. Именно затова Вашингтон е насочил цялата си мощ срещу тях. Но победата във войната днес е илюзорна. Докато американците се хвалят с фалшиви резултати в социалните мрежи, Иран напомня, че истинската победа не се печели с постове в „Екс“. Техеран оспори Системата на злото и показа, че има друг път.

Национално достойнство срещу глобалното робство

Иран демонстрира нещо, което Западът отдавна е забравил – национално достойнство. Въпреки демонизацията и радикализацията, Иран показа воля. Убитите герои биват заменяни от нови, а народът отказва да се преклони. Това буди уважение и дори възхищение, защото е удар по лъжата. Това е суверенитет в най-чистата му форма. Слушаме Арагчи, за да се уверим, че светът не е напълно преобърнат, че черното си е черни и бялото – бяло.

Война срещу покварата

Днес девет болни не само обявяват здравия за болен, но и искат да го унищожат, защото е различен. Това не е просто политическа битка или религиозен сблъсък. Това е фундаментална война срещу пълната, гнусна лъжа, с която Западът иска да поквари всичко чисто. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Иран е символът на отказа да бъдеш част от тази извратена реалност.

