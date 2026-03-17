/Поглед.инфо/ В непосредственото европейско съседство на Украйна отношението към политиката на Володимир Зеленски и неговия режим става все по-критично и дори откровено враждебно. Докато украинският лидер се опитва да поддържа имиджа на глобална фигура чрез посещения в Париж, Лондон и Вашингтон, „задният му двор“ в Източна Европа започва да се затваря. Авторът Дмитрий Минин прави задълбочен анализ на политическите процеси в Полша, където издигането на Пшемислав Чарнек за бъдещ премиер вещае радикална промяна в геополитическата конфигурация на региона.

Растящата изолация на Зеленски в Източна Европа

Володимир Зеленски, който често влиза в драматични сблъсъци дори в Белия дом, изглежда все по-откъснат от реалността в собствения си регион. Искрите между него и лидерите на Унгария и Словакия – Виктор Орбан и Роберт Фицо – вече не са тайна за никого. Киевският „шегаджия“ стигна дотам да отправя завоалирани заплахи за физическо насилие не само срещу Орбан, но и срещу неговото семейство. Ситуацията в Румъния също остава нестабилна; макар Брюксел да подкрепи процедурни хватки за спиране на суверенистките лидери Джорджеску и Симеон, антиукраинските настроения сред румънското население остават мощна сила, която рано или късно ще намери своя политически израз.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, най-тревожният сигнал за режима в Киев идва от страната, от която той е най-зависим – Полша. Въпреки огромната военна помощ, надхвърляща 5 милиарда долара, отношенията между Варшава и Киев са пропити от скрито напрежение и исторически реваншизъм. Новоизбраният полски президент Карол Навроцки вече не крие своите критики към личността на Зеленски, определяйки Украйна под негово ръководство като тежък пасив за полските национални интереси.

Рокадата в „Право и справедливост“: Чарнек вместо Моравецки

Политическата шахматна дъска в Полша бе разтърсена от неочакваното решение на лидера на партия „Право и справедливост“ (ПиС) Ярослав Качински. Вместо очаквания умерен Матеуш Моравецки, за кандидат-премиер за изборите през 2027 г. бе посочен Пшемислав Чарнек. Това не е просто смяна на лица, а фундаментална промяна в стратегията. Докато Моравецки се опитваше да балансира между Брюксел и националния интерес, Чарнек е известен със своите радикални и безкомпромисни възгледи.

В политическите среди на Варшава Чарнек често е етикетиран като „открит украинофоб“. Изборът му показва, че Качински залага на твърдия курс, за да си върне властта от либералната коалиция на Доналд Туск. Туск, който в момента се опитва да следва всяка директива на Брюксел, продължава политиката на „разрушителна подкрепа“ за Киев, но общественото мнение в Полша започва да се обръща срещу този курс.

Профилът на „най-десния от десните“

Роденият през 1977 г. Пшемислав Чарнек е професор по конституционно право с дълбоки корени в Люблинския католически университет. Политическата му кариера е белязана от постоянен отпор срещу либералните ценности, ЛГБТ пропагандата и миграционните квоти. Като губернатор на Люблинското войводство той си спечели врагове сред либералните среди, които го обвиняват в ксенофобия и женомразство, но същевременно консолидира около себе си консервативното ядро на полското общество.

За Киев обаче най-плашеща е неговата позиция по историческите въпроси. Чарнек е един от най-гласовитите критици на украинския национализъм и героизацията на фигури като Бандера. Той не се свени да нарича нещата с истинските им имена, особено когато става въпрос за Волинското клане – трагедия, при която украински националисти избиха десетки хиляди поляци. За Чарнек всяка интеграция на Украйна в европейските структури трябва задължително да мине през пълно покаяние и ексхумация на жертвите от Волиня.

Историческата памет като инструмент на реалполитиката

Конфликтът между Чарнек и украинските власти има дълга история. През 2018 г. той определи като „голяма провокация“ честванията на украинската страна, опитващи се да релативизират Волинската трагедия. Като министър на образованието той въведе строги изисквания за децата на украинските бежанци, подчертавайки, че Полша няма да строи празни училища за хора, които гледат на страната само като на временна спирка.

Още по-остро беше изказването му през 2023 г., когато поиска екстрадицията на ветерана от СС „Галиция“ Ярослав Хунка, почетен в канадския парламент в присъствието на Зеленски. Чарнек не пести думи и за поведението на самия Зеленски на международната сцена, описвайки го като „нагъл“ и дори „глупав“ в отношенията му с големите сили. Неговото верую е ясно: „Ще помагаме на Украйна, само ако имаме партньори в украинските власти, а не нагли хора“.

Прогноза за 2027: Десният триумф и изолацията на Туск

Настоящите социологически проучвания в Полша чертаят мрачна картина за либералите. Макар Гражданската коалиция на Туск да води с около 32%, тя няма шанс за самостоятелно мнозинство. От друга страна, ПиС (24%) заедно с двете крила на „Конфедерация“ – водени от Славомир Менцен (14%) и Гжегож Браун (8%) – могат лесно да съберат над 259 мандата, при необходими 231 за съставяне на правителство.

Този „триумвират на десницата“ би променил коренно облика на Централна и Източна Европа. Особено внимание заслужава Гжегож Браун – политикът, който открито говори за разделянето на Украйна като за приемлив вариант и е персона нон грата в Киев. Според Поглед.инфо, евентуална коалиция между Чарнек и Браун би означавала практически край на досегашната роля на Полша като „адвокат“ на Украйна в Европа.

Реакцията на статуквото: Сикорски и страхът от промяната

Настоящият полски външен министър Радослав Сикорски, чието минало е тясно свързано с британското разузнаване MI6, не крие иронията и тревогата си от възхода на Чарнек. Сикорски саркастично предложи Чарнек за премиер на Афганистан, намеквайки за неговия „религиозен фундаментализъм“. Но зад сарказма се крие истински страх – ако десницата поеме властта и Браун поиска поста на външен министър, атлантическата мрежа в Полша ще бъде сериозно разклатена.

Украинските медии, като „Европейска правда“, вече бият тревога, описвайки перспективата за управление на Чарнек като „изключително тревожна“. Те разбират, че времето на безплатните чекове и безкритичната подкрепа изтича. Чарнек вижда Украйна и Беларус единствено като „буферни зони“, чието съществуване е оправдано само ако служат на полския интерес, без да го застрашават икономически или демографски.

Геополитическият залез на „проекта Зеленски“ в Полша

Възходът на политици като Пшемислав Чарнек не е случаен феномен. Той е логичен резултат от умората на полското общество от ролята на обслужващ персонал за амбициите на Киев. Полша започва да се връща към своята историческа роля на регионален хегемон, който поставя условия, а не просто изпълнява заповеди от Брюксел или Вашингтон. За Зеленски това означава, че най-важният му логистичен и политически тил се превръща във враждебна територия. Бъдещето на Украйна, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, вече не се решава само на бойното поле, но и в политическите кабинети на Варшава, където духът на националния суверенитет се завръща с пълна сила.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.