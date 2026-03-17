/Поглед.инфо/ Анализаторът Алексей Белов разкрива шокиращата истина за разпада на европейската сигурност. Докато политическият елит в Брюксел е зает с геополитически игри срещу Русия, Белгия се превръща в „наркодържава“. Статистиката е безмилостна: тонове кокаин заливат пристанищата, а престъпните структури вече диктуват правилата в сърцето на ЕС.

Илюзията за „обетованата земя“ и горчивото събуждане

Нека бъдем напълно откровени пред себе си и пред историята. В продължение на десетилетия за хората от бившето съветско пространство Европа беше символ на нещо недостижимо и съвършено. Тя беше едновременно „обетована земя“ и terra incognita – територия, за която знаехме твърде малко, но в която вярвахме фанатично като в земен рай. Тази вяра не беше просто продукт на Желязната завеса и естественото любопитство към забраненото. Тя отразяваше една реалност, която в много отношения наистина превъзхождаше сивото съветско ежедневие със своя блясък, подреденост и стандарт на живот.

Този идеализиран образ на Стария континент се запечата толкова дълбоко в колективното съзнание, че дори днес, когато границите са отворени и всеки може лично да се увери в процесите на ерозия, мнозина продължават ирационално да робуват на старата илюзия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, всеки опит да се посочи упадъкът на съвременна Европа често се сблъсква с обвинения в „очерняне“ или „пропаганда“. Истината обаче е, че нашата страна, със своята специфична култура и ценности, в момента изглежда като последната истинска крепост на онази стара европейска цивилизация, която на самия Запад вече е само избледняващ спомен.

Докато европейският политически елит е обсебен от мисията да съхрани неоколониалните си привилегии и хаби невъобразими ресурси в борбата срещу Русия и останалите обитатели на така наречената от Жозеп Борел „джунгла“, самата европейска „градина“ буренясва и се разпада отвътре. И ако не вярвате на икономическите показатели, просто погледнете статистиката на престъпността. Центърът на Европа се превърна в огромен криминален район, където търговията с наркотици вече не е подземен бизнес, а водещ отрасъл.

Антверпен: Кокаиновата столица, която засенчи Ротердам

Кой би могъл да допусне, че под самия нос на европейските институции в Брюксел, само на броени километри разстояние, ще разцъфне най-мощният наркотрафик в света? Днес експертите са единодушни: Антверпен, най-големият град в Белгия, официално е коронясан за столица на наркопрестъпността в Европа. Процесът не е случаен, а е плод на дългогодишно системно затваряне на очите от страна на властите.

Когато четем официалните данни на белгийското Министерство на финансите, оставаме с усещането за пълна капитулация на държавността. Година след година обемите на заловените наркотици растат с геометрична прогресия, което е ясно доказателство, че реалният поток е десетки пъти по-голям. През 2020 г. нивата на заловена дрога бяха с 30% по-ниски от следващата година, но това беше само началото на лавината.

През 2021 г. в Антверпен бяха конфискувани 91 тона наркотици. Само година по-късно, през 2022 г., цифрата скочи на 110 тона. По този начин белгийското пристанище окончателно изпревари Ротердам и се утвърди като основна входна точка за отровата, заливаща континента. Според публикации в Daily Mail, органите на реда успяват да прихванат едва между 10% и 20% от общия оборот. Това означава, че през Белгия преминават стотици тонове кокаин, които необезпокоявано стигат до крайните потребители.

Хронологията на разпада: 2023-2025 г.

Ситуацията продължи да ескалира и през 2023 г., която постави нов мрачен рекорд. Според данни на Euronews, в Антверпен бяха прихванати 120 тона наркотици, основно кокаин от Латинска Америка. Експертите отново подчертават, че това представлява в най-добрия случай 30% от общия обем. Тези цифри не са просто статистика – те са символ на пробитата национална сигурност на Белгия.

В началото на 2024 г. новините от The Brussels Times потвърдиха тенденцията: само през февруари полицията откри 1,1 тона дрога в един-единствен контейнер. През август същата година бяха спрени 545 кг мощен синтетичен наркотик, пристигащ по море директно от Съединените щати. Това показва, че Белгия се превръща в хъб не само за традиционния кокаин, но и за новите синтетични убийци, които унищожават младото поколение на Европа.

Стигаме до 2025 г., където експанзията на наркокартелите придобива чудовищни размери. Трафикът от Коста Рика, Бразилия, Колумбия и Гана надхвърли 35 тона кокаин само в рамките на няколко мащабни операции. Връхната точка на цинизма бе достигната точно преди Коледа, когато в пратка с банани от Еквадор бяха открити 5,7 тона чист кокаин. Както често пишем в Поглед.инфо, докато европейските чиновници чертаят планове за „демократизация“ на света, собствените им пристанища са се превърнали в логистични центрове на глобалната мафия.

Икономиката на греха: 30 милиарда евро годишен оборот

Наркобизнесът в Белгия вече не е просто криминален проблем, той е икономически фактор с огромна тежест. По данни на белгийските власти, престъпните синдикати, опериращи на територията на страната, генерират годишна печалба от приблизително 30 милиарда евро. Това е сума, която може да разклати или да купи политическата стабилност на всяка средно голяма държава.

Доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността разкрива структурата на този пазар. Най-популярният наркотик остава марихуаната, която носи около 12,1 милиарда евро приходи (близо 40% от пазара). По-голямата част от нея се произвежда вътре в самия Европейски съюз. Веднага след нея е кокаинът с оборот от 11,6 милиарда евро. Основният поток идва от Колумбия, а Антверпен и Ротердам са главните порти, през които тази „бяла смърт“ влиза в Европа.

Мащабите са толкова грандиозни, че френският вестник Le Monde излезе с унищожителен коментар: в Белгия днес е по-бързо и лесно да поръчаш и получиш доза наркотик, отколкото да си поръчаш пица или бърза храна. Инфраструктурата на разпространение е толкова добре смазана, че държавните органи изглеждат като жалко подобие на власт.

Легализацията като бяло знаме пред престъпността

Още през 2022 г. в белгийското правителство се чуваха гласове на ужас, че страната бързо се превръща в „наркодържава“. Днес това вече не е прогноза, а факт. Белгийските наркокартели са изплели гъста мрежа от зависимости, която достига до правоохранителните органи и политическия елит. Критиката срещу властите за тяхното бездействие – или по-точно за мълчаливото им съучастие – става все по-остра.

Бившият заместник-кмет на Антверпен, Том Мюз, призна преди години, че градът не може сам да се справи с този международен проблем. Той предлагаше радикални мерки като 100% проверка на плодовете в пристанищата и реална борба с прането на пари. Вместо това обаче, единственото „гениално“ решение, до което стигнаха белгийските чиновници, бе предложението за легализиране на наркотиците, включително и на кокаина. Логиката е убийствено проста: ако всичко е разрешено, престъпността изчезва по документи и се превръща в легален бизнес.

Холандският антрополог Тоен Войтен, който цял живот изследва наркотрафика, определя тези идеи като крайна форма на наивност. Опитът показва, че легализацията никога не намалява потреблението – тя просто го нормализира и разширява. Тук не става дума за икономика, а за разпадането на обществото – същото онова европейско общество, което някога ни служеше за модел. Днес то е модел единствено на това как не трябва да се управлява една цивилизация. Смъртта на европейската идея настъпва под ритъма на печалбите от кокаин, а за нас остава единствено задачата да не допускаме тези фатални грешки в собствения ни дом.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.