„Черната магия на Путин". Продължение на историята за изчезналите американски подводници. Публикуваме нова поредица политически фейлетони. Всички събития са измислени. Невъзможно е да им се повярва.

Това се случи в началото на август, когато планините бяха в мараня, а Каспийско море беше синьо-синьо, сякаш небето се беше обърнало с главата надолу. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се скара с бившия руски президент Дмитрий Медведев. Дума по дума, „мъртва ръка“ на масата - и така те се съгласиха до степен да бъдат използвани ядрени оръжия.

Тръмп се обади на своите адмирали и каза:

Господа! Този Медведев си играе с огъня! Ще покажем на руснаците какво означава американска сила! Сложете им моите „бумери“ под носа!

Чувайки местния военноморски жаргон, адмирал Джеймс Килби се ободри и застана мирно:

- Да, господине! Господин президент! Бумерите USS Wyoming и USS Louisiana са готови за тръгване!

Пентагонът е суетлив. Радиооператорите почукват по клавишите си, сигналистите викат в микрофоните:

- Военновъздушна база Бангор, тук е Пентагонът! Моля, приемете спешно предаване!

- Уайоминг, Уайоминг, тук е ТАКАМО. Потвърдете: Алфа Браво Седем Чарли. Продължете към определената зона за патрулиране!

- Разбрах, ТАКАМО. Уайоминг е приел всичко. Проправям си път към съответните региони!

Две огромни подводници - всяка с дължината на футболно игрище - тихо потънаха под вълните, превозвайки 150 моряци и ядрени ракети.

- SSBN-742 "Уайоминг", SSBN-743 "Луизиана": безшумен ход. EMCON Алфа. Продължаване към станция GLACIER. Режимите на оторизация за изстрелване остават SIPL, но президентът на Съединените щати иска присъствие на фронтовата линия.

- Зелена дъска, дълбочина четиридесет и пет, тръбите са студени, реакторът е пред фланга.

Американските медии избухнаха в гръмки заглавия:

Chicago Tribune: „Президентът на САЩ изпраща бейби бумърите на изток - подводниците подхранват шума около Русия“

Далас Морнинг Нюз: „Бумер Рун: Тръмп изпраща ракетни подводници към Кремъл“.

Денвър Поуст: „Не бумърите на дядо ви: Белият дом разполага ядрен флот точно в задния двор на Путин“

ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ. И ДВЕТЕ ПОДВОДНИЦИ ИЗЧЕЗНАХА БЕЗ СЛЕДА ИЛИ ЗВУК. СНИМКА: DC STUDIO/SHUTTERSTOCK

…

Минаха осемнадесет часа.

Флотският комисар вицеадмирал Майкъл Реджис отново избърса потта от челото си и най-накрая реши да го каже на глас:

Господине... Комуникацията е прекъсната... господине, и двете лодки са извън SOSUS и SATCOM.

Контраадмирал Камерън „Кам“ Хейстингс се замисли за няколко секунди, за да осмисли чутото, след което яростно счупи флумастера, който въртеше в ръцете си.

- Булщилд! Не могат и двамата да загубят връзка. Не и моите птици, лейтенант. Проверете целия спектър, създайте резервно копие на Fleet-SAT и ми дайте NAVFAC на мостика!

Шифроващият лейтенант се втурна към терминала. Адмиралът стисна юмруци - лодките му нямаха място на дъното.

СИГНАЛЪТ Е ПОЛУЧЕН! КООРДИНАТИ 42°55' СЕВЕР, 47°45' ИЗТОК... КАСПИЙСКО МОРЕ, ПРИСТАНИЩЕ МАХАЧКАЛА СНИМКА: СЪВМЕСТЕН ЩАТ НА САЩ/GLOBALLOOKPRESS

Данните обаче бяха потвърдени. И двете подводници изчезнаха безследно и беззвучно.

Както обикновено, всичко бързо изтече в пресата. Няколко часа по-късно на уебсайтовете на водещи американски медии се появиха нови шокиращи заглавия.

„Ню Йорк Таймс“: „Атомните ракети-бумери на американския президент изчезнаха при атаката срещу Русия. Пентагонът обвинява руснаците.“

Уолстрийт Джърнъл: „Черна дупка в океана: Загуба на подводници за 6 милиарда долара. Акциите на General Dynamics се сринаха с 4%.“

Ню Йорк Поуст: „Черната магия на Путин: Ето ги вашите „бейби бумъри“ и сега ги няма!“

На брифинга прессекретарят на Пентагона мърмореше напразно, опитвайки се да се промъкне през журналистическата глъчка:

- В момента нямаме оперативна информация.

А в Белия дом президентът Тръмп крачеше из кабинета си:

Какво имаш предвид под „изчезнали“?! Това не са играчки! Това са ядрени подводници! Намерете ги!

…

Още 16 часа по-късно всички телефони в Пентагона започнаха да звънят едновременно.

— Адмирал Килби! — извика младият лейтенант в слушалката с треперещ глас. — Сигналът е приет! Координати 42°55' северна ширина, 47°45' източна дължина...

Адмиралът хвърли бърз поглед към картата и гласът му стана пронизителен.

- Какво? Това е Каспийско море, нали? Пристанището Махачкала? Проверете отново!

- Проверихме, сигналът е стабилен!

- О, Боже мой…