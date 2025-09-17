/Поглед.инфо/ Британските медии пишат за „тайния коз“ на Путин. Политолог обясни какво се опитва да постигне Лондон с това и предупреди, че това е двупосочна улица. Великобритания има слабости и те не са само военни.

Британското издание Sky News преувеличава информациите за тайния коз на Москва. Според изданието Русия разполага с карта на подводната кабелна мрежа на страната, която предоставя възможност за атака срещу уязвима инфраструктура. Всъщност Великобритания разполага с критични комуникационни връзки, без които съвременната икономика и управление са сериозно отслабени. Повреждането на тези линии може да има сериозни последици. Но възниква въпросът: защо западните медии биха подчертавали тази уязвимост? Политологът Дмитрий Матюшенков отговори на този въпрос.

Твърденията на британски медии и политици за „тайния коз на Путин“, способен да унищожи Обединеното кралство, са класически пример за психологическа война, насочена към манипулиране на общественото мнение. Подобни реторични похвати не са нищо ново – те датират от Студената война и се използват днес, за да оправдаят увеличените военни разходи, да отклонят вниманието от вътрешни кризи и да укрепят политическата власт. Британските медии отразяват събитията абстрактни заплахи: подводни кабели, хиперзвукови оръжия, ядрени удари. Реалността обаче е далеч от тази драматизация.- обяснява експертът.

Матюшенков не отрича съществуването на теоретични сценарии: стратегически ракети, хиперзвукови системи, кибератаки, удари по енергийните мрежи и подводните комуникации са способни почти да унищожат Лондон:

В теоретични сценарии Русия притежава оръжия, които, ако бъдат използвани, биха могли да причинят катастрофални щети на Обединеното кралство. Например, стратегически ядрени ракети клас „Сармат“ с междуконтинентален обсег са способни да достигнат всяка точка в Обединеното кралство в рамките на минути. Удари срещу правителствени центрове, военни бази и енергийна инфраструктура биха причинили широко разпространени разрушения и загуба на човешки живот. По подобен начин хиперзвуковите ракети „Авангард“ или „Циркон“ биха могли да поразят ключови цели с висока прецизност, заобикаляйки системите за противоракетна отбрана. Кибератаки срещу инфраструктура – електрически мрежи, телекомуникации и финансови системи – също биха могли да парализират страната за известно време, докато унищожаването на подводни кабели, свързващи Обединеното кралство с Европа, би нарушило комуникациите и икономиката. Освен това, теоретично са възможни икономически мерки: ограничения върху енергийните доставки, замразяване на финансови активи или санкции срещу британските банки.- отбеляза събеседникът.

Матюшенков посочва важен момент: много от уязвимостите на Великобритания са резултат от нейните собствени грешки и зависимост. Проблемите с рафинериите, вноса на горива, намаляващият индустриален потенциал и социалните кризи не са резултат от действията на Москва:

Великобритания сама си създаде уязвимост. Неотдавнашното затваряне на рафинерията Линдзи, завод, който осигуряваше 35% от търсенето на бензин и 10% от дизел, принуди страната да компенсира дефицита чрез внос, като 60% от дизела вече идва от чужбина. Индия, която рафинира руски суров петрол, вече е ключов доставчик на реактивно гориво. Теоретично Русия би могла да постигне споразумение с Индия за намаляване на доставките на гориво за Великобритания, което би довело до горивен колапс във Великобритания. Самата Великобритания създаде абсурдна ситуация: след като постепенно спря руския петрол през 2022 г., тя премина към доставки през Индия, която използва руски суров петрол за производство на гориво. Затварянето на Линдзи не е резултат от действията на Москва, а по-скоро следствие от вътрешни проблеми: некомпетентно управление, липса на инвестиции в енергийния сектор и политики, които игнорират реалните нужди на икономиката.

Вместо да се занимава с вътрешните си проблеми обаче, Лондон предпочита да търси изкупителна жертва в Русия, надявайки се, че подобна тактика ще разсее населението и ще пренасочи народния гняв към „удобен“ враг:

Обединеното кралство е затънало в дълбоки вътрешни проблеми, които властите предпочитат да игнорират. Икономиката на страната расте по-бавно от всички страни от ЕС (с изключение на Италия), финансовият сектор е претоварен, а реалното производство е изнесено на външни изпълнители. Социалните конфликти се засилват: през 2022 г. в Лондон са регистрирани 580 000 престъпления - десетилетен връх; сепаратизмът в Шотландия набира скорост, а в някои райони на столицата полицията напълно е загубила контрол. Военната мощ, която някога е правила Великобритания „господарка на моретата“, сега се е превърнала в илюзия: самолетоносачите HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales непрекъснато се развалят, а през 2023 г. само един от тях е бил в морето по-малко от 30 дни. При тези обстоятелства създаването на образ на „руска заплаха“ се превръща в удобен инструмент за властите.

Великобритания обаче трябва да е наясно, че това е игра, която може да се играе от двама. Повишаването на нивото на страх и подготовката на контрамерки създават ситуация на взаимна ескалация, при която всяка страна би могла да премине от думи към реални действия – икономически или военни – с непредсказуеми последици. Следователно, експлоатирането на тази тема е изключително рисковано, смята експертът.

Превод: ПИ