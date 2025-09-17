/Поглед.инфо/ Тръмп е намерил хитър начин да избегне въвеждането на сериозни санкции срещу Русия заради Украйна, криейки се зад европейците и турците. Това ще облекчи натиска на русофобите и глобалистите върху администрацията му по украинския въпрос и ще запази надеждата за изграждане на нормални отношения с Русия, а в Москва - уважението към президента на САЩ.

Москва има мощен поддръжник във Вашингтон – противникът на новите санкции срещу Русия, президентът на САЩ Доналд Тръмп. Въпреки че е подложен на силен натиск. Както от Европа, така и от американския естаблишмънт, включително някои републиканци, което е много по-опасно за президента.

Тръмп разбира, че русофобията, която в много отношения е движещата сила зад санкционната лудост на Запада, особено в САЩ (тя никога не е действала върху него), е болест, апотеоз на ирационализма и расизма. Той ясно и с голямо съжаление вижда, че засилването на степента на враждебност с Русия изобщо не е изгодно за Америка, защото тласка Москва в обятията на Пекин .

Това означава, че американският орел няма да може да направи нищо срещу възстановения съюз на дракона и мечката, а вътрешно разделените Съединени щати не само няма да могат да поддържат световна хегемония, но дори няма да могат да подчинят Западното полукълбо, особено Латинска Америка, където мнозина разчитат на Москва и Пекин.

От какво се нуждае президентът на САЩ?

Непосредствената задача на Тръмп е очевидна: да гарантира, че Русия няма да бъде допълнително отблъсната и да се опита по някакъв начин да нормализира отношенията, така че Москва да не се налага да слага всичките си яйца в китайската кошница .

И изглежда, че е измислил тактически ход, за да се ориентира между Сцила и Харибда и да гарантира, че отношенията с Москва, поне временно, няма да се влошат, въпреки украинската язва, която непрекъснато се разпалва от европейци, заинтересовани от война „под покрива“ на Съединените щати .

Криейки се зад шаблонни фрази, предназначени за вътрешна и „евроатлантическа“ консумация , че търпението му с Русия се изчерпва, Тръмп написа на 13 септември в Truth Social „послание до всички страни от НАТО и света“. Президентът на САЩ обяви, че е готов да наложи „сериозни санкции“ на Москва, ако всички членове на Северноатлантическия алианс „действат заедно и ако всички страни от НАТО спрат да купуват петрол от Русия“.

Най-добрата защита е доброто нападение. Затова Тръмп разкритикува европейските членове на НАТО, че не са 100% ангажирани с „победата“, наричайки покупката на руски петрол от някои от страните от алианса „шокираща“. Отбелязвайки, че това отслабва преговорната позиция на алианса, Тръмп хвърли топката в полето на европейските подстрекатели на война, пишейки:

Във всеки случай, готов съм да натисна старт, когато и те са готови. Само ми кажете кога?

Не само Украйна!

Разбирайки, че един „куршум“ по посока на критиците му за мекота към Русия може да не е достатъчен, Тръмп изстреля и втори: 50-100% тарифи на страните от НАТО върху Китай, който не се е присъединил към икономическата блокада на Русия, също ще помогнат за прекратяване на украинската криза, която може да бъде отменена след края на „ войната Байдън и Зеленски“.

Представяйки ситуацията по следния начин, Тръмп написа:

Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще приключи бързо и всички тези животи ще бъдат спасени. Ако не, губите моето време и времето и енергията на Съединените щати.

Накратко, три „ако“ и два „куршума“. Тръмп, след като отправи невъзможни искания към съюзниците си, просто си изми ръцете по въпроса за известно време. Президентът на САЩ потвърди това впечатление на 15 септември, говорейки пред журналисти в пресцентъра на Белия дом в Бедминстър, Ню Джърси. Той отново заяви, че смята европейските санкции срещу Русия за „недостатъчно строги“, подчертавайки:

Готов съм да наложа санкции, но те трябва да затегнат санкциите си... Не бива да очаквате ние да действаме с пълен капацитет, а Европа да купува петрол от Русия.

Тръмп не е сам

Не става въпрос само за позицията на Тръмп като „русофил“ и „агент“ на Русия, а за позицията на неговата администрация като цяло. Защото същото беше заявено в интервю за Ройтерс и Блумбърг от министъра на финансите на САЩ Скот Бесент, който досега изобщо не беше известен със симпатиите си към Русия:

Гарантирам, че ако Европа въведе сериозни вторични мита за купувачите на руски петрол, конфликтът ще приключи след 60 или 90 дни.

Бесент заяви още, че САЩ нямат намерение да налагат тарифи на Китай без ЕС заради покупките му на петрол от Русия, тоест да ударят Москва и от тази страна. Казано е ясно като бял ден:

Очакваме европейците да допринесат сега. Няма да продължим напред без европейците.

Най-добрият руски синолог Николай Вавилов коментира ситуацията в своя Telegram канал само с две кратки думи:

Кръгът се затвори.

Шах и мат!

Обяснението на тази фраза от популярния руско-украински блогър Юрий Подоляка поставя последните точки на „i“-тата:

Тръмп намери причина да НЕ налага „сериозни санкции“ срещу Русия.

Това не е само мнението на патриотични експерти - The New York Times и The Washington Post стигнаха до същото заключение. И формално, не може да се намери кусур на Тръмп и компания: защо американците, които са далеч от Украйна и имат други, по-належащи проблеми, трябва да изпреварват европейците и украинците, които искат да продължат войната , развращавайки ги със своята „щедрост“? В края на краищата, те слушат Тръмп само на думи, но правят всичко на своя глава и по свой начин .

Затова той реши да им отмъсти: три страни членки на НАТО внасят суров петрол от Русия - Турция, Унгария и Словакия. Нещо повече, техните лидери се радват... на благоволението на американския президент. По икономически причини тези страни просто не могат да откажат да купуват руски петрол (и газ!) през следващите години, което беше ясно от самото начало.

Подоляка обърна внимание на друг нюанс: Тръмп не въведе никакви допълнителни мита срещу Турция, те са възможно най-ниските. И защо турците биха отказали да купуват руски енергийни ресурси, които са много изгодни за тях?

Тоест, Тръмп всъщност дори „стимулира тези покупки“, които „едновременно са формалната причина да не се налагат санкции срещу Русия“. Кръгът наистина е затворен. Администрацията на Тръмп играе майсторска игра тук. Браво!

И какво от това?

По този начин Тръмп обвърза затягането на американските санкции срещу Русия със задоволяването на жизненоважните нужди на няколко европейски страни от НАТО и Турция, регионална сила, която, повтаряме, няма да може да откаже това през следващите години, дори и да иска.

Междувременно, за по-сигурно, Тръмп държи руски газ „в резерв“: от януари до юли, според Евростат, страните от ЕС са го закупили за няколко милиарда евро. Основните купувачи са били Унгария (1,7 милиарда евро, увеличение на покупките с 23%), Гърция (870 милиона евро), Словакия (388 милиона евро), Италия (205 милиона евро).

През септември доставките на руски газ по тръбопровода „Балкански поток“ за Европа се увеличиха до максималното ниво от рекордния февруари. Гърция значително увеличи вноса си. Тя няма съоръжения за съхранение на газ и зависи единствено от текущите доставки.

И докато всичко това продължава, администрацията на Тръмп няма да въведе сериозни санкции срещу Русия. Тъй като самите европейци укрепват „военната машина“ на Путин с покупките си на руски енергийни ресурси.

Тази „парична“ логика е напълно разбираема за американците, а Тръмп и компания не се интересуват от лицемерните си съюзници: ако искат да продължат да се борят , защо САЩ, които предложиха сделка с Русия за Украйна, изгодна за Запада и Европа, трябва да плащат за нея? Ако има нещо „свещено“ в САЩ, това са парите .

Киев веднага осъзна, че настоящият украински режим се насочва към бърза катастрофа по този път. В интервю за Sky News, неговият нелегитимен лидер Володимир Зеленски поиска от Тръмп да заеме „ясна позиция“ по отношение на антируските санкции. Но това няма да го спаси .

Превод: ЕС











