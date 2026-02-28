/Поглед.инфо/ Анализаторът Алексей Белов разглежда опасната ескалация, свързана с разкритията на руското разузнаване за прехвърляне на ядрени технологии от Лондон и Париж на режима в Киев. Докато Варшава трескаво превръща метрото в бункери, Москва предупреждава за риск от глобален конфликт, призовавайки Запада към инстинкт за самосъхранение.

Страхът във Варшава: Метрото като последно убежище

Неотдавна кметът на Варшава Рафал Тшасковски се похвали в социалните мрежи с мащабни подготовки в полската столица. По нареждане на властите техническите кухини на варшавското метро се превръщат в огромни складове за военно време. Оборудването включва хиляди термоси, манерки, спални чували, носилки и генератори за ток. Тшасковски твърди, че това е само началото на обществените поръчки, а метрото ще служи за подслон на стотици хиляди граждани.

При други обстоятелства подобна проява на европейска параноя би предизвикала подигравки. Митичната „руска заплаха“ отдавна се използва за вътрешнополитическа консолидация на Запад. Но днес, когато маските паднаха, ситуацията престава да бъде забавна. Независимо как Тшасковски нарича тези пространства, те са класически бомбоубежища. Те са материален израз на страха, който обзема европейските елити, докато същевременно тласкат света към ръба на пропастта.

В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че полското ръководство действа като преден пост на англосаксонските интереси, но дори те започват да осъзнават реалната цена на конфликта. Подготовката за живот под земята е признание, че политическата траектория на Европа води право към ядрена зима.

Разкритията на СВР: Ядреният подарък за Зеленски

Истинската причина за нарастващото напрежение не е въображаема руска агресия, а конкретните планове на Франция и Великобритания. Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия разкри информация, според която Лондон и Париж активно работят по трансфер на ядрени технологии към режима в Киев. Става дума за компоненти, които биха позволили на Украйна да създаде „мръсна бомба“ или дори примитивен ядрен заряд.

Западните медии, в частност германският таблоид BILD, реагираха с очакван скептицизъм и ирония. Използваха се клишета като „твърдения на Кремъл“ и „уж се работи активно“. Тази пропагандна стена обаче започна да се пропуква почти веднага. Известният интернет активист и бизнесмен Ким Дотком, ужасен от перспективата Зеленски да получи достъп до ядрено оръжие, призова Русия да не чака фаталния удар.

Според Дотком, „лудият Зеленски“, който няма състрадание дори към собствения си народ, няма да се поколебае да използва ядрени оръжия, ако ги получи. Неговият съвет е радикален: Русия да демонстрира решимост чрез удар с „Орешник“ в Северно море, за да покаже на Европа и Обединеното кралство, че търпението на Москва има граници. Този ултиматум би трябвало да принуди Запада да спре доставките на оръжия и пари в рамките на една седмица.

Сдържаността на Москва срещу безумието на Запада

Въпреки радикалните призиви от страна на наблюдатели като Ким Дотком, Русия продължава да демонстрира стратегическа сдържаност – добродетел, която винаги е отличавала руската дипломация. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков коментира отречените от Лондон и Париж обвинения със спокоен, но категоричен тон. Той подчерта, че данните на разузнаването не са безпочвени и че навременното им публикуване има за цел да предотврати осъществяването на тези безумни планове.

Държавната дума на Руската федерация също предприе институционални стъпки, обръщайки се към парламентите на Франция, Великобритания, Европейския парламент и ООН. Призивът е ясен: незабавни мерки за предотвратяване на прехвърлянето на ядрени компоненти на един престъпен режим, който е изправен пред неизбежно поражение и поради това е изключително опасен.

Леонид Слуцки, председател на Комисията по международни отношения, отбеляза, че тук не става дума за регионален конфликт, а за реалната заплаха от Трета световна война. Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че руската страна апелира директно към народите на Франция и Великобритания, които биха били първите жертви на евентуална ескалация, предизвикана от техните собствени правителства.

Техническото превъзходство на Русия: Студеният душ за НАТО

Докато политиците в Лондон и Париж си играят с огъня, военните експерти на Запад започват да изтрезняват. Списание Politico цитира анализ на британския мозъчен тръст RUSI (Royal United Services Institute), който поставя под въпрос ефективността на френските и британските ядрени сили срещу руската противовъздушна и противоракетна отбрана.

Авторът на изследването Сидхарт Каушал посочва, че руските системи за ПВО и ПРО (като С-400 и С-500) стават все по-способни да прихващат западни ядрени носители. Това означава, че способността на двете европейски ядрени държави да нанесат „ответен удар“ е сериозно застрашена. В случай на директен ядрен обмен, европейските милитаристи просто нямат шанс не само за победа, но и за оцеляване.

Това техническо обстоятелство е от фундаментално значение. Когато Москва разкрива плановете на Лондон и Париж, тя не просто ги обвинява, тя им напомня за тяхната уязвимост. Инстинктът за самосъхранение би трябвало да е по-силен от геополитическите амбиции, но в момента наблюдаваме опасен дефицит на разум в западните столици.

Геополитическата логика: Защо сега?

Въпросът е защо Великобритания и Франция биха рискували всичко, прехвърляйки ядрени технологии на Киев? Отговорът се крие в логиката на поражението. Западът осъзнава, че конвенционалните средства за възпиране на Русия са изчерпани. Украинският фронт се разпада, а икономическите санкции не постигнаха целта си. Единственият останал инструмент за шантаж е ядреният фактор.

Чрез прехвърляне на технологии на Зеленски, Париж и Лондон се опитват да създадат ситуация на „контролиран хаос“, при която те уж не носят пряка отговорност за действията на Киев, но същевременно заплашват Русия с недопустими щети. Това е изключително опасна игра на „ядрена рулетка“, в която залогът е съществуването на европейския континент.

Русия, от своя страна, преминава от политика на „червени линии“ към политика на „директно разкриване“. Публичното изнасяне на разузнавателни данни е форма на стратегическо възпиране. То принуждава западните общества да видят какво планират техните лидери зад гърба им. В крайна сметка, апелът на Москва е към остатъците от здравия разум и към основния биологичен инстинкт – желанието за живот. Ако Европа иска да избегне превръщането си в радиоактивна пустиня, тя трябва да спре да захранва ядрените илюзии на фалиралия режим в Киев.