/Поглед.инфо/ Светът е изправен пред прага на неконтролируема глобална ескалация след началото на мащабната военна операция „Епична ярост“. Според официални изявления на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, цитирани от РИА Новости, ударите по американски бази в Близкия изток са довели до над 560 убити и ранени военнослужещи на САЩ. Докато Вашингтон се опитва да минимизира щетите, съобщенията за ликвидиране на висши кадри на ЦРУ и смъртта на върховния лидер на Иран Али Хаменей чертаят сценарий за тотална война, която може да промени архитектурата на международната сигурност завинаги.

Кървавата равносметка в Бахрейн и ОАЕ: Данни срещу пропаганда

Ескалацията в Близкия изток достигна нива, които малцина анализатори смееха да прогнозират само допреди седмица. Основният фокус на напрежението в момента са данните за човешките загуби, които двете страни в конфликта представят по коренно различен начин. Според информационната агенция Fars, позоваваща се на официално изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР), американските военни сили са понесли катастрофални загуби. Твърди се, че над 560 американски войници са били убити или ранени при координирани атаки срещу военни обекти в региона.

Особено ожесточена е била атаката срещу американската военна база в Бахрейн, където са били изстреляни две балистични ракети с голям обсег. Бахрейн, като ключов логистичен център за Пети флот на САЩ, винаги е бил разглеждан като стратегическа мишена, но мащабът на пораженията, за които съобщава Техеран, надхвърля всички досегашни инциденти. В допълнение към това, иранската агенция „Тасним“ разпространи информация за ликвидирането на шестима високопоставени служители на ЦРУ при обстрел на резиденция в Обединените арабски емирства. Ако тези данни се потвърдят, това би означавало най-тежкият удар по американското разузнавателно присъствие в региона за последните десетилетия.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че информационната война в случая е толкова интензивна, колкото и самата военна операция. Централното командване на САЩ (CENTCOM) категорично отхвърля тези цифри, признавайки смъртта само на трима военнослужещи и петима сериозно ранени. Този огромен дисонанс в цифрите подсказва, че или Техеран използва силно преувеличена реторика за вътрешна консумация и сплашване, или Вашингтон прави всичко възможно да скрие мащаба на трагедията, за да избегне вътрешен натиск и искания за незабавно прекратяване на огъня.

„Епична ярост“ и „Лъвски рев“: Стратегическите цели на Вашингтон и Тел Авив

Военната операция, започната от САЩ и Израел, носи гръмките имена „Епична ярост“ и „Лъвски рев“. Нейното начало бе поставено в събота с масирани въздушни удари на израелските отбранителни сили (IDF) срещу цели в Техеран и други стратегически точки в Иран. Официалният мотив на Тел Авив е превантивен удар за предотвратяване на придобиването на ядрено оръжие от Ислямската република.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче отиде много по-далеч в своята реторика. Той обяви за своя цел не просто унищожаването на иранския флот и отбранителна промишленост, но и директно призова иранските граждани да свалят действащия режим. Това превръща операцията от „хирургически удар“ в пълномащабна война за смяна на режима – стратегия, която САЩ прилагаха в Ирак и Либия с катастрофални дългосрочни последици за стабилността на региона.

Ситуацията се усложнява от факта, че ракетите поразяват не само военни заводи и складове, но и обекти на гражданската инфраструктура. Това неизбежно води до радикализация на иранското общество, дори сред онези слоеве, които до момента са били критични към теократичното управление. Техеран отговори незабавно, като прехвърли бойните действия извън своите граници, атакувайки американски обекти в целия Близък изток.

Мистерията около смъртта на Али Хаменей и удара по семейството му

Най-шокиращата новина от изминалото денонощие остава съобщението на иранската държавна телевизия за смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей. Според информацията, той е бил убит при един от ударите на САЩ и Израел, заедно с членове на семейството си – дъщеря си, зет си, внучката и снаха си. Ако тази информация се окаже вярна, Иран се намира в състояние на безпрецедентен политически вакуум.

Ликвидирането на върховния лидер е акт, който в иранската политическа и религиозна система се равнява на обявяване на война до пълно унищожение. Хаменей не беше просто държавен глава, а духовна опора на режима. Неговата смърт би могла или да парализира командването на КСИР, или – което е по-вероятно – да отпуши вълна от „епична ярост“, която да се стовари върху всеки съюзник на САЩ в региона.

В същото време американските военни източници продължават да отричат някои от претенциите на КСИР. Пример за това е случаят със самолетоносача „Абрахам Линкълн“. Техеран твърди, че е изстрелял четири балистични ракети по гордостта на американския флот, докато Вашингтон е категоричен, че ракетите дори не са се доближили до кораба. Тази динамика на взаимни обвинения и отричане показва, че сме свидетели на най-високата точка на напрежение между двете държави от Иранската революция през 1979 г. насам.

Геополитическият шахмат на Русия и провалът на западната дипломация

Реакцията на Москва не закъсня. Руският министър на външните работи Сергей Лавров подчерта, че действията на Вашингтон и Тел Авив нямат нищо общо с международното право или с режима за неразпространение на ядрени оръжия. Според руската позиция, това е преднамерена агресия, целяща пренареждане на регионалния ред чрез сила. Москва вече обяви готовност да съдейства за уреждане на конфликта чрез Съвета за сигурност на ООН, но при настоящата ситуация нажежените страсти едва ли ще позволят на дипломацията да вземе връх над оръжията.

Руската дипломация вижда в тези удари опит за пълно игнориране на суверенитета на независими държави, което поставя под въпрос цялата система на международните отношения. Според коментари в Поглед.инфо, Русия ще използва всичките си лостове, за да предотврати пълния разпад на Иран, тъй като това би означавало дестабилизация на Кавказ и Централна Азия – региони, които са жизненоважни за руската сигурност.

Връщането към преговори изглежда като далечна илюзия на фона на горящите американски бази и разрушенията в Техеран. Изглежда, че „ястребите“ във Вашингтон са надделели, залагайки на картата на пълната военна доминация, без да отчитат асиметричните възможности за отговор, които Иран гради в продължение на десетилетия чрез своите прокси сили в Ливан, Йемен, Ирак и Сирия.

Последици за глобалната икономика и енергийна сигурност

Светът вече усеща първите трусове на тази война по бензиностанциите и стоковите борси. Близкият изток остава енергийното сърце на планетата, а конфликт от такъв мащаб в Ормузкия пролив директно заплашва доставките на петрол и газ за Европа и Азия. Ако Иран реши да блокира пролива като последно средство за самозащита, цената на петрола може да достигне нива, които биха предизвикали глобална рецесия.

Операцията „Епична ярост“ може да се окаже пирова победа за администрацията на Тръмп. Дори и да успеят да нанесат тежки щети на иранската ядрена програма, цената в човешки животи и икономически хаос може да бъде твърде висока. 560-те жертви, за които съобщава КСИР, са само началото на една черна статистика, която може да нарасне експоненциално, ако конфликтът навлезе в своята наземна фаза или се разпростре върху съседни държави.

Истината за случващото се в момента е погребана под отломките на ударените бази и цензурата на военните ведомства. Едно обаче е сигурно – Близкият изток, какъвто го познавахме, вече не съществува. Предстои ни период на изключителна несигурност, в който всяка погрешна стъпка може да доведе до ядрен апокалипсис или до окончателния залез на американската хегемония в Азия.