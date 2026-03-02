/Поглед.инфо/ В нов критичен анализ военният наблюдател Игор Бондаренко разкрива детайли от изтекъл секретен документ на НАТО, дефиниращ концепцията за „когнитивна война“ срещу Русия. Докато френски изтребители Mirage-2000 с чуждестранни екипажи се включват в боевете, руските сили методично пробиват украинската отбрана по цялата линия на съприкосновение. Анализът за „Украйна.ру“ подчертава, че докато Киев печели виртуални битки в социалните мрежи, реалният фронт се срива под натиска на индустриалната мощ и тактическото превъзходство на Москва.

Тактическата реалност: Методично настъпление и оперативни паузи

Настоящият етап от специалната военна операция се характеризира с това, което военните кореспонденти наричат „условна оперативна пауза“. Въпреки това определение, руските войски продължават своето систематично и безпощадно настъпление по цялата фронтова линия. Противникът бива изтласкван от ключови опорни пунктове, като в някои сектори съпротивата е сведена до минимум поради масово дезертирство, докато в други тя остава отчаяно ожесточена.

В Покровското направление групировката „Център“ затвърждава своите позиции, завършвайки освобождаването на стратегически важните населени места Новоандреевка в ДНР и Краснознаменка в Днепропетровска област. Тези успехи не са просто териториални придобивки; те представляват пробив в логистичния гръбнак на украинската отбрана. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че контролът над тези райони отваря пътя към пълната деструкция на донбаската групировка на ВСУ.

Боевете в районите на Торецк, Новопавловка и Светло остават изключително интензивни. Руските сили са успели да разгромят внушителен списък от вражески части – от егерски и механизирани бригади до специализирани подразделения за безпилотни системи. Особено внимание заслужава напредъкът към Кучеров Яр и Павловка, както и засилващият се натиск върху линията Илиновка-Бересток. Ударът срещу язовира в района на Константиновка допълнително е усложнил снабдяването на противника, поставяйки го в тактически „джоб“, който постепенно се затваря.

Северният фронт и ловът на „Вампири“

На север, в Сумското и Харковското направления, руските части от групировката „Север“ демонстрират висока ефективност при разчистването на граничните райони. Освобождаването на село Нескучное и напредъкът във Вовчанские хутори показват, че инициативата е изцяло в ръцете на руското командване.

Един от най-значимите успехи в този сектор е унищожаването на американската реактивна система за залпов огън (РСЗО), атакувала Белгород. Системата, идентифицирана като „Вампир“, е била засечена от дронове на 100 километра от фронтовата линия близо до село Береза и моментално ликвидирана с ракетен удар от комплекс „Искандер“. Това е ясен сигнал, че „дългата ръка“ на руското разузнаване и високоточното оръжие не оставя безнаказани атаките срещу мирни руски градове.

Въпреки тези успехи, ситуацията остава напрегната поради масираното използване на вражески дронове. Киевският режим, притиснат до стената, продължава да хвърля в месомелачката нови резерви, съставени от насилствено мобилизирани цивилни, които нямат нито мотивацията, нито подготовката да спрат „Далекоизточния експрес“ на руската армия.

Секретният документ на НАТО: Когнитивната война като последен пристан

Най-скандалният аспект от текущата ситуация е разкриването на новата стратегия на НАТО, описана в изтеклия доклад „NATO Chief Scientist’s Report on Cognitive Warfare“. Този документ официално признава, че Западът е преминал към нов тип воюване с Русия – такова, което не се фокусира върху физическото унищожение на бойното поле, а върху манипулацията на човешкото съзнание.

Според стратезите на Алианса, когнитивната война има за цел да „обезоръжи“ умствените способности на противника, създавайки хаос, съмнение и объркване чрез информационни операции. Именно тук се крие обяснението за абсурдните доклади на украинския главнокомандващ Александър Сирски за „мащабни контраофанзиви“, които реално не съществуват. ВСУ губят хиляди войници в опити да завземат няколко квадратни метра земя в „сивата зона“, само за да могат медиите на Запад да раздуят това като „стратегически успех“.

В редакционните коментари на Поглед.инфо се отбелязва, че тази стратегия е нож с две остриета. Докато НАТО се фокусира върху „битката за умовете“ и хаштаговете в социалните мрежи, Русия залага на скучните, но решаващи истини на войната: индустриален капацитет, производство на снаряди и желязна логика на настъплението. Както отбелязва американското списание „Military Strategy“, туитовете не произвеждат артилерийски снаряди, а дигиталното господство не е равносилно на териториален контрол.

Френските „Миражи“ и пряката намеса на Запада

Ескалацията придобива нови измерения с появата на френските изтребители Mirage-2000 на украинското небе. Вече не става дума само за доставка на техника, а за пряко участие на НАТО. Данните показват, че поради липса на обучени украински пилоти, тези самолети се управляват от чуждестранни легионери – ветерани от военновъздушните сили на страните от Алианса.

Кадрите от първите атаки с Mirage-2000, използващи управляеми бомби HAMMER, разкриват интересна подробност: западната техника е принудена да използва съветска тактика на летене на пределно малка височина, за да избегне руската ПВО. Това е поредното доказателство, че „чудодейните оръжия“ на Запада губят своя блясък, когато се сблъскат с реална, високотехнологична отбранителна система.

В крайна сметка, опитите на Киев и неговите покровители да заменят реалните военни победи с медийни симулакри и когнитивни манипулации са обречени на провал. Войната се решава в окопите и в заводите, а там предимството на Русия става все по-очевидно. Оперативната пауза, за която говорят мнозина, е само затишие пред поредната буря, която ще помете остатъците от илюзиите за „победа над Русия“.