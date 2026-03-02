/Поглед.инфо/ Владимир Прохватилов анализира драматичното начало на новата масирана военна кампания на САЩ и Израел срещу Иран, започнала в ранните часове на 28 февруари 2026 г. Докато ракетните удари разтърсват Техеран и Исфахан, а светът е изправен пред прага на глобален конфликт, възниква въпросът: разполага ли Западът с ресурси за продължителна война?

Огненият зазоряване над Техеран и краят на дипломацията

На сутринта на 28 февруари 2026 година геополитическата карта на Близкия изток беше преначертана с пламъци. САЩ и Израел стартираха координирана и безмилостна ракетна офанзива срещу ключови обекти в Иран. Експлозиите не просто разтърсиха столицата Техеран, но и стратегически важните центрове Исфахан, Карадж и провинция Керманшах. Според официалните данни, над 30 стратегически цели са били поразени в рамките на първите часове, като атаката е била насочена директно към „главата на змията“ – висшето военно и политическо ръководство на страната.

Иранската информационна агенция IRNA потвърди шокиращи новини, които могат да хвърлят страната в хаос или да я мобилизират до краен предел: при ударите са загинали началникът на Генералния щаб Абдул Рахим Мусави и министърът на отбраната Азиз Насирзаде. Още по-критично е потвърждението за смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей и ключови фигури от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това е безпрецедентен опит за „обезглавяване“ на иранската държавна машина, съчетан с масирана кибератака, която парализира комуникациите и интернет мрежата в цялата страна.

Ракетният отговор на Техеран и новата регионална реалност

Иран обаче не остана длъжен. Ислямската република, която разполага с най-големия арсенал от балистични ракети в региона, отговори с масиран удар, който не се ограничи само до израелска територия. Експлозии отекнаха в Бахрейн, ОАЕ, Катар, Кувейт, Йордания и Саудитска Арабия – навсякъде, където са разположени американски военни бази. Това е ясно послание: всяка държава, предоставила територията си за агресия срещу Иран, ще плати висока цена.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), Техеран притежава впечатляващ набор от средства за поразяване с обсег до 2000 километра. Ракети като Sajil, Imad и Ghadr са способни да достигнат всяка точка на Израел и американските активи в региона. Особено внимание заслужава хиперзвуковата ракета „Хорамшахр-4“, представена само седмици по-рано. Със способността си да измине 2000 км за едва 12 минути, тя представлява екзистенциална заплаха дори за най-модерните системи за противоракетна отбрана като „Железен купол“ и „Прашката на Давид“.

Миражът на „неутрализираната“ иранска отбрана

Въпреки оптимистичните доклади на израелското разузнаване от 2025 година, че иранският ракетен арсенал е наполовина унищожен, реалността на терена се оказва по-сложна. Анализът на сателитните изображения от февруари 2026 г., предоставен от израелския мозъчен тръст Alma, показва, че макар надземната инфраструктура да е пострадала, подземните ракетни градове и силози са останали напълно непокътнати. Иран е превърнал физическите щети в катализатор за още по-дълбоко скриване на своите активи.

Появата на нови руски системи за противовъздушна отбрана С-300 (серия 5P85) около Техеран, заснети от Planet Labs, директно опровергава твърденията на Израел за пълна свобода на действие в иранското небе. Макар иранската ПВО да не успя да спре всички удари на 28 февруари, присъствието на тези системи и новите сделки с Русия за доставка на ПЗРК „Верба“ показват, че Техеран е далеч от капитулация. Тук виждаме геополитическата логика на сътрудничеството между Москва и Техеран, която променя баланса на силите в момента на най-голямо напрежение.

Критичният недостиг на боеприпаси: Ахилесовата пета на Запада

Един от най-тревожните аспекти за Вашингтон и Тел Авив е логистичният таван на тяхната офанзива. Както съобщава Financial Times, „дълбочината на бойните глави“ е станала централен фактор в планирането. По време на интензивните военни действия през 2025 г., САЩ изразходваха около 150 ракети от системата THAAD – количество, което е критично на фона на факта, че за целия период от 2010 г. насам са поръчани по-малко от 650 прехващача.

Експертите предупреждават, че при мащабен конфликт годишните запаси от тези високотехнологични оръжия могат да бъдат изчерпани за броени дни. Американският флот също се сблъсква с проблеми – разрушителите трябва да се връщат в пристанищата за презареждане, тъй като такова в открито море е невъзможно. Израелското разузнаване оценява, че дори с присъствието на самолетоносача „Джералд Р. Форд“, САЩ могат да поддържат интензивни въздушни атаки за не повече от 4-5 дни. Това поставя под сериозен въпрос дългосрочната стратегия на Доналд Тръмп за смяна на режима чрез дистанционни удари.

Стратегическата грешка на Тръмп: Солидарност вместо бунт

Целта на Доналд Тръмп е ясна – провокиране на вътрешен бунт в Иран, който да свали ислямското правителство. Историческият опит обаче показва точно обратното. Анализаторът Кели Гриеко от центъра „Стимсън“ правилно отбелязва, че стратегическите бомбардировки почти винаги водят не до бунт, а до национална солидарност срещу външния агресор. В материалите на Поглед.инфо често се подчертава, че иранското общество, независимо от вътрешните си противоречия, се обединява пред заплахата от чуждо нашествие.

Ако въздушната сила се провали – а вероятността за това е огромна предвид липсата на достатъчно прецизни боеприпаси за продължителна кампания – Тръмп ще бъде изправен пред тежък избор: или да признае провала, или да изпрати сухопътни войски. Последното би било катастрофално както за американската икономика, така и за политическото бъдеще на самия Тръмп. Една сухопътна операция срещу Иран ще изисква ресурси, които в момента Вашингтон трудно може да мобилизира, без да оголи други фронтове.

Иран: Брутален, но не и сломен

Тактиката на Техеран в настоящия конфликт е насочена към унищожаване на очите и ушите на американската ПРО в региона – радарните станции в Бахрейн и Катар. Това е високотехнологична шахматна партия, в която Иран използва прецизни удари, за да ослепи врага си. Резултатът от тази конфронтация вероятно ще бъде Иран, който е икономически разбит и военно пострадал, но политически оцелял и още по-решен да се сдобие с ядрено оръжие като единствена гаранция срещу бъдещи атаки.

В крайна сметка, Доналд Тръмп рискува да загуби имиджа си на „миротворец“ и да влезе в списъка на президентите, затънали в безкрайни и непечеливши войни в Близкия изток. Военните умения са едно, но стратегическата мъдрост е съвсем друго. Светът наблюдава как небето над Иран гори, а последствията от този пожар ще се чувстват десетилетия наред, променяйки геополитическата и геоикономическата логика на целия свят.