/Поглед.инфо/ Победа или стратегическа грешка – това е въпросът, който стои зад удара срещу Иран. Първата нощ може да изглежда като демонстрация на сила, но историята не се решава в рамките на един военен акт. Истинската оценка започва след шока – в асиметричния отговор, в икономическата цена, в устойчивостта на съюзите и във вътрешнополитическата издръжливост на самата Америка. В този анализ правим етапна стратегическа оценка на войната – отвъд емоцията, отвъд пропагандата, отвъд моментния триумф. Защото победата в геополитиката не е зрелище, а процес – и процесът тепърва започва.

Поглед.инфо винаги разглежда големите конфликти през стратегическите им последствия, а не през моментния шум.

Ударът и стратегическата илюзия за контрол

Всяка война има своята първа сцена – моментът, в който силата изпреварва дипломацията и решението изпреварва аргумента. Ударът на Съединените щати и Израел срещу Иран беше точно такъв момент: акт на воля, поставен над инерцията на преговорите, над рутината на предупрежденията, над театъра на „последните шансове“. И ако в първите часове той изглеждаше като безспорна демонстрация на мощ, по-дълбокият въпрос още тогава започна да пробива през шума: дали това е победа на стратегията или победа на самия удар – тоест победа на техника, на изненада и на психологически шок, без гаранция за политически резултат.

Защото в международната политика контролът има две лица. Първото е контролът върху операцията: планиране, координация, прецизност, темпо. Второто е контролът върху последиците: реакцията на противника, поведението на съюзниците, трептенето на пазарите, вътрешната легитимност, моралната цена, дългият разказ, който се залепва за една държава след всяка бомба. Ние сме свикнали да мислим, че силата създава ред. Но историята на последните десетилетия ни учи на обратното: силата може да създаде вакуум, може да създаде страх, може да създаде пауза – но редът е политически продукт, не военен.

Тук се ражда стратегическата илюзия. Контролът върху удара лесно се превръща в усещане за контрол върху историята. А историята не е ракета, която се насочва към цел; тя е верига от реакции, в която всяко действие се умножава в чужди сметки. Иран не е просто държава, която „получава удар“. Иран е система от памет, гордост, институции и регионални канали, които могат да превърнат военния акт в политическо гориво. Колкото по-видимо е унижението, толкова по-силна става вътрешната спойка. Колкото по-„решителен“ е ударът, толкова по-скъпо става отстъплението. И точно тук се появява първата стратегическа клопка: когато една операция е изчислена като демонстрация на възпиране, но започва да произвежда не възпиране, а логика на възмездието.

За Доналд Тръмп този момент е особено двусмислен. На повърхността той изглежда като политически капитал: лидер, който „действа“, който не се колебае, който поставя противника пред факт. Но под повърхността той е и договор с бъдещето – договор, който може да се окаже неплатим. Защото лидерът, който веднъж е заменил аргумента със сила, после трябва да докаже, че силата му има цел, граница и резултат. В противен случай от „решителност“ остава само инерция: удар след удар, ескалация след ескалация, докато най-накрая самата държава започва да се изтощава от собствената си демонстрация.

Етапът на шока – първата фаза – по правило е най-лесната. Там инициативата е у този, който удря. Публиката вижда кадъра, чува заявлението, усеща внезапността и си казва: „ето, това е сила“. Но силата, която не може да превърне шока в рамка, е просто спектакъл на разрушението. Възпирането, за което често се говори, не е само страхът, че ще бъдеш ударен. То е и убеждението, че има правила, че има предел, че срещу теб стои актьор, който владее собствената си ескалация. А когато целият свят започне да се пита „какво следва?“, това вече е знак, че възпирането се е превърнало в непредвидимост.

И точно тук идва голямата дилема: възстановява ли този удар Pax Americana или разяжда нейната същност? Pax Americana никога не е била просто самолетоносачи и бази. Тя е била и обещание за предвидимост – за система, в която Америка не само може, но и „знае защо“, „знае докога“, „знае какво след това“. Когато това „след това“ липсва, редът започва да прилича на произвол. А произволът е най-бързият начин да превърнеш съюзниците в предпазливи партньори и неутралните – в скептици.

Затова въпросът „победа или провал“ не може да се реши от първата нощ. Победа ще има, ако след удара се появи политическа траектория: стабилизация, ясни условия, изход от ескалацията, минимизиране на регионалното разрастване. Провал ще има, ако ударът се превърне в първа сцена на дълга война на изтощение, в която всяка следваща стъпка ще бъде оправдавана с предишната, а цената ще расте и икономически, и морално, и стратегически. Защото има войни, които се печелят на карта, и има войни, които се губят в доверието. Първият акт може да изглежда триумфален. Но истинската история започва тогава, когато триумфът трябва да бъде превърнат в ред – и когато се окаже, че редът не се бомбардира, а се изгражда.

Асиметрията, продължителността и стратегическото изтощение

Ако първият етап на войната беше етапът на шока и демонстрацията, вторият неизбежно е етапът на отговора – но не като огледален реванш, а като разгръщане на асиметрия. Именно тук се променя логиката на конфликта. Защото Иран не е държава, която воюва по западния модел на бърз удар и бързо политическо приключване. Той воюва чрез време, чрез мрежи, чрез търпение. Това е култура на стратегическа продължителност. И в този тип конфликт предимството не винаги е на този, който удря пръв, а на този, който издържа по-дълго.

Асиметрията означава, че отговорът няма да бъде централен и зрелищен. Той ще бъде разпределен. Може да се появи в морските коридори, където всяко напрежение автоматично влияе върху енергийните пазари. Може да се прояви чрез регионални съюзници, които не действат формално от името на Техеран, но се вписват в неговата стратегическа орбита. Може да приеме формата на дипломатическа мобилизация срещу Вашингтон в международни институции. Това не е фронтова война с ясно очертана линия на сблъсък. Това е война на натиск, на нерви, на постепенно увеличаване на цената.

Именно тук се появява капанът на продължителността. Война, която не приключва бързо, започва да влияе върху всички равнища на системата. Пазарите реагират на несигурност. Инвеститорите реагират на риск. Енергийните доставки реагират на всяко колебание в стратегическите коридори. Когато конфликтът се разтегне във времето, той се превръща от геополитически акт в икономически фактор. А икономическите фактори имат вътрешнополитически последици.

За администрацията на Тръмп това е същинското изпитание. Първият удар създава образ на решителност. Вторият етап изисква управление на последствията. Ако ескалацията продължи, ще възникне въпросът докъде може да се стигне без да се отвори регионална война с по-широки измерения. Ако се търси деескалация, тя трябва да бъде представена като стратегически успех, а не като отстъпление. В противен случай вътрешната критика ще започне да расте.

Историята на американските интервенции в Близкия изток показва един устойчив модел: началната фаза носи увереност, средната фаза носи усложнения, а продължителната фаза носи умора. Ирак беше пример за това как бързата военна победа може да се превърне в дългогодишно стратегическо бреме. Афганистан – как първоначалният консенсус може да ерозира под тежестта на времето. Именно времето е големият противник на всяка продължителна операция.

В случая с Иран времето работи в полза на асиметрията. Защото всяка нова точка на напрежение увеличава сложността на конфликта. Регионалните сили започват да преизчисляват интересите си. Някои могат да използват кризата, за да разширят влиянието си. Други ще се стремят да минимизират риска, дистанцирайки се от пряко участие. Ако съюзническата солидарност започне да се колебае, това ще бъде първият сигнал, че операцията не е консолидирала реда, а го е направила по-крехък.

Вторият етап е изпитание за стратегическа издръжливост. Победа тук означава способност да се ограничат вълните на ответно действие, да се предотврати разрастването на фронта и да се запази политическата стабилност вътре в Съединените щати. Провал означава постепенно потъване в конфликт без ясна крайна точка – конфликт, който изисква постоянни ресурси, постоянна мобилизация и постоянни обяснения пред обществото.

Точно в асиметрията и в продължителността се решава дали първоначалният удар ще остане в историята като част от добре изчислена стратегия или като началото на нов цикъл на изтощение. Защото има войни, които се печелят с мощ, и има войни, които се губят с време. И вторият етап винаги принадлежи на времето.

Икономическата сметка и вътрешнополитическият тест на войната

Ако първият етап беше демонстрацията, а вторият – асиметрията и продължителността, то третият неизбежно е етапът на сметката. Войните в XXI век не се решават само на бойното поле. Те се решават в баланса на бюджетите, в инфлационните показатели, в устойчивостта на обществото и в политическата воля да се понасят дългосрочни разходи. Ударът срещу Иран вече има своето отражение върху енергийните пазари, върху логистичните вериги, върху глобалната нервност. А нервността е икономически фактор.

Персийският залив не е просто географска зона. Той е артерия на световната икономика. Всяко напрежение около Ормузкия проток автоматично се превръща в риск, който се калкулира в цената на петрола, в застраховките, в транспорта. Когато геополитиката започне да влияе пряко върху цената на живота – върху горивата, върху инфлацията, върху потреблението – тя престава да бъде абстрактен спор между държави и се превръща във вътрешнополитически въпрос.

Именно тук конфликтът срещу Иран навлиза в своя най-чувствителен етап. Защото стратегическото лидерство изисква не само способност да налагаш воля, но и способност да управляваш последствията. Ако икономическите ефекти се задълбочат, ако инфлационният натиск се засили, ако несигурността на пазарите стане трайна, вътрешната подкрепа за продължителна конфронтация неизбежно ще започне да ерозира. Историята на Ирак и Афганистан показа, че общественото търпение има граници. В началото войната се възприема като необходима. С времето тя започва да се измерва в разходи.

За Доналд Тръмп този етап е двойно важен. От една страна, твърдата външна политика може да мобилизира електорална база, която цени решителността. От друга – икономическите последствия могат да се превърнат в политическа тежест, която трудно се компенсира с реторика. Ако цените на енергията растат, ако глобалните пазари реагират с нестабилност, това ще се отрази върху вътрешния дневен ред. А вътрешният дневен ред винаги има приоритет в демократичната система.

Но икономическата сметка има и по-широко измерение. Ако кризата ускори процесите на дедоларизация, ако други големи сили използват нестабилността, за да засилят алтернативни финансови механизми, тогава войната срещу Иран може да произведе ефект, който надхвърля региона. В такъв сценарий конфликтът няма да бъде просто военен епизод, а ускорител на глобални трансформации. Това е най-дълбокият стратегически риск – когато една операция, замислена като укрепване на авторитета, започне да разклаща самата основа на икономическото влияние.

Третият етап е тест за устойчивост. Победа тук означава, че икономическите последици са управляеми, че съюзниците остават координирани, че вътрешната подкрепа не се разпада. Провал означава натрупване на напрежение – финансово, политическо, социално – което постепенно подкопава стратегическата позиция.

В крайна сметка въпросът „победа или провал“ не се решава в нощта на удара, нито в първите ответни действия. Той се решава в този трети етап – в способността да се понесе цената. Защото великите сили не губят само на бойното поле. Те губят, когато войната започне да тежи повече вътре, отколкото навън. И ако този конфликт се превърне в продължителна икономическа и политическа тежест, тогава историческата оценка ще бъде различна от първоначалния триумф.

Победата като момент и победата като история

Всяка война ражда две оценки – моментната и историческата. Моментната е шумна, емоционална, категорична. Тя вижда удара, вижда разрушението, вижда демонстрацията и бърза да произнесе присъда: победа или провал. Историческата оценка е по-тиха и по-бавна. Тя чака последствията. Тя наблюдава какво се случва със съюзите, с икономиката, с легитимността, с доверието. И едва тогава решава дали даден акт е бил стратегически поврат или стратегическа грешка.

Ударът срещу Иран може да бъде описан като тактически успех. Той показа способност за координация, за решителност, за действие без колебание. Но тактическата победа е само първата крачка. Истинският въпрос е дали тя ще бъде превърната в устойчив ред. Ако след удара регионът се стабилизира, ако напрежението бъде ограничено, ако икономическите последици останат контролируеми и ако дипломатическите канали се възстановят, тогава този момент ще бъде запомнен като част от стратегия за възстановяване на авторитета.

Но ако конфликтът се разшири, ако асиметричните удари продължат, ако икономическата несигурност се задълбочи и ако вътрешнополитическото напрежение в Съединените щати нарасне, тогава същият този момент ще изглежда различно. Тогава той ще бъде разглеждан като началото на нов цикъл на изтощение – цикъл, в който силата се използва, но редът не се постига.

Pax Americana никога не е била гарантирана от самата мощ. Тя е била резултат от комбинация между сила, икономическо превъзходство и институционална предвидимост. Когато една от тези опори се разклати, цялата конструкция става по-крехка. В този смисъл въпросът не е дали Америка може да нанася удари. Въпросът е дали може да управлява последствията от тях така, че светът да остане предвидим.

Войната срещу Иран поставя именно този тест. Тя е изпитание за границите на възпирането, за устойчивостта на икономическата система, за сплотеността на съюзите и за търпението на обществото. Победата в съвременната геополитика не е спектакъл, а процес. Тя не се измерва в разрушени обекти, а в създадена стабилност.

Затова днес окончателната присъда е невъзможна. Историята още не е изговорила своята дума. Но едно е ясно: ако силата не бъде последвана от ред, тя ще остане само момент. А моментите, колкото и да са драматични, не изграждат епохи. Епохите се изграждат от устойчивост.

И именно устойчивостта – икономическа, политическа, стратегическа – ще покаже дали този удар ще бъде запомнен като възстановяване на американската роля или като начало на нова фаза на глобална несигурност. Победата не е в първата нощ. Тя е в това какво следва след нея.