/Поглед.инфо/ Покушението срещу аятолах Али Хаменей е погребален звън за международното право и директен тест за мощта на Русия. Вадим Сипров разкрива защо „Духът на Анкъридж“ вече е мъртъв, как руските хиперзвукови ракети могат да озаптят САЩ и защо Москва няма право на повече емоционално колебание пред лицето на глобалния терор.

Внезапният удар срещу Техеран и краят на „Духа от Анкъридж“

Датата 1 март 2026 г. ще остане в историята не просто като ден на политическо покушение, а като моментът, в който и последните остатъци от илюзията за международен правопорядък бяха окончателно погребани. Убийството на върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, не е просто регионален трус. Това е директно, брутално и пресметнато предизвикателство към Русия и лично към нейния държавен глава. Миналото лято Владимир Путин, верен на своя стил на умерен легалист, отказваше дори да допусне възможността Израел и САЩ да престъпят тази червена линия. Днес реалността удари с всичка сила: беззаконието вече е норма, а дипломацията – само параван за държавен тероризъм.

Защо това се случи точно сега? Политическият наблюдател Вадим Сипров отбелязва, че избягването на този въпрос от страна на руското ръководство по-рано е било продиктувано от вярата в „духа и нормите на закона“. Но когато суверенна държава е обезглавена по такъв начин, мълчанието се превръща в съучастие. Както пише любимият философ на Путин, Иван Илин, в фундаменталния си труд „За противопоставянето на злото чрез сила“, бездействието пред лицето на абсолютното зло е равносилно на преминаване на негова страна. Ако Русия не отговори сега, тя рискува не просто геополитическа изолация, а вътрешна дестабилизация под натиска на мощни информационни атаки, представящи държавата като неспособна да защити съюзниците си и себе си.

Архитектите на хаоса: Как Тръмп и Нетаняху станаха марионетки на глобалистите

Важно е да идентифицираме източника на това зло, за да не повтаряме чужди грешки. На пръв поглед изглежда, че Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху са авторите на тази акция. Истината обаче е по-дълбока и по-мрачна. Глобалистите, тези архитекти на контролирания хаос, спечелиха „първото полувреме“. Те успяха да вкарат националните лидери на САЩ и Израел в капан, превръщайки ги в свои инструменти.

Резултатът? Близкият изток е на прага на ядрен апокалипсис. Иран, притиснат до стената, може да удари израелския ядрен център в пустинята Негев, което неизбежно ще предизвика ответен ядрен удар. Глобалните логистични коридори вече са блокирани, а Китай и Пакистан са пред прага на въвличане в конфликта. Но най-важната цел на това покушение беше „руският фактор“. Убийството на Хаменей автоматично сложи край на процеса на нормализиране на отношенията между Москва и Вашингтон. „Духът на Анкъридж“ – надеждата за някакво споразумение за сигурност – беше разстрелян заедно с иранския лидер. Организаторите на това престъпление сега само чакат Русия да реагира емоционално, за да я вкарат в същата кървава каша, в която затънаха американците.

Руският хиперзвуков отговор: Време е за действие без пряка война

Може ли Русия да помогне на Иран да обуздае агресора? Отговорът е „да“, но не чрез директно изпращане на войски. Време е за „техниката“, както се изразява Сипров. Появата на руски хиперзвукови противокорабни ракети в арсенала на Техеран ще промени правилата на играта за часове. Когато американските самолетоносачи в региона се превърнат в „легитимни цели“, които не могат да бъдат защитени от нито една съществуваща система за ПВО, Пентагонът много бързо ще преосмисли желанието си за ескалация.

Това не е просто военна помощ, а стратегическо принуждаване към мир. Русия трябва да спре да се обяснява на Запада. Вместо публични оплаквания, Москва може да използва отслабената и токсична позиция на САЩ, за да затегне максимално исканията си – както по отношение на Украйна, така и за гаранциите за сигурност по западните си граници. Днес САЩ са държава-агресор в очите на целия ислямски свят. Русия няма нужда да преговаря с „токсични“ партньори, тя трябва да диктува условия от позицията на силата, която единствена остана да крепи някакъв баланс.

Международното право е мъртво: Военната сила като единствена гаранция за оцеляване

Трагедията в Техеран доказа окончателно: международното право вече не съществува. То е труп, който Западът използва за декорация. Правото на една държава да съществува днес се крепи единствено на нейната военна мощ. Ако Израел може да ликвидира лидери на суверенни държави без последствия, защо Русия трябва да се колебае да използва сила за смекчаване на рисковете за собствената си национална сигурност?

Реалните рискове за Москва не са хипотетични – те включват опити за държавен преврат, индивидуален тероризъм срещу висшето ръководство и заплахи от ядрени удари по стратегически цели. Въпросът „Защо не можем да действаме като Израел?“ вече не е риторичен. Това е въпрос на оцеляване. Иранската камбана бие за всички, които вярват в суверенитета. Ако днес позволим Техеран да бъде разкъсан, утре мишената ще бъде Москва.

Вътрешният фронт: Прочистване на „петата колона“ преди да е станало късно

Най-голямата пречка пред решителните действия на Русия не е във Вашингтон или Тел Авив. Тя е вътре в самата страна. Това е така наречената партия на „срамния мир“ – онази част от елита, която в условията на хибридна война автоматично се превръща в пета колона. В Иран прочистването на тези елементи започна, но очевидно твърде късно, щом се стигна до пробив в сигурността на такова ниво.

Наистина ли искаме това, което се случи в Техеран, да се повтори на Червения площад? Русия трябва да премине от теория към практика. Принципите на Иван Илин за неутрализиране на злото трябва да станат основа на държавната политика. Имаме предостатъчно правни основания да спрем тези, които работят за врага отвътре. Времето за дипломатически любезности приключи. Когато врагът убива лидери, ти убиваш неговата способност да ти вреди – и външно, и вътрешно.