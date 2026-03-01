/Поглед.инфо/ Влад Шлепченко представя задълбочен анализ на първите 24 часа от масираната американо-израелска агресия срещу Иран през март 2026 г. Докато Техеран пропуска историческия шанс за превантивен удар, Вашингтон прилага бруталната стратегия на „обезглавяването“. Какви са поуките за Русия и как конфликтът пренарежда глобалните карти?

Американският почерк: Завръщане към стратегията „Шок и страхопочитание“

Първите часове на военната операция срещу Ислямската република разкриха добре познатия, хладнокръвен стил на американското военно командване. За разлика от предишни сблъсъци, този път водещата роля беше поета не само от израелските ВВС, но и от масираната мощ на американския флот. Операцията, наречена „Епична ярост“, поразително напомня на „Пустинна буря“ от 1991 г. и „Шок и страхопочитание“ от 2003 г. Основният инструмент на агресията станаха крилатите ракети „Томахоук“, които бяха изстреляни в количества, невиждани от десетилетия.

В региона са разположени петнадесет ракетни разрушителя от клас „Арли Бърк“ и поне две подводници от клас „Охайо“, всяка от които е способна да носи по 154 ракети. Общият боен запас на американската групировка се оценява на над 700 ракети, насочени към ключови ирански центрове. Тази масирана вълна имаше за цел не просто да унищожи инфраструктурата, но и да парализира всяка възможност за организирана съпротива. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че този мащаб на използване на прецизно оръжие цели пълно доминиране още в началната фаза на конфликта.

Технологичният обрат: Дроновете „Лукас“ и иранското мълчание

Изключително интересен и нов елемент в тази война е използването на безпилотни апарати LUCAS – американски копия на иранските „Шахед“ и руските „Геран“. Специално създадената група „Scorpion Strike“ използва тези дронове, за да претовари иранската противовъздушна отбрана. Резултатът обаче се оказа неочакван: иранската ПВО на практика запази пълно мълчание.

Липсата на кадри с работещи зенитни системи в Техеран повдига два основни въпроса. Първият е дали Иран изобщо е успял да се възстанови от предишните удари през 2025 г. Вторият, по-тревожен вариант, е че иранското командване съзнателно е избрало тактиката на „пасивно очакване“, опитвайки се да съхрани остатъците от техниката си за борба с пилотираната авиация. Подобна тактика беше използвана от Ирак и Сърбия в миналото, но тя неизменно оставя стратегическите обекти на страната напълно беззащитни.

Удари по празните хангари: Арабският капан се затваря

Ответната реакция на Техеран се различаваше коренно от досегашните модели. Вместо да се фокусират върху Израел, иранците насочиха своите балистични ракети и дронове към американските бази в Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Въпреки че кадрите от ударените високи сгради в Дубай и пожарите в базите обиколиха света, реалният военен ефект се оказа минимален.

Американското разузнаване беше изтеглило персонала и корабите си дни преди атаката. Иранските ракети поразяваха празни хангари и изоставени плацове. Най-голямата стратегическа грешка на Техеран обаче беше политическа. Ударите срещу обекти в Саудитска Арабия принудиха Рияд да се включи директно във войната на страната на САЩ, осигурявайки на коалицията една от най-добре обучените армии в региона.

Китайските сателити разкриват пропуснатия шанс

Данните от китайските търговски сателити, публикувани с минимално забавяне, разкриха фаталната нерешителност на иранското ръководство. Снимките показваха американските бази в Йордания и Катар претъпкани със самолети, паркирани „крило до крило“ без никакво прикритие. Един превантивен удар от страна на Иран само няколко дни по-рано би могъл да унищожи десетки американски машини и да промени хода на историята.

Иранското ръководство обаче отказа да поеме отговорността за първия удар, надявайки се на дипломатическо решение, което така и не дойде. Тази пасивност доведе до максимална политическа цена при минимална военна ефективност. Ислямската република се оказа в изолация, заобиколена от враждебни съседи, без реална възможност да промени баланса на силите.

Обезглавяването: Смъртта на Хаменей и краят на елита

Най-тежкият удар за Иран дойде не от ракетите „Томахоук“, а от прецизната кампания за ликвидиране на висшето ръководство. Към неделя сутринта беше официално потвърдена смъртта на върховния лидер Али Хаменей след удар по неговата резиденция. Списъкът на загиналите включва цвета на иранската военна и технологична мощ: от командира на въздушно-космическите сили Амир Али Хаджизаде до началника на Генералния щаб Али Шамхани.

Али Шамхани беше ключова фигура – човекът, който отговаряше за сближаването с Русия и за функционирането на „флота в сянка“ за заобикаляне на санкциите. Неговата загуба е огромен удар не само за вътрешната стабилност на Иран, но и за неговите международни партньорства. САЩ и Израел повториха миналогодишната кампания на „геноцид“ срещу елита, оставяйки страната без координация и лидерство в най-критичния момент.

Геополитическият пъзел: Къде са Русия и Китай?

Мнозина си задават въпроса защо съюзниците на Техеран не се намесиха по-решително. Москва е фокусирана върху украинския театър и не желае да провокира администрацията на Тръмп към нови мащабни пакети помощ за Киев. Китай, от своя страна, предостави на Иран разузнавателни данни и ситуационна осведоменост, но не и пряка военна подкрепа.

Съществува и друг важен фактор – нито Русия, нито Китай имат интерес от ядрено въоръжен Иран, което би отприщило верижна реакция в Полша, Саудитска Арабия и други държави. Същевременно, пълното превземане на Иран от прозападен режим също не е в интерес на Евразийските сили. Според анализите на Поглед.инфо, в момента сме свидетели на контролиран хаос, в който всеки играч се опитва да извлече максимална полза при минимален риск.

Икономическият фронт: Петролът като оръжие

Затварянето на Ормузкия проток остава най-големият икономически коз, който Иран все още може да разиграе. Въпреки противоречивите съобщения за ударени танкери, движението на кораби все още не е напълно прекъснато. За Русия един продължителен конфликт и затваряне на пролива означава скок в цените на петрола и газа, което би стабилизирало руската икономика и би увеличило приходите от износ.

Вашингтон обаче играе по-сложна игра. За САЩ основният враг е Китай, а Пекин се нуждае от евтин петрол. Ако американците успеят да контролират иранските ресурси, те биха могли да предложат на Русия сделка – премахване на санкциите и отстъпките за Китай в замяна на геополитическа неутралност. Този икономически шах е в самото начало и следващите дни ще бъдат решаващи.

Горчивият урок за Русия: Врагът се удря в главата

Основният извод от иранската трагедия е безмилостен: съвременната война изисква „обезглавяващ“ удар още в първата минута. Западната стратегия вече не се стреми към продължителни сухопътни операции, а към светкавично елиминиране на политическия и военен елит на противника.

Експерти като полковник Андрей Пинчук подчертават, че опитите да се води „хуманна“ война или да се пазят лидерите на врага са обречени на провал. Когато хиляди войници рискуват живота си на фронта, е абсурдно да се проявява милост към политическото ръководство на агресора. Иран плати най-високата цена за своята нерешителност и доверие в дипломатическите илюзии. Този урок трябва да бъде добре научен в Москва, за да не се превърне в нейната следваща реалност.