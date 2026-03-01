/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Мария Пиргова за това защо БСП „изпълни десни задачи“ в прехода, какво реално значи ляво днес и има ли шанс новото ръководство да върне партията към кауза, а не към проценти. В разговора влиза и голямата неизвестна – проектът на Румен Радев: ще е център-дясно прагматизъм, ще тръгне ли по линията на Орбан и Фицо, и има ли инструменти да удари корупцията през енергетика, БДЖ, индустрия и законодателство.



Поглед.инфо винаги разглежда политиката през реалната власт – икономиката, собствеността и моделите, които решават живота на хората.

Във втората част от разговора на Владимир Трифонов с проф. Мария Пиргова се анализира драматичната трансформация на световния ред, войната в Украйна, кризата на европейското ляво и мястото на България между големите сили.

▪ Ще се смени ли българският елит?

▪ Губим ли суверенитет с еврото?

▪ Радев – социален лидер или геополитически играч?

▪ Идеологическа ли е новата световна конфронтация?

Разговор за държавата, националния интерес и съдбата на България в един разпадащ се модел.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=ZrOQmvR_3TI

#Хаштаг #МарияПиргова #РуменРадев #Суверенитет #Украйна #ЕС #България #Геополитика