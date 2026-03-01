/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с проф. Мария Пиргова за това защо БСП „изпълни десни задачи“ в прехода, какво реално значи ляво днес и има ли шанс новото ръководство да върне партията към кауза, а не към проценти. В разговора влиза и голямата неизвестна – проектът на Румен Радев: ще е център-дясно прагматизъм, ще тръгне ли по линията на Орбан и Фицо, и има ли инструменти да удари корупцията през енергетика, БДЖ, индустрия и законодателство.

Поглед.инфо винаги разглежда политиката през реалната власт – икономиката, собствеността и моделите, които решават живота на хората.

В това издание на Поглед Инфо Владимир Трифонов разговаря с проф. Мария Пиргова за драмата на левицата в България: как БСП загуби лявото си съдържание, защо „социалната държава“ у нас остана на хартия и какво трябва да означава лява политика – работа, индустрия и национален контрол върху стратегически сектори, а не просто социални помощи. Говорим и за проекта на Румен Радев: защо очакванията са „орбанизация“, къде са рисковете от сближаване с ПП-ДБ и кои теми ще решат доверието – корупция, енергетика, БДЖ, Козлодуй и отношението към брюкселския модел.

Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=v-Txka4d-VM