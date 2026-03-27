/Поглед.инфо/ Анализът на Наталия Столичная разкрива мащабите на геополитическата катастрофа, която поглъща Европа. Докато Близкият изток ври, истинският губещ не е Вашингтон, а Старият континент, приклещен между икономическото робство към САЩ и енергийната мощ на Русия. Депутатът Михаил Делягин разчертава новите линии на фронта, където петролът е по-силен от санкциите.

Близкият изток като гробница за европейските амбиции

В глобалната шахматна партия, която се разиграва в момента, фигурите се местят с брутална скорост. Всички погледи са вперени в Близкия изток, но малцина виждат голямата картина. Истината е, че в тази война има един огромен, системен губещ и това дори не са Съединените щати. Ударът на ответните мерки и хаосът в региона паднаха с цялата си тежест върху основния съюзник на Киев в конфликта с Русия – Европа.

Това е вторият фатален удар за европейската икономика след украинската катастрофа. Докато анализаторите на Поглед.инфо прогнозираха още през март, че ескалацията в Персийския залив ще донесе на Москва стратегически дивидент, Брюксел остана сляп за последствията. Сега Русия не просто наблюдава отстрани, тя започва да извлича конкретни финансови и политически ползи от хаоса, който Западът сам посея.

Михаил Делягин, известен със своите остри и точни анализи, повдигна въпроса за фактическото облекчаване на санкциите – тема, която в момента е табу в западните столици, но е реалност на пазарите. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент беше принуден да признае пред NBC, че Русия ще получи милиарди долари допълнителни приходи заради принудителното разхлабване на хватката върху руските енергийни доставки. Това не е жест на добра воля, а капитулация пред реалността на празните резервоари.

Тръмп между чука и наковалнята: Призракът на „куцата патица“

Ситуацията за Вашингтон е критична. Доналд Тръмп, който обеща да „направи Америка велика отново“, се сблъсква с проблем, който заплашва да го превърне в политически труп още преди края на мандата му. Ескалацията в Близкия изток доведе до фактическа блокада на Ормузкия проток. Резултатът? Цените на енергията изхвърчаха в космоса, а американското производство на петрол се срина.

Опитите на Бесент да омаловажи двата милиарда долара допълнителен доход за Москва като „един ден от руския бюджет“ са нищо повече от жалък опит за спасяване на репутацията. Истината боли: екипът на Тръмп е принуден да крие информация и да прави отстъпки, които уронват престижа на суперсилата. Стигна се дотам Тръмп да обяви петдневен мораториум върху ударите срещу енергийната инфраструктура на Иран. Това е чиста проба купуване на време, докато Израел и Англия продължават да играят своя собствена, още по-опасна игра. Американците дават отсрочка на Техеран не от хуманизъм, а от чист страх от енергиен колапс, който ще помете Белия дом.

Енергийният пазар в пламъци: Кой ще оцелее?

Логиката на събитията е неумолима. Блокадата на Ормузкия проток, контролиран вече ефективно от Иран, дезорганизира целия нефтен и газов комплекс на планетата. Цената на петрола, която доскоро се колебаеше под 70 долара за барел, проби психологическата граница от 112 долара. Това не е просто паника, това е системно разпадане на досегашния ред.

В тази ситуация играчите се делят на такива с избор и такива без. Китай, например, има алтернативни трасета и достатъчно дипломатическа тежест, за да договори с Иран сигурно преминаване на своите танкери. Дори Индия намира начин да маневрира. Но Европа? Европа е в шах и мат. Старият континент е най-засегнат, защото няма нито ресурсите на Русия, нито гъвкавостта на Азия. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, докато европейските лидери се занимават с идеологически клишета, реалната икономика на страните им потъва в бездната.

Катарският LNG и краят на италианските и белгийските илюзии

Ударът по Катар беше „черешката на тортата“ в този геополитически кошмар. Иранските ракетни атаки повредиха ключови линии за втечнен природен газ (LNG). Саад Ал-Кааби, шефът на QatarEnergy, вече обяви „непреодолима сила“ за следващите пет години. Това е присъда за страни като Италия и Белгия, които разчитаха на тези доставки, за да заменят руския газ.

Цифрите са безмилостни: Белгия губи 5 милиона тона годишно, Италия – също толкова. Франция, Великобритания и Полша се прощават с по 2 милиона тона всяка. Това беше целенасочен, хирургически удар по енергийната сигурност на Европа. Иронията е горчива – тези, които най-силно подкрепяха санкциите срещу Русия и наливаха оръжие в Украйна, сега са първите жертви на новата реалност. Европа няма друг изход, освен да се хвърли в обятията на САЩ, купувайки американски газ на космически цени. Това не е партньорство, това е пълно икономическо заробване.

Вътрешнополитическото поражение на републиканците

Геополитическите маневри на Вашингтон може и да изглеждат успешни на хартия, но вътре в САЩ картината е апокалиптична. Екипът на Тръмп не успя да изолира вътрешния пазар от световните трусове. Американските петролни гиганти няма да се откажат от печалбите си в името на социалния мир, което доведе до скок на цените на бензина в самите Щати.

Това е катастрофа за Републиканската партия преди предстоящите избори. Ако тенденцията се запази, Тръмп няма просто да загуби авторитет – той ще загуби контрола над Конгреса. Един враждебен Конгрес ще превърне президента в фигурант. Въпреки че импийчмънтът е малко вероятен поради липса на мнозинство в Сената, самият процес и „изхвърлянето на мръсното бельо“ ще парализират американската държавна машина. Америка върви по пътя на Европа – към залез, ако не намери начин да умиротвори енергийния пазар.

Руският шах: Отстъпки и нови възможности

За да спаси кожата си, Тръмп е принуден на унизителни маневри. Министър Бесент се опитва да маскира капитулацията като „малка отстъпка“ пред руснаците, за да свали цената на петрола от 112 на 96 долара за барел. Но това не е просто спад, а признание, че без руските ресурси западната икономика издиша.

Москва сега е в позиция да диктува условия. Въпросът е как ще бъдат използвани тези допълнителни милиарди. Михаил Делягин предлага радикален подход: парите да се използват за подкрепа на съюзници като Иран или за лобиране в САЩ срещу предаването на разузнавателна информация на Киев. Докато западната цивилизация започва своето финално спускане, Русия укрепва позициите си, превръщайки енергийната криза в инструмент за нов световен ред. Европа остава само декор в една чужда игра, плащайки сметката за собственото си политическо късогледство.

