/Поглед.инфо/ Забрана на „Антифа“ по примера на САЩ! Това иска фракцията на "Алтернатива за Германия" (AfD) в Бундестага, което германския парламент трябва да обсъди на първо четене в четвъртък, 16 октомври.

„Старите“ партии трябва да покажат истинското си отношение спрямо бруталните нападения над хора с различно мнение, атаки срещу инфраструктурата, като железопътния транспорт и електроснабдяването – а наскоро и предполагаемия палеж на ловния замък на принцеса Глория (Thurn und Taxis) в баварския град Регенсбург: Досега реакциите на тези партии в най-добрия случай се ограничаваха до евтини осъждания на отделни действия. Сега обаче най-голямата опозиционна партия в Германия преминава към действие!

Фракцията на AfD в Бундестага реагира с искане за забрана на вълната от насилие на крайната левица в Германия. В мотивите на предложението се сочат нападения срещу политици от AfD в Гьотинген, призиви за убийства в Хановер, както и палежи в Мюнхен и Берлин.

Искането, озаглавено „Възстановяване на вътрешния мир в Германия – налагане забрана на Антифа и решителна борба с левия тероризъм“, е включено в дневния ред на парламента, според информация от Бундестага. След едночасов дебат, искането ще бъде предадено на водещата комисия по вътрешни работи за по-нататъшно обсъждане.

Версия RAF 2.0?

Експертът по вътрешна сигурност на AfD Мартин Хес изложи на пресконференция мотивите на предложението. „Сега трябва да се реагира решително на заплахата от леви екстремисти. Версията RAF 2.0 трябва да бъде предотвратена!“, подчерта политикът. (Представящата се за крайно лява Rote Armee Fraktion, по-известна като групата Баадер-Майнхоф, тероризира обществото на Западна Германия с бомбени атентати, отвличания, убийства, от 1970 докъм края на 1990-те години, бел. пр.)

AfD се позовава на забраната на „Антифа“ в САЩ като терористична организация и настоява и Германия да се присъедини към няколкото европейски държави като Холандия, Унгария и други, които решително обявиха война на левия тероризъм.

Законът за сдруженията като инструмент

Според AfD законът за сдруженията може да се използва като инструмент за забрана на „Антифа“ в Германия. Федералното министерство на вътрешните работи е призовано да разгледа забраната на групировки, които се представят под неясни наименования като „Антифа“ или „Антифашистка акция“ и се считат за склонни към насилие. Мартин Хес сочи, че склонните към насилие леви екстремисти са около 11 000, затова AfD настоява да се разшири обхвата на параграф 129а от Наказателния кодекс („Създаване на терористични организации“). В този състав да бъдат включени и тежките телесни повреди, и тези с фатален изход. Като основание фракцията посочва нарастващата организираност и бруталност на крайните леви мрежи.

„Който извършва насилие срещу политически дисиденти, за да навреди или наруши нашата демокрация, той ясно принадлежи към Антифа и трябва да попада под тази забрана“, подчерта експертът по вътрешни работи на AfD Хес пред седмичника Junge Freiheit (JF).

Превод: д-р Радко Ханджиев