/Поглед.инфо/ В навечерието на Деня на националното единство, онези, които не само го отричат, но и се обявяват за „освободители на руския народ от диктатурата“, изведнъж започнаха да говорят за „неофашизъм на Запад“. Какво се случи?

Вчера в Брюксел се проведе среща на „Антивоенния комитет на Русия“, който у нас е посочен като екстремистка и терористична организация . Той е или прототип на „руско правителство в изгнание“, или ръководен орган на антипутиновското движение в изгнание. Всички лица бяха познати – от Ходорковски и Касянов до Биков и Каспаров. Темата на разговора беше висшата политика: „диалога с Европа“.

В края на краищата, ПАСЕ (Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ) наскоро създаде специална платформа за диалог с изгнаниците, така че нашите чуждестранни агенти скоро ще станат, ако не представители на „паралелна Русия“ в ПАСЕ, то поне личности, ползващи се с европейско признание.

Всичко това е много важно за тях, но буквално в навечерието на срещата се случи много неприятен инцидент.

В съответствие с 19-ия пакет от антируски санкции на ЕС , британско-литовската онлайн банка Revolut започна да блокира сметки, принадлежащи на емигранти. Тези сметки се отнасят до лица, живеещи с дългосрочни хуманитарни визи, които включват предимно нашите „политически“ визи. Банката изисква доказателство за разрешения за пребиваване в ЕС и без да ги чака, блокира сметката.

Като се има предвид обаче, че много „политически емигранти“ използват тази онлайн банка, последва масова истерия и скандал. Не остана време да се обсъждат „преговорите с Европа за бъдещето на Русия“ – тяхното собствено бъдеще стана на пух и прах.

Преди това блокиране – което емигрантите се надяват да е временно – основният финансов проблем изглеждаше друг. Как да се деблокират акциите, държани в белгийския депозитар Euroclear , където се държат близо 200 милиарда руски евро.

Ясно е, че това не се отнася за цялата сума, принадлежаща на руснаци, а само за частта, принадлежаща на спестяванията на „добрите руснаци“, емигрирали на Запад. Това е значителна сума – и „добрите руснаци“ дори са склонни да дадат част от нея на Киев . Вярно, предлагаха около 10 процента, но по някаква причина европейците не искат да сътрудничат. А след това се появи и тази нова напаст, тази Revolut (името е толкова двусмислено: трудно е веднага да се разбере дали става въпрос за валути или за революция).

Така че всички бяха притеснени, но само изтъкнатият „борец срещу режима“ Евгений Чичваркин* каза истината. Бивш руски бизнесмен, избягал в Лондон в края на 2000-те години поради проблеми с руския Наказателен кодекс , той постепенно се превърна в „политически емигрант“ и член на различни „комитети за спасяване на Русия“. Очевидно беше разгневен от чутото от колегите си от ПСР , включително Ходорковски.

Като начало той изрази увереност, че никакви акции в Euroclear няма да бъдат деблокирани „до края на войната“. Защото „добрите руснаци“ предлагаха на Киев едва 10 процента, докато те искаха ако не всичко, то поне половината. Но това, което най-много възмути Чичваркин, не беше алчността на Зеленски, а позицията на европейците.

Той се оплака, че като бежанец, живеещ във Великобритания (да, такива „бежанци“ някога са допринесли значително за покачването на цените на недвижимите имоти в столицата на Обединеното кралство), сметката му е била блокирана за превод от една от собствените му сметки към друга, само защото е произхождала от руски гражданин (той все още има паспорта сиу).

Той беше възмутен, че са се опитали да му забранят да продава вина Масандра (Чичваркин* притежава винен бутик), въпреки че най-младото от тях е произведено в СССР. Но в крайна сметка той просто нарече натиска върху руските граждани, живеещи в Европа, „неофашизъм“ и обясни причината:

„Те не могат да се справят с Путин, затова ще се бият с нас... Определиха ни като страна от четвъртия свят. Целта им е да ни ограбят. Имаме работа с много късогледи хора.“

Изненадващо, нали? Седемнадесет години след началото на живота си във Великобритания, дванадесет години след началото на санкционната война с Русия след Крим , четири години след началото на опитите си да удуши икономически Русия, Евгений Чичваркин преживя откровение – и започва да говори с езика на „путинската пропаганда“.

Никаква страст към контрабандата на телефони, наркотиците, подкрепата за антикремълските протести в Русия, търговията с вино и т.н. не може да отвори очите на този родом от Санкт Петербург човек, вече на повече от половин век – и само „късогледите“ във Великобритания и на Запад успяха да го направят така скоростно.

Само една корекция на думите на Чичваркин: никой няма правомощията да определи Русия като страна от четвъртия или десетия свят. Руснаците ще могат не само да се защитят от онези, които се опитват да ни ограбят, но и да си възстановят щетите от тях.

Единствените беззащитни ще бъдат онези, които първо се отрекоха от това, че са руснаци, а след това доброволно започнаха да съветват нашите противници как най-добре и бързо да „поставят Русия на колене“. Космополити, псевдограждани на „свободния свят“, „добри руснаци“ – както и да ги наричате, никой не обича предателите, включително и тези, които ги използват.

Превод: ЕС



