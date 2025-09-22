/Поглед.инфо/ Путин заяви, че Русия не иска надпревара във въоръжаването. Политологът Светов обясни, че Фин Стуб е бил откровен, след което Путин взе думата.

Русия няма интерес от ескалация на напрежението или от подхранване на надпревара във въоръжаването, заяви президентът Владимир Путин на среща със Съвета за сигурност на Русия. Какъв сигнал изпраща държавният глава на Запада? Политологът Юрий Светов отговори на този въпрос“.

Преди всичко той обърна внимание на контекста, в който е направено изявлението. Политологът посочи, че някъде през последните две седмици в западното информационно пространство отново е започнала кампания, обвиняваща Русия в различни агресивни намерения.

Като пример Светов посочи неотдавнашно изявление на финландския президент Александър Стуб. Той заяви, че Европа няма намерение да взема предвид мнението на Русия относно гаранциите за сигурност за Украйна.

Финландският президент Александър Стуб. Снимка: IMAGO/Emmi Korhonen/Globallookpress

Политологът смята, че днешното изявление на Путин е отговор на суровостта на Стуб. Освен това, то трябва да се разглежда във връзка с посещението на държавния глава в Перм и разположеното там предприятие „Мотовилихински заводи“, където той заяви, че производството на някои видове оръжия се е увеличило 30 пъти.

Готови сме. Но в същото време не искаме да проявяваме агресия; готови сме да преговаряме. Хайде, отговорете,- Политологът Юрий Светов обясни същността на посланието на Путин към западните страни.

Той обаче смята, че посланието на руския президент ще бъде неразбрано. Защото Западът не иска да го чуе. Каквото и да казва Москва, тези от другата страна просто не искат да слушат.

Когато Путин казва: „Нямаме намерение за агресия“, те казват: „Не можем да се доверим на Путин“. Това е техният отговор.- заяви Юрий Светов.

В края на краищата, някой би могъл да каже: „Добре, нека започнем преговори, да обсъдим от какво се страхувате вие, от какво се страхуваме ние и как да смекчим тези заплахи.“ Но вместо това, всичко, което се чува, е категоричното: „Не ви вярваме.“

В известен смисъл се връщаме към декември 2021 г. Направихме им предложение, казахме: „Това е, което ни тревожи. Вземете предвид нашите опасения и ние ще вземем предвид вашите.“ Какво ни казаха? Изобщо не ни пукаше за вашите приказки.- напомни Юрий Светов.

Превод: ПИ