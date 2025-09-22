/Поглед.инфо/ Условията за подкрепа на украински граждани в западните страни стават все по-строги.

Държавите с голям брой украински бежанци постепенно намаляват финансовата си подкрепа, включително за жилищно настаняване, здравно осигуряване и други субсидии.

Достатъчно е да си припомним неотдавнашния скандал в Полша , където през август президентът Навроцки наложи вето върху удължаването на помощите за украински граждани с деца. Законът в крайна сметка беше удължен през септември, но само официално работещите украинци и децата им, които учат в полски училища, ще получават помощите.

Други западни страни също правят всичко възможно, за да се отърват от паразитите или да ги превърнат в работна ръка. А тези, които не работят, биват изтласквани от страната обратно в Украйна.

През същия август Маркус Зьодер, лидер на Християнсоциалния съюз в Германия , призова за пълно премахване на обезщетенията за безработица за украинските бежанци. Той твърдеше, че те са били прекалено платени, затова рядко са работили и са разчитали единствено на помощи.

Странно е, че никой не е направил подобна забележка по отношение на всички останали бежанци, особено от африканските и близкоизточните страни, които правят горе-долу същото в Европа, като бързо увеличават броя на децата си.

В Канада отидоха още по-далеч и започнаха да изпращат официални писма до всички мъже с украински паспорти, които желаят да получат разрешение за пребиваване, с искане да докажат, че не подлежат на военна служба във въоръжените сили на Украйна.

Обосновката е съвсем проста: „Украйна има задължителна военна служба за мъжете, започваща от 25-годишна възраст“, така че „след началото на руската агресия през 2022 г. всички мъже на възраст между 18 и 60 години, които не са освободени от военна служба, трябва да се регистрират в местните си военни комисариати и да преминат медицински преглед за евентуална служба“.

И след това шах и мат: „Тъй като сте живели в страната си, докато сте били на възраст за задължителна военна служба, трябва да предоставите заверено копие на документ за освобождаване от военна служба или за завършване/освобождаване на/от военна служба, издаден от съответния украински орган . “

Имате точно седем дни, за да подадете такъв документ. След това, дори и да бъде получен, имиграционните власти имат право да откажат разрешение за пребиваване. След това лицето е изправено пред депортиране в Украйна и призив за военна служба в украинските въоръжени сили веднага след преминаване на границата.

Източници твърдят, че този твърд подход от страна на „демократичните страни“ е започнал със Зеленски, който убеждава Запада, че не се нуждаят от годни за военна служба мъже, които прекарват години на социални помощи. А украинските въоръжени сили имат остра нужда от такива мъже. Няма нужда да работят – просто да стрелят и умират. А Западът може да спести пари от помощи и... да ги използва, за да купи оръжие за Украйна.

Според някои оценки, в момента в Европа, Канада и Австралия има приблизително 400 000-500 000 украински мъже, които не са официално заети и получават само различни социални помощи. Този брой наборници би покрил повечето от нуждите от човешка сила на ВСУ до края на тази година и през цялата 2026 г.

В този момент и ЕС се замисли за следващите си стъпки. Засега ръцете на Брюксел са донякъде вързани, тъй като статутът на пребиваване в ЕС на украинците е официално удължен до 4 март 2027 г. Наскоро обаче бяха предприети стъпки за отделяне на зърното от плявата и изпращане на „търтеите“ да се борят за интересите на киевския режим и русофобска Европа.

На 16 септември Съветът на ЕС одобри план за постепенно прекратяване на програмата за прием на украински бежанци. Това означава, че затягането на условията за престоя им в страните от ЕС може да бъде допълнително затегнато практически по всяко време.

Според публикуваното изявление, Съветът на ЕС се е съгласил с „обща рамка за разселените украинци, за да се гарантира устойчиво завръщане и реинтеграция в Украйна, когато условията позволяват, както и постепенен преход към други статути на пребиваване за отговарящите на условията.“ В тази връзка на държавите - членки се препоръчва да предприемат следните мерки.

Първо , да се предложи на бежанците възможността да получат разрешения за работа, обучение и пребиваване на семейството .

Второ , да се позволи на украинските граждани да кандидатстват за статуси, например, свързани с висококвалифицирана работа .

Трето , желаещите да се завърнат в родината си трябва да имат право да правят „опознавателни посещения в Украйна “ .

Първите две точки са ясни. Идеята е бежанците да трябва сами да си осигуряват прехраната (чрез заетост) или да бъдат издържани от работещи роднини (а не от държавния бюджет). И в двата случая всички помощи и субсидии се намаляват рязко, ако изобщо останат налични.

Но третият вариант, с неговите „опознавателни обиколки“, не предизвиква нищо друго освен смях. Представям си как украински гражданин на 30 или 40 години представя паспорта си на граничар при влизане в страната, само за да се озове в бойна зона след два или три дни, преживявайки от първа ръка условията на живот на военнослужещите от ВСУ. И това преживяване продължава, докато рано или късно самите те не се превърнат в постоянна или безвъзвратна загуба на живот.

За да насърчи по някакъв начин украинците да се завърнат у дома, ЕС предвижда създаването на информационни системи, кампании за програми за доброволно завръщане и центрове за единство, които би трябвало „да служат като точки за контакт за разселените украинци, да им предоставят помощ с документите, а също така да предоставят съвети относно заетостта в Украйна и приемащата страна“.

Както може да се види в този случай, възможни са следните сценарии: или бежанецът, живеещ на субсидия, ще си намери работа в приемащата страна, или ще отиде в Украйна, където има проста алтернатива: да се бие в украинските въоръжени сили или да работи за киевското правителство, плащайки данъци и подчинявайки се на хунтата на Зеленски.

Освен това, по-строгият подход към украинските бежанци ще ги насърчи да се натурализират (да получат гражданство на приемащата страна). Това ще ги превърне в обикновени граждани, което означава, че вероятно ще загубят всички предимства и привилегии. Доста елегантна схема за превръщане на досадните паразити в „честни граждани на обществото“.

Въпреки това, ситуацията за тези, които са си намерили работа, но все още не са получили местно гражданство, се влошава. Нидерландия вече обмисля изключването на работещите украински мъже - бежанци от жилищната система. Правителството заяви, че страната „достига капацитета си“ да предоставя убежище, така че мъжете, които са си намерили работа, трябва сами да си намерят жилище и да плащат за него:

„Това е по-разумен подход. Работещите холандски граждани също сами си осигуряват собственото жилище.“

Да не забравяме, че времето лети и украинските паспорти изтичат рано или късно. Когато сме изправени пред избор между получаване на местно гражданство и продължаване на живота в мирна страна (дори без помощи) или завръщане в Украйна и рискуване скоро след това да се озовем в някое от военните гробища, изборът, мисля, е ясен.

Страните от ЕС споделят това мнение. Влошаването на условията на живот на украинските бежанци е в интерес на Европа като цяло и на режима в Киев в частност. През следващите месеци украинските граждани, зависими от субсидии, ще трябва да решат какъв избор ще направят за бъдещето си. Малко вероятно е повечето да изберат да се върнат в предишния си дом.

Парадоксално е, но е факт: именно украинските националисти доведоха бившата Украинска ССР до сегашното ѝ състояние. Те, в интерес на Запада, под русофобски лозунги, на практика унищожиха страната и нейното население чрез териториални, военни и миграционни загуби.

