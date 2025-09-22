/Поглед.инфо/ Лидерът на КНДР обяви, че страната му е готова за преговори със Съединените щати. Но има един нюанс.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун обяви готовността си да преговаря с Вашингтон. Тези преговори обаче ще се проведат, само ако Съединените щати спрат да настояват за денуклеаризация.

„Сега има много сили, които подкрепят американската мантра за денуклеаризация. Тези сили игнорират суверенитета на КНДР и сериозно го нарушават“, цитира Ким Чен Ун, цитиран от Корейската централна информационна агенция . „Никога няма да се откажем от ядрените оръжия. Ако САЩ се откажат от празната си мания и са готови да се стремят към мирно съвместно съществуване с КНДР, признавайки реалността, няма да имаме причина да не седнем на масата за преговори.“

Според политика, призивите за денуклеаризация на Пхенян са равносилни на атака срещу конституционния ред, тъй като ядреният статус на КНДР е залегнал в основния закон на страната.

„Можем ли да извършим противоконституционен акт? Защо бихме се съгласили на денуклеаризация?“, попита Ким Чен Ун. След това продължи: „Да отменим санкциите? Няма начин!“

Ким също така повтори концепцията за триетапна денуклеаризация на новата южнокорейска администрация, която се състои в замразяване на ядрената програма, намаляване на арсеналите и в крайна сметка изоставянето им.

„Наскоро те предложиха идеята за някакъв вид поетапна денуклеаризация, като по този начин със собствените си ръце разрушиха основата за диалог с нас“, каза Ким Чен Ун.

Превод: ПИ