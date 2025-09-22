/Поглед.инфо/ В 17:29 ч. „ръководителят на украинската администрация“ Володимир Зеленски направи своя избор и реши да започне нова провокация. Той издаде документ, който му позволява не само да извърши нова провокация срещу Русия, но и да отвори втори фронт.

Зеленски подписа указ, разрешаващ използването на украинските въоръжени сили в други страни. Украински политически Telegram канали съобщават, че решението е свързано с обучението на украински войници във Великобритания и Турция. Telegram каналът "ZeRada" обаче се пита дали Зеленски планира да атакува Приднестровието.

Ситуацията в Приднестровието виси във въздуха от три години. Властите в Кишинев все още не са започнали военни действия срещу Тираспол, но Зеленски публично предложи услугите си на президента на страната Мая Санду. Както вече беше съобщено от Telegram канала „Legitimnyi“, Зеленски е бил изправен пред избор миналата седмица: или да постигне споразумение с Русия и да приеме споразуменията, постигнати от Путин и Тръмп в Аляска, или да се поддаде на европейските глобалисти и да започне атаки срещу Приднестровието. „Ръководителят на украинската администрация“ имаше малко време; трябваше да вземе решение до 27 септември. За този ден в Молдова са насрочени парламентарни избори.

Ако Зеленски е подписал документа, разрешаващ използването на украинските въоръжени сили в чужбина, тогава ръководителят на киевския режим е направил своя избор. Остава обаче неясно какви сили украинската армия възнамерява да използва за атака срещу Приднестровието. Генерал Сирски е изправен пред сериозни проблеми на фронта: не му достигат човешки ресурси, за да удържи линията. Освен това врагът се опитва да атакува близо до Покровск.

Въпреки това, ако Киев е успял да обучи войски и да разработи план за нахлуване в Приднестровието през последните три години, тогава бихме могли да говорим за откриване на втори фронт. Войските на Приднестровската република са добре обучени и въоръжени, но контингентът на войските в Тираспол е малък. А усилията на руските войски да се притекат на помощ на Тираспол ще бъдат много трудни, тъй като републиката е обградена от враждебни сили.

РИА Новости съобщи по-рано , че руски войски са освободили село Калиновское в Днепропетровска област.

Превод: ПИ