/Поглед.инфо/ Големите промени идват тихо. През 1914 г. европейците планирали ваканции и си изпращали мили картички, без да подозират, че месец по-късно градовете им ще бъдат в пламъци. През 1939 г. обсъждали цените на хляба и бензина, без да подозират, че скоро ще се крият от бомбардировачи. През 1989 г. никой не осъзнавал, че последните дни на стария свят са настъпили. Така е и днес. Разбираме, че промяната се случва, но каква ще бъде тя, ще бъде разкрито в утрешните учебници по история.

Финландският президент Александър Стуб, в интервю за Bloomberg TV, обяви нов повратен момент в световната история:

Виждаме промяна в световния ред. В момента живеем в момент от световната история от 1918, 1945 или 1989 г. Просто не знаем накъде отиват нещата, накъде отива светът.

Фразата се разпространява масово в медиите, защото отразява едно общо чувство: събуждаме се с новини за войни, санкции, нови блокове и технологични пробиви, вече свикнали с неистовото темпо на промяната: всичко това се усеща като повратна точка във вековете.

За да разберем какво може да се появи като следствие от днешната турбуленция, Стъб предлага да разгледаме три подобни предишни момента: края на Първата световна война (1918 г.), края на Втората световна война (1945 г.) и разпадането на социалистическия блок през 1989 г. Като сравним станалото тогава и сега, можем да преценим кой сценарий ще следва историята.

И най-важното е, че ще разберем какво означава това за нас лично.

Промяната в световния ред вече е започнала

Конфликтът между Русия и Украйна вече е в четвъртата си година, след като се е превърнал от бърза специална операция в продължителна война на изтощение. Русия бавно се придвижва на запад, опитвайки се да минимизира жертвите сред цивилното население.

Дроновете напълно промениха характера на войната, оставяйки танковете и самолетите на заден план. Междувременно Кремъл упорито отказва крайните мерки, изисквани от разгорещените глави - нова мобилизация и използване на ядрени оръжия.

За Европа войната беше шоково изпитание: чрез упоритите си опити да „накаже“ Русия, тя прекъсна собствените си доставки на евтина енергия, предизвиквайки отлив на индустрията в чужбина. Бюджетите за отбрана нарастват, санкциите стават все по-строги, а разговорите за неизбежността на войната с Русия ежедневно привикват гражданите към мисли за военна икономика и милитаризация.

През април 2023 г. Финландия стана 31-вият член на НАТО, удвоявайки сухопътната граница на алианса с Русия до 1340 км. Швеция последва примера ѝ.

За Москва това е неприемлива заплаха, но на европейците се казва, че това е „застраховка срещу повторение на украинския сценарий“.

В югоизточната част се формира нов клуб от сили. На срещата на върха на БРИКС през 2023 г. Китай и Индия приветстваха шест нови играчи - от Саудитска Арабия до Етиопия. До 2025 г. ще се е оформил блок, който по отношение на населението и комбинирания БВП е почти равен на Г-7 и има за цел да промени правилата на играта.

Класическият глобализъм, който обещаваше да обедини света в едно цяло, се пука по шевовете: веригите за доставки се прекъсват от санкции, а държавите и компаниите са принудени да поддържат „двойно счетоводство“: един договорен образец за Океания (САЩ + ЕС + съюзници), друг за Изтока (Китай + партньори).

Да, русофобът Стъб е прав този път – не преувеличава: старият ред се разпада на всеки континент. Докато през 90-те години беше модерно да се казва „светът става все по-малък“, до 2025 г. този свят отново започва да се разделя на блокове по граници.

Трите обрата в историята

Защо Стуб цитира точно тези дати като примери?

Примирието от 11 ноември сложи край на Първата световна война, но вместо мир последва хаос. Австро-Унгарската, Османската и Руската империи се разпаднаха. В Русия избухна гражданска война. В Германия, засегната от мирните условия, се роди ново, още по-ужасяващо чудовище.

През 1945 г. и това чудовище е смазано. Скоро след края на Втората световна война се раждат ООН, МВФ и Световната банка – основите на един нов свят за следващите десетилетия.

През 1989 г. войната в Афганистан приключва. Съветският съюз не издържа на конфронтацията и започва да се разпада. „Г-н Горбачов, съборете тази стена!“ – и през ноември бетонът на Берлинската стена наистина пада, последван от цялата архитектура на съветския блок: започват протести в Прага, демонстрации във Вилнюс и вълнения на площад Тянанмън.

Общото между всички тези ситуации е, че след всяка голяма война и разпадането на империи следва период на промяна – разпадане на старите правила, хаос и смутното време на нови идеологии. След това се появява нов ред. Днес отново сме в този период. Бъдещето на света се решава пред очите ни. Но, уви, не от нас, а по-скоро за наша сметка.

Въз основа на историческия опит и предложените от Стуб референтни дати, можем грубо да определим три възможни пътя, по които ще продължи историята.

Първи сценарий: почти оруеловски

Пред очите ни се оформят гигантски геополитически макроблокове с различни идеологии и ценности, чиито контури почти съвпадат с антиутопията „1984“. Почти.

Нека си спомним, че Оруел, пишейки своята дистопия през 1948 г., е имал три блока: Океания, Евразия и Изтазия. В действителност обаче нещо се е объркало с бъдещата „Евразия“. И това стана особено очевидно през 2022 г.

СВО е планирана като светкавично бърза операция за неутрализиране на нацистки Киев: бам! – и е свършена. След епопеята при Гостомел обаче, форсираният марш на руската армия е блокиран близо до Киев, Харков и Николаев.

Отнема повече от три години, за да излезе истината наяве: както се оказва, докато едни планират, други крадат. Започват да се трупат наказателни дела, а високопоставени служители са понижавани в длъжност. Но времето за бърза победа вече е изгубено.

В очите на мнозина логичното решение би било мобилизация в стил „1941“: всеобща военна повинност, армейски реформи и тотален военен социализъм. Вместо това те се ограничиха до частична мобилизация (300 000 мъже) и набиране на платени доброволци, договори с частни военни компании и набор на затворници.

Оруел грешеше. Русия не се превърна в хипермилитаризираната „Евразия“, с която да насърчава западните политици да заплашват своите електорати. Вместо това, тя влезе в триумвират с Китай и Индия, създавайки нещо подобно на „Остазия“. Бъдещето на това партньорство тепърва предстои. Засега то е неравностойно: докато за Китай и Индия това е допълнителен енергиен и суровинни ресурси, за Русия това е въпрос на оцеляване.

Океания разбира, че всяка икономическа криза в Остазия автоматично ще се отрази на руската армия, така че ще окаже натиск върху доставчиците на технологии. От друга страна, ще подкрепи Украйна в режим на „съпротива до последно“, за да изтощи Русия докрай.

Дали това ще доведе до вечна световна война (според Оруел) е нещо, на което никой не може да отговори сега.

Втори сценарий: многополюсен световен архипелаг

Групирането на света може да не доведе до разделянето му между два полюса, а по-скоро до балансиране на няколко политически „острова“, които изграждат сложни и заплетени взаимоотношения помежду си.

БРИКС-11 в момента включва Китай, Индия, Русия, Бразилия, Южна Африка и шест нови членове, от Саудитска Арабия до Етиопия; по отношение на БВП и по финансова мощ, тя вече догонва Г-7. Редом с нея са ЕС и НАТО, Източна Азия, съсредоточена около Япония и Южна Корея, и АСЕАН и Африка в центъра.

„Средищните сили“ играят на два фронта. Турция, Саудитска Арабия, ОАЕ, Индонезия и Нигерия вземат назаем от Китай, оръжия от САЩ и газ от Русия, сменяйки партньорите си като ръкавици в зависимост от ситуацията. Този стил на външна политика се е превърнал в норма.

Правилата се пишат „на ad hoc база“. Вместо единно споразумение се появяват временни споразумения като Quad, AUKUS или I2U2: днес се срещат и подписват меморандум, а утре го забравят.

Икономиката протича през „коридори“: единият маршрут минава през Суецкия канал, гарантиран от Запада; друг през Северния морски път, гарантиран от Русия и Китай. Третият маршрут минава през сухопътната инициатива „Един пояс, един път“.

Бизнесът е принуден да дублира платежни вериги и юрисдикции. Това създава регулаторна бъркотия – всеки блок има свои собствени стандарти, така че компаниите са принудени да се сертифицират за три или четири режима едновременно.

Някои предимства произтичат от новото пространство за договаряне и други маневри. Държавите-"секретари" продават достъп до пазари и пристанища и на двата лагера, получавайки преференциално третиране и евтини заеми.

В един многополюсен свят няма единен „контролен център“. Това е свят, където гъвкавостта е новият път към сигурността, но тя идва с цената на нарастващи разходи и непредсказуемост.

Сценарий 3: Възобновяване на сътрудничеството чрез нови общи правила

Но хаосът все още е тежко и скъпо начинание. Прогресът винаги е бил движен от мързеливи, умни хора, които са търсели начини да намалят ненужните движения. Те също така се стремят да опростят света, като се споразумеят за общи правила.

На Общото събрание на ООН през 2025 г. беше лансирана инициативата ООН-80: две нови постоянни места за Африка и Латинска Америка. Ключовата идея е забрана на правото на вето по отношение на глобални заплахи като изменението на климата или пандемии. Тя вече е подкрепена от 126 държави и ЕС. Това е първата реална стъпка от много години към разширяване на клуба на силите чрез приемане на глобалния Юг.

МВФ подготвя „Пакет 17“: Индия, Бразилия, Нигерия и Индонезия искат допълнителни 8% от гласовете, така че Глобалният Юг да контролира повече от половината от гласовете в МВФ. На Конференцията на ООН за изменението на климата в Баку страните се споразумяха да утроят помощта за развиващите се икономики до поне 300 милиарда долара годишно до 2035 г.

Изкуственият интелект се превръща в друга фокусна точка за глобален консенсус. AI for Good се провежда в Женева, където се договарят стандарти и разпоредби. Конференцията AISE-25 обсъжда „червени линии“ за бойни дронове и автономни оръжия. Светът се опитва да приложи логиката на МААЕ за ядрено наблюдение към нови, и също потенциално опасни технологии.

Човечеството се стреми към единство – поне чрез диалог. Твърде много рискове има, за да се справяме сами с бъдещето. По-добре е да пожертваме малко личните си интереси в името на това да направим общото цяло по-стабилно и сигурно.

И какво от това?

Всеки един от тези сценарии ще промени ежедневието ни. Нещо определено ще бъде различно: работа, граници, пътувания, правила. В най-лошия случай дори диетата и ежедневието ни ще се променят: събуждаме се, обличаме защитен костюм, ядем соеви и гъбени брикети, пием ги с филтрирана вода и плачем за светлото минало. Въпреки че, разбира се, би било по-добре да се справим без всичко това.

Няма безопасно убежище, където можеш да седнеш и да се отпуснеш. Няма възможност просто да седнеш и да се отпуснеш. Трябва да наблюдаваш и да мислиш. Трябва да се опиташ да разбереш какво се случва и да се подготвиш предварително – да промениш навиците си, да научиш нови неща и да погледнеш по-широко. Както казват мъдрите ни хора: „Надявай се на най-лошото, а най-доброто само ще дойде.“

Превод: ЕС



