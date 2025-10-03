/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, на 3 октомври 1990 г. беше провъзгласено Обединението на Германия. Заслужава си да се кажат някои истини, които няма да чуете по Сорос ТВ - Нова и БТВ, както и по Радио Сорос - БНР.

1. Ако в началото на 1989 г. някой беше казал, че ще има Обединена Германия, щяха да го помислят за луд. Само 3% от гражданите на ГФР считаха, че някога може да има обединение, а диктаторът на ГДР - Ерик Хонекер каза, че Берлинската стена няма да падне и след 50, и след 100 години.

2. Обединението на Германия беше невъзможно без падането на Берлинската стена. Тя беше бутната от източногерманците на 9 ноември на същата 1989-а.

3. Източните, а не западните немци, извършиха този подвиг по време, в което Кол и Геншер бяха на посещение в Полша. Наложи им се предсрочно да се върнат и видят чудото: Няма вече Берлинска стена!

4. Хиляди граждани на ГДР започнаха лятото на 1989 г. да прииждат в Унгария, където Кадар беше вече паднал, а Орбан беше призовал на 16 юни съветските танкове да напуснат страната. Премиер беше реформаторът-социалист Миклош Немет.

Именно той отказва да изпълни искането на Хонекер да екстрадира туристите, които отказвах да се връщат в ГДР.

5. На 11 септември 1989 г. се случи нещо немислимо: Унгария отвори границата с Австрия и десетки хиляди източногерманци преминаха зад Желязната завеса!

6. Граничната тел беше прерязана от външните министри на Унгария и Австрия Дюла Хорн и Алоис Мок. Прочее, вече имаше репетиция на 19 август на Паневропейския пикник край унгарския град Шопрон. Тогава, под натиск на опозицията и ФИДЕС, група източногерманци беше пусната в Австрия.

7. Случилото се беше изненада за ГФР и външния министър Геншер възторжено пита Немет колко марки струва този велик жест. Унгарският премиер отказва парите с думите: “Ние с хора не търгуваме!“.

8. Не се бе чуло в ГДР да има изявени дисиденти като Валенса в Полша, Хавел в Чехословакия и Орбан в Унгария. Но въпреки това стана нещо неочаквано: в първите дни на ноември 1989 г., жителите на Дрезден и Лайпциг излязоха масово на улицата и зареваха, че искат Свободата! "Ние сме народът", се тресяха площадите в ГДР и на 9 ноември стената проклета Берлинска падна... По време на събарянето, Ангела Меркел, по нейно признание, е била в сауната.

9. Прав е Виктор Орбан: “Ако 1989 г. в Източна Европа не бяхме излезли по площадите, още щяхме да сме в СИВ и Варшавския договор“.

10. Голяма роля за обединението на Германия изигра и великият канцлер Хелмут Кол. Още на 19 декември 1989 г. той направи първо посещение в ГДР, където беше приет радушно в Дрезден множество със скандирания "Хелмут, Хелмут".

Кол определя речта си в Дрезден като едно от най-вълнуващите събития в живота си. В 15-минутното си слово той се прекланя пред бунта на източногерманците и оповестява новината: Германия ще бъде обединена!

Кол пише Декларация от 10 точки за Обединението на Германия, която представя на Горбачов в Москва и получава неговото принципно съгласие, както и на победителите във войната САЩ, Англия и Франция, които не преливат от радост.

11. Безсъмнена е ролята на Горбачов за Обединението на Германия, защото се съгласява и дори изтегля съветските войски от ГДР, а те бяха над 300 000 души.

Горбачов направи жеста, защото многократно публично и на висок глас му беше обещавано от западните лидери, че НАТО няма да се разшир нито инч на Изток.

И той прояви юнашко доверие и на домакинството на срещата 2+4 в Москва на 12 септември, направи последната крачка към обединението, на която са двете Германии и победителите във войната Съветския съюз, САЩ, Англия и Франция.

Горбачов обаче беше измамен. НАТО се разшири на Изток и стигна до Украйна, от което днес страда клетият украински народ.

12. Чест прави на Хелмут Кол, че в речта и на 3 октомври 1990 година при Обединението на Германия изригна: “Данке, Унгария! Вие нанесохте първия удар в снагата на комунизма през 1956 г. и съборихте първата тухла от Берлинската стена на 11 септември 1989 г.“.

Кол бе предаден от Меркел, която създаде. Затова преди да почине заяви: “Имах двама любимци - Меркел и Орбан. Остана ми само Виктор, тя съсипа моята Европа!“.

Орбан беше единственият политик, който посети Стареца, тогава вече в инвалидна количка в дома му през 2016 г. а по покана от съпругата му, беше единственият чужденец, присъствал след погребението в Шпайер в любимата му бирария.

13. След Обединението, Германия стана моторът на ЕС и беше дълго време такъв. Беше, но вече не е!

От 2015 г., след онова "Елате, ще се справим", за което в виновна не само Меркел, страната не е сигурна за живеене. Само лани нападенията с мигрантски нож са 29 000.

В Германия средно на ден се случват 79 нападения с нож, 24 сексуални престъпления и две изнасилвания. Данните бяха изнесени от Мануел Остерман, вицепрезидент на Германския полицейски съюз.

Приеха се гей браковете и джендър идеологията. Християн-демократи и социалисти се гушнаха и сляпо изпълняваха политиката на Байдън и Сорос.

Страната е в тежка рецесия трета година. Фридрих Мерц обяви края на социалната държава.

С Меркел зле, без Меркел е още по-зле. При нея поне война в Украйна нямаше да има. Между другото, Меркел преди ден беше приета от Орбан в Будапеща по повод представянето на книгата си "Свобода".

13. Има ли свобода днес в Германия, е съществен въпрос, след като има свирепа цензура и преследване на политическия противник, в лицето на Алтернатива за Германия /AFD/. Tова е въпрос, зададен перфектно от Ванс на Мюнхенската конференция.

Каква свобода, като Тони Кроос, звездата на Реал Мадрид, отказа публично да се върне в Германия от страх за дъщерите му да не пострадат на улицата, защото миграцията на ножа и изнасилванията не подминаха и малолетни.

Въобще, Германия вече не е синоним за ред и законност, както и на плурализъм, с натрапчивия опит да забрави AFD.

14. Отново, както в 1989 г., Източна Германия се събуди и се появи AFD. С няколко процента през 2015 г., тя е вече първа политическа сила не само в Източна Германия, но и в цялата страна. По-долу ще видите последното изследване, според което AFD води с 27% на коалицията на Мерц ХДС/ХСС, която е с 24%.

В Източна Германия партията има почти навсякъде подкрепа от 40% партиен резултат, с който може да се похвали сами ФИДЕС на Виктор Орбан в Унгария.

15. “Алтернативата иска друга Германия!“, възкликна Мерц. “Точно така“, му отговарят от AFD - не искаме незаконна миграция, престъпност, участие във войната, искаме си тръбата, разговори с Русия и край на зелените лудости.

Алис Вайдъл беше три пъти в Будапеща и сочи Орбан като пример за подражание, особено в семейната политика и сигурността на границата.

Популярността на AFD расте заразително от Изток на Запад, затова Комисията за защита на Конституцуята й вдигна мерника да я забрани.

Да не говорим, че най-богатият човек в света - Илон Мъск, я нарече единственото спасение на Германия, а Тръмп покани Алис да говори на форума на Републиканците СРАС в Будапеща.

16. Така, 35 години след Обединението, Германия е силно разделена между Западна и Изтоната част, където в бъдеще провинциите ще се управляват от Алтернатива за Германия с пълно мнозинство. Това е неизбежно.

Какво ще стане ако забранят AFD през 2025 г.!? Ами ще с повтори отново 1989-а. В Източна Германия ще излязат отново на улицата. Ще искат ли развод, ще видим. Но политическото разделение между двете Германии - вече без стена и в рамките на една държава, е факт.