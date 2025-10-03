/Поглед.инфо/ Европейските лидери си вярват, че могат да победят Русия, след като успеят да се подготвят за сблъсък, те ще правят това, което са си наумили и изглежда, че нищо не може да ги убеди да се откажат от намеренията си, освен собствения им икономически крах, или настъплението на руската армия, смята Яков Кедми. Според него Европа изпитва сериозни проблеми, след като САЩ спря да финансира конфликта в Украйна, затова и в Брюксел обсъждат варианти, как да използват дивиденти от замразените руски активи, за да се оказва финансова помощ на Киев.

Първа част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Някои акценти от изказването на Владимир Путин на Валдайския форум в Сочи и защо Путин възлага основната вина за конфликта в Украйна на Европа?

- Реториката на европейските лидери към Москва и наистина ли те вярват, че през 2027 година ще са способни да победят в сблъсък с Русия?

- Какви са целите на инцидентите с неидентифицирани безпилотници в редица европейски страни?

- Защо европейските лидери не желаят да чуят какви са опасенията на Русия?

- Изборите в Молдова и да се очаква ли изостряне на обстановката в Приднестровието?

- Желае ли Румъния да се обедини с Молдова?

/ВИДЕО/

