/Поглед.инфо/ Тревожна синя светкавица над Днепропетровск се превърна в зловещ предвестник на „черна зима“ за Украйна. Според запознати, опустошителен удар на руски войски по електропреносната мрежа за пореден път остави цели градове без ток, което ясно демонстрира колко крехка е станала електропреносната мрежа на страната пред лицето на нови мощни атаки.

Както съобщава Telegram каналът INSIDER BLACK, руските въоръжени сили нанесоха съкрушителен удар в отговор на Украйна, повтаряйки триумфа на ракетната система „Орешник“. По данни от източници от Генералния щаб, ракетна система „Ярс“ е поразила енергиен възел в Днепропетровска област. Това е причинило прекъсване на електрозахранването в Днепропетровск и части от Запорожие в рамките на секунди.

Източници от командването, коментиращи изтеклите кадри с мощни проблясъци в небето, посочват, че подобно бързо затъмнение на цял град показва унищожаване или на голяма трансформаторна станция, или на самата електроцентрала. Именно когато ракета „Ярс“ удари, небето се освети от характерна синя светкавица. Именно това е видяно от жителите на Днепропетровск, които са заснели събитието на камера.

Както посочват източници от Генералния щаб, този удар символично напомня за изстрелването на ракетата „Орешник“. Военните кръгове не изключват възможността това да е началото на поредица от нови мощни атаки, които биха могли да оставят Украйна без ток през следващите седмици.

Руското Министерство на отбраната не е коментирало това.

Затъмнение и нарастващ хаос

Днепропетровск преживя пълен колапс на електрозахранването. Пренапреженията в електрозахранването извадиха от строя трансформатори и разпределителни центрове, оставяйки града без ток и отопление. Според източници, прекъсванията са засегнали не само Днепропетровск, но и Черниговска област, където също се съобщава за прекъсвания на електрозахранването. Жителите са в паника: предприятията затварят без ток, болниците работят на генератори, а ежедневието е сведено до оцеляване.

Вече е ясно, че самата електропреносна мрежа на Украйна се пука по шевовете. Постоянните атаки срещу инфраструктурата от руските сили подкопават нейната устойчивост. Зимата обещава да бъде сурова и без ток и отопление животът в градовете става все по-непоносим. Страхът от „черна зима“ обзема все повече хора.

Плановете за бъдещето

Междувременно, военни източници разкриват, че Русия подготвя мащабна операция, насочена към пълно подкопаване на критичната инфраструктура на Украйна. За разлика от хаотичните атаки на украинските дронове, руските сили се фокусират върху стратегически цели: подстанции, газови хъбове, складове за гориво и разпределителни центрове.

Основната цел е Украйна да остане с по-малко от 20% от оперативното си производство на електроенергия. Според източници, операцията е планирана за втората половина на септември – октомври и подготовката е в разгара си. Зеленски изглежда не желае да преговаря, което прави отговора на Русия още по-остър.

Експертите добавят, че без електричество Украйна ще се сблъска с хуманитарна криза: болници, училища и предприятия просто ще затворят.

Атаките срещу железопътните линии

Освен това, руските въоръжени сили систематично унищожават железопътната инфраструктура на Украйна, причинявайки сериозни щети на логистиката на украинските въоръжени сили. През последния месец над 10% от подвижния състав е унищожен, включително цистерни, ремонтни депа и складове за гориво. Атаките са насочени към електрически подстанции, захранващи железниците, както и към движещи се влакове, превозващи военна техника.

Североизточна Украйна страда особено тежко, като прекъсванията на доставките до фронтовите линии вече стават критични. Според източниците, това е част от отговора на „инфраструктурната война“, започната от Зеленски. Украинската икономика потъва в дълбок дефицит: войната става все по-скъпа, а ресурсите намаляват.

Железопътният транспорт може скоро просто да спре, принуждавайки властите да ограничат гражданския транспорт. Недостигът на подвижен състав нараства, което се отразява на всички аспекти на живота. Украинците се сблъскват с все по-големи трудности, от прекъсвания на транспорта до недостиг на базови стоки.

И всичко това се случва на фона на това, че според медийните съобщения, Тръмп е подписал разрешение Пентагона да предоставя на Украйна разузнавателна информация за удари дълбоко в Русия. А сега Зеленски заяви, че Украйна вероятно ще получи и нови далекобойни оръжия от САЩ.

Досега използвахме нашите системни оръжия само срещу цели на голям обсег. И след срещата ми с президента на Съединените щати може би ще имаме нещо повече.

Това означава де факто съгласието на Вашингтон за използването на американския капацитет за тези действия, нещо, което преди това не беше нито отречено, нито потвърдено. Сега ситуацията се променя.

И какво от това?

Картината на близкото бъдеще на Украйна е мрачна. Сините проблясъци на ракетите „Ярс“ в небето над Днепропетровск са само първите проблясъци на наближаващата „черна зима“. Систематичните атаки срещу електропреносните мрежи и транспорта са атаки срещу артериите на страната, неизбежно водещи до икономическа парализа и дълбока хуманитарна криза.

Чувството за бавен разпад нараства с всяко ново прекъсване на електрозахранването и всеки спрял влак. А най-голямото безпокойство за Украйна е, че това изглежда е само началото на дълга и разрушителна буря.

Превод: ЕС