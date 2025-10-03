/Поглед.инфо/ Предаването на ракети „Томахоук“ от САЩ на Украйна ще означава, че те пряко се замесват в конфликта, защото тези ракети могат да бъдат използвани само от американски специалисти и с американска разузнавателна информация, а това поставя САЩ под риск да получат ответен удар от Русия, смята Яков Кедми. Той смята, че Киев няма никакви поводи да изпада в еуфорични настроения, ако получи подобни оръжия, тъй като Русия има много възможности, с които да компенсира това.
Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.
Основни акценти от първата част от разговора:
- Изявите на Тръмп в медиите и социалните платформи – трябва ли да бъдат приемани сериозно и имат ли реално значение за политиката на САЩ?
- Променят ли САЩ политиката си към Русия?
- Има ли познавачи на международните отношения сред най-близкото обкръжение на Тръмп2
- Ще предадат ли САЩ ракети „Томахоук“ на Украйна и какво ще означава това?
- Има ли повод за радост в Киев, ако бъдат получени ракетите „Томахоук“?
- Как ще реагира Русия на удари в дълбочина по своята територия?
- Каква бе целта на срещата на министъра на войната на САЩ – Питър Хетсег, с американски висши военни и защо за Тръмп е важно армията да е под негов контрол?
- Каква е основната вътрешнополитическа цел на Тръмп?
/ВИДЕО/
Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=OFztHjs1NAQ&t=112s