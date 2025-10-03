/Поглед.инфо/ Предаването на ракети „Томахоук“ от САЩ на Украйна ще означава, че те пряко се замесват в конфликта, защото тези ракети могат да бъдат използвани само от американски специалисти и с американска разузнавателна информация, а това поставя САЩ под риск да получат ответен удар от Русия, смята Яков Кедми. Той смята, че Киев няма никакви поводи да изпада в еуфорични настроения, ако получи подобни оръжия, тъй като Русия има много възможности, с които да компенсира това.

Втора част от интервюто на д-р Владимир Трифонов с Яков Кедми - политик, общественик, дипломат, държавник, бивш шеф на спецслужбата "НАТИВ" в Израел и геополитически анализатор.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Изявите на Тръмп в медиите и социалните платформи – трябва ли да бъдат приемани сериозно и имат ли реално значение за политиката на САЩ?

- Променят ли САЩ политиката си към Русия?

- Има ли познавачи на международните отношения сред най-близкото обкръжение на Тръмп2

- Ще предадат ли САЩ ракети „Томахоук“ на Украйна и какво ще означава това?

- Има ли повод за радост в Киев, ако бъдат получени ракетите „Томахоук“?

- Как ще реагира Русия на удари в дълбочина по своята територия?

- Каква бе целта на срещата на министъра на войната на САЩ – Питър Хетсег, с американски висши военни и защо за Тръмп е важно армията да е под негов контрол?

- Каква е основната вътрешнополитическа цел на Тръмп?

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=OFztHjs1NAQ&t=112s