/Поглед.инфо/ Това е втората част от първото пилотно предаване на Поглед.инфо с публика в студиото. Георги Стамболиев разговаря с доц. Григор Сарийски за еврофондовете, дълга и риска за спестяванията. В третата част ще видите как той изцяло отговаря на въпросите на публиката – без филтър и без сценарий.

Купува ли Брюксел лоялност с милиони по „проекти“ и кой ще плати цената на зелената сделка и военната икономика?

Поглед.инфо винаги разглежда финансовата логика зад политическите лозунги и цената им за обществото.

Във втората част на разговора пред публика доц. Григор Сарийски прави безкомпромисен анализ на европейския модел на финансиране – защо Брюксел раздава милиони по проектен принцип, как се произвежда институционална лоялност и защо големите структурни проблеми остават нерешени.

Темите обхващат растящия публичен дълг на еврозоната, натиска върху националните бюджети, увеличените военни разходи и опитите спестяванията да бъдат насочвани към „приоритетни“ инвестиции. Обяснена е механиката на облигациите, ролята на банките и пенсионните фондове и рисковете, които се прехвърлят върху гражданите.

Разговорът поставя фундаменталния въпрос: дали европейската политика е стратегия за развитие или система за управление на лоялност чрез разпределение на средства – и колко устойчив е този модел в условия на нарастващи лихви, инфлация и социално напрежение.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=zJ9BEpm1bFs

Трета част - въпроси от публиката: https://www.youtube.com/watch?v=PS9EI6rSpY0

ЕС, еврофондове, дълг, еврозона, спестявания, пенсии, военни разходи, Сарийски

