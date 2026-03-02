/Поглед.инфо/ Първото издание на Поглед.инфо с публика в студиото събра пълна зала за разговор без филтър – за еврозоната, цените и бюджета. Георгий Стамбулев разговаря с доц. Григор Сарийски за разминаването между официалната инфлация и реалните касови бележки, за нарастващите дефицити и риска от дългова спирала, както и за „инвестиционните“ числа, които често прикриват отдръпването на реалното производство.

Поглед.инфо винаги разглежда процесите отвъд официалните данни, за да стане ясно кой печели и кой плаща цената.

Два месеца след влизането в еврозоната – статистиката говори за „спокойствие“, а магазинът разказва друга история. Георгий Стамбулев разговаря на живо с доц. Григор Сарийски за реалната инфлация, растящите бюджетни дефицити, риска от дългова спирала при обръщане на лихвения цикъл и за „инвестиционните рекорди“, които често са счетоводна илюзия, а не ново производство. Във фокуса е и голямата европейска рамка – Е6, „Европа на две скорости“ и въпросът дали решенията се взимат другаде, докато сметката идва тук.

Какво наистина се случва след влизането в еврозоната?

В това издание Георгий Стамбулев и доц. Григор Сарийски анализират разминаването между официалната инфлация и реалните цени, бюджетните разходи и нарастващия дълг, както и структурата на т.нар. „инвестиционен ръст“. Разговорът стига до по-широкия европейски контекст – инициативата Е6, идеята за „Европа на две скорости“ и възможните икономически последици за България.

Факти, числа и механизми – без илюзии и без удобни формулировки.

Втора част: https://www.youtube.com/watch?v=7-cPdd6T9JI&pp=0gcJCa4KAYcqIYzv

Трета част - въпроси от публиката: https://www.youtube.com/watch?v=PS9EI6rSpY0

