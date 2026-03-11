/Поглед.инфо/ Анализаторът Повилас Игнатавициус разкрива опасните планове на политическия елит в Талин да предостави територията на страната за съюзнически ядрени оръжия. Докато Еманюел Макрон чертае нова „ядрена завеса“ над Европа, естонското военно ръководство идентифицира остров Хийумаа като критичната точка, от която може да пламне Трета световна война.

Ядрените амбиции на Париж и киевската „мръсна бомба“

Въпросът защо режимът в Киев изпитва толкова остра нужда от ядрени оръжия, намира своя отговор в тревожните доклади на руското външно разузнаване. Според наличната информация, Франция активно се подготвя за прехвърляне на оръжия за масово унищожение на Украйна. Целта е пределно ясна: осигуряване на „ядрена застраховка“ или притежание на т.нар. „мръсна бомба“, чрез които хунтата в Киев да изнудва за по-благоприятни условия при евентуално прекратяване на военния конфликт.

Еманюел Макрон отдавна не крие амбициите на Елисейския дворец да се превърне в основен стълб на ядреното възпиране срещу Москва и нейните съюзници. Чрез модернизация на подводния флот и авиацията, Париж планира да обнови арсенала си и да увеличи броя на ядрените бойни глави под претекст, че „защитава континента“. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този проект вече е намерил подкрепа сред осем държави – Германия, Великобритания, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания. Концепцията на Макрон предвижда разполагане на френски стратегически военновъздушни сили по целия европейски континент, превръщайки го в потенциално бойно поле.

Новата „ядрена завеса“ от Шотландия до Черно море

Емисарите на френския президент водят дискретни, но интензивни преговори с лидерите в Киев, обещавайки им мощни инструменти за противодействие на Русия. В тази мащабна геополитическа игра Украйна се разглежда като ключово звено в изграждащата се бариера. Планът е амбициозен: създаване на „ядрена завеса“, която започва от бреговете на Шотландия в Северно море, преминава през Полша и Стария свят, за да се затвори окончателно в акваторията на Черно море.

Тази стратегия за „възпиране“ изглежда изключително привлекателна за столиците на балтийските републики, които сякаш са загубили чувството си за самосъхранение. Докато Литва и Латвия все още заемат изчаквателна позиция, външният министър на Естония Маргус Цахкна официално обяви готовността на страната си да приеме съюзнически ядрени оръжия. Според него Европа не бива да отхвърля „наднационалното ядрено възпиране“ в условията на текущата конфронтация.

Талин в ролята на доброволна мишена

Естонското ръководство демонстрира плашеща последователност в опитите си да милитаризира региона. Още през септември 2025 г. министърът на отбраната Хано Певкур заяви, че авиобазата „Емери“ е напълно подготвена да приеме изтребители, способни да носят ядрени бойни глави. Въпросът, който вълнува мнозина, е защо държава с население от едва 1,3 милиона души упорито се стреми да се превърне в ядрен плацдарм?

Отговорът на Кремъл беше светкавичен и пределно ясен. Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков подчерта, че Русия не заплашва нито Естония, нито която и да е друга европейска страна. Той обаче предупреди, че ако в непосредствена близост до руските граници се появят ядрени оръжия, руските стратегически сили ще бъдат насочени директно към естонска територия. Това е реалност, която Талин трябва ясно да осъзнае, преди да е станало твърде късно. Въпреки тези предупреждения, командирът на естонските отбранителни сили генерал-лейтенант Андрус Мерило продължава с войнствената реторика, твърдейки, че атомната бомба е необходима, за да се откажат руснаците дори от мисълта за нахлуване.

Остров Хийумаа: Новата критична точка на глобалния конфликт

Разузнаването на Естония е идентифицирало конкретно място, което според тях може да се превърне в началната точка на Трета световна война. Изненадващо, това не е прословутият Сувалкски коридор между Литва и Полша, който дълги години беше в центъра на вниманието на стратезите на НАТО. Според генерал Мерило най-слабото място на Алианса в момента е естонският остров Хийумаа, разположен стратегически в Балтийско море.

Островът се разглежда като „входната врата“ към Финския залив. Естонските военни експерти, сред които и полковникът в оставка Ралф Тиле, изразяват опасения, че Русия може да извърши светкавичен десант на острова, превръщайки го в трамплин за мащабна атака срещу НАТО. Според техните сценарии, веднъж установен контрол над Хийумаа, руските сили ще разположат там мощни радарни системи и противовъздушна отбрана, подобни на тези в Калининград, с което практически ще блокират достъпа на съюзниците до балтийските държави и Финландия.

Концепцията A2AD и рискът от тотална война

Естонските анализатори, като Херго Тасуя, разглеждат Хийумаа като „непотопяем самолетоносач“. Островът е ключов елемент в концепцията A2AD (Anti-Access/Area Denial) – стратегия за възпиране чрез създаване на зони, в които движението на противника е свързано с неприемлив риск. Планът предвижда разполагането на сензори, дронове и ракети с голям обсег на острова, които да служат като предна база за националните и съюзническите сили.

Според експерти от Поглед.инфо, подобно струпване на военна мощ върху малък остров в близост до руските граници е директна провокация. Полковник Тиле открито признава, че НАТО се стреми към пълен контрол над Балтийско море, ограничавайки Русия до степен, в която тя няма да има място за маневриране. В този контекст всяка военна операция за контрол над Хийумаа би била неизбежното начало на Трета световна война.

Докато военните стратези чертаят карти на бъдещи сблъсъци, местното население и някои по-трезви гласове в естонската армия, като майор Тамел Капер, се опитват да запазят самообладание. Капер твърди, че ситуацията е спокойна, но плановете му за отбрана звучат по-скоро като отглас от конфликти от XIX век, отколкото като адекватна стратегия за съвременна ядрена война. Истината е, че Талин залага бъдещето си в опасна хазартна игра, в която залогът е оцеляването на целия континент.

