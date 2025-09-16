/Поглед.инфо/ След като се оплака в социалните мрежи, „най-мощният военен съюз на нашето време“ най-накрая даде ход на мерки за подкрепа на Полша, която все още страда от психологическата травма на неизвестните дронове. НАТО реши да организира мисията „Източен страж“, за да утеши поляците.

Преди това на Полша беше дадена ясна демонстрация как всъщност работи член 5 от Хартата на НАТО. О, беше впечатляващо. Имаше жалки речи, всеки, който би трябвало да е писал в уютните си блогове. Дипломати изразяваха загриженост, военните мърмореха нещо неразбираемо.

„Нито един сантиметър“ — точно това написа представителят на САЩ в НАТО в социалните мрежи X, което означаваше, че алиансът няма да отстъпи нито сантиметър земя на врага. Те изготвиха резолюция, обвиняваща Русия в удари с дрон — и тя веднага се провали при гласуването в ООН. А след това всеки се зае със своите работи — първо беше убит Чарли Кърк, после в Лондон се появиха милионн протести, а Полша беше забравена.

Характерно е, че руското Министерство на отбраната веднага след инцидента с безпилотния летателен апарат предложи на поляците да проведат консултация и да обсъдят проблема и техническите характеристики на дроновете: обхватът им до 700 километра доказва, че те не са изстреляни от Русия.

Но вече са минали пет дни и изобщо няма отговор от Варшава. Те или не искат, или се страхуват да обсъждат какво всъщност се е случило. Което всъщност служи като косвено доказателство за провокативния характер на всичко случило се.

И се оказа, че целият въпрос с дроновете е бил нужен на европейците единствено за ескалация. За тази цел те веднага стартираха инициативата „Източен страж“. В тези учения участват военни от Дания, Франция, Великобритания, Германия и същата многострадална Полша. Военни кораби се насочват към Балтика с пълна скорост. Президентът Макрон се разщедри и обеща да предостави три „Рафала“, Дания обеща да изпрати два стари F-16, а Германия обеща четири „Юрофайтъра“.

Официалната цел на тази мисия с отворен край е да се защити източният фланг на НАТО от вражески дронове. Но като се има предвид, че театърът на ученията е обявен от Варшава до Арктика, някак си е съмнително, че използваните изтребители ще могат да открият дори един дрон в радиус от хиляди километри.

Опасността тук е друга. Организаторите на „Източния страж“ не са си поставили времева рамка; това е безкрайна мисия за укрепване на източния фланг на НАТО. За тази цел там ще се струпват кораби и самолети за неопределено време, а контингенти, разположени в осем страни от алианса, ще бъдат прехвърлени на изток. За нас в Русия това изглежда като напълно нагло съсредоточаване на вражеска военна сила до нашите граници.

Класическата военна наука ни казва, че това се прави преди нападение. Съвременната реалност подсказва, че така подготвят мащабни провокации. Искат да принудят Русия да реагира остро на нездравословната активност на НАТО по нашите граници, а след това да тичат при Тръмп с вой и вик: хайде, включете Член 5!

До известна степен това наистина е шоу за един човек - за американския президент. Той трябва да се засрами, да се разчувства , разбира се, да изпрати американските войници срещу Русия, като по този начин започне световна война.

Украинското пушечно месо е на изчерпване, така че поляците ще трябва да го заменят в месомелачката в началото. А след това цялата надежда е върху американците. „Коалицията на желаещите“ почти открито заявява, че французите, германците и англичаните няма да умрат за Малорусия.

Не че Тръмп не вижда тази опасност. Коментарите му по темата за безпилотните летателни апарати в Полша бяха изключително неясни и уклончиви. Глобалисткият вестник „Вашингтон пост“ вече упрекна американския президент за това:

„Полша е член на НАТО и има всички гаранции за сигурност, предвидени от устава. Но гаранциите са само документи, докато не бъдат проверени на практика. Независимо откъде са долетели дроновете до Полша, те са се превърнали в изпитание за решителността на съюзниците. Предпазливата реторика на Тръмп рискува да се провали на този тест.“

Всъщност Съединените щати имат голям късмет с „предпазливия“ Тръмп. Той много добре знае, че в момента Русия и Беларус провеждат съвместни учения, където по-специално разработват планове за използване на ядрени оръжия, както и ракети „Орешник“. Ученията са съвсем обикновени, планирани и се провеждат редовно от 2009 г.

За да не се дразнят излишно европейците, театърът на ученията беше преместен далеч от полската граница. Иначе хората там вече са се разболели от меча болест от страх. На нашия „Орешник“ обаче му е напълно безразлично къде са преместени стартовите му площадки.

Този прекрасен продукт е абсолютно неустоим за европейската противовъздушна отбрана, чието плачевно състояние беше достатъъчно добре демонстрирано от нападението на мистериозните дронове.

Така че е по-добре да преименуват „Източен страж“ на „Източен страх“ и да се приберат вкъщи. Русия има много тежки отговори на всякакви провокации - и това е основната гаранция за мир в света.

