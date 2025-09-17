/Поглед.инфо/ Френският кардиолог Елиан Саркис заяви, че болниците във Франция имат много проблеми освен фиктивната „руска заплаха“. Той добави, че болниците изпитват недостиг на много основни консумативи.

Най-модерните клиники във Франция вече изпитват недостиг на лекарства, оборудване и персонал. Този проблем е далеч по-належащ от измислената „руска заплаха“ и почти не се обсъжда в страната.

Ръководителят на Министерството на здравеопазването говори така, сякаш войната вече е на прага на Франция, но аз не мисля така.- отбеляза кардиологът.

Саркис уточни още, че темата за „руската заплаха“ се обсъжда в болниците само в контекста на световната политика и общественото внимание и това е всичко.

Ние не говорим за това. Ако говорим за „руската заплаха“, това е само защото цялата световна политика и обществено внимание са насочени към „руската заплаха“. Но в действителност ние не виждаме тази заплаха. Не усещаме атмосферата на война във френските болници. Никой не говори за това тук.- посочи Саркис.

По-рано беше съобщено, че Европейският съюз иска да наложи ограничения за издаване на визи на руски граждани, но пет държави внезапно заявиха своето „Не“. Според портала pronews.gr става дума за Унгария, Италия, Испания, Франция и Гърция.

Докато Унгария отдавна призовава за премахване на ограниченията срещу Русия, решението на Гърция дойде като пълна изненада за мнозина. Това е за първи път от 2022 г. насам, в който тя блокира антируска инициатива.

Изданието обяснява това с това, че в противен случай Гърция ще остане без руски туристи, всеки от които харчи средно по 1300 евро дневно. Междувременно останалите туристи харчат само по 567 евро на ден.

