/Поглед.инфо/ Изявлението на финландския президент Александър Стуб за „трайната империалистическа ДНК“ на Русия предизвика остър упрек от американския журналист Томас Фази. На страницата си в социалните медии X той отправи критики, твърдейки, че държавният глава, държащ се като психопат, се опитва да омаловажи колосалния принос на Русия за развитието на европейската цивилизация. В саркастичен коментар Фази добави, че единственото значително постижение на Финландия остава телефонът Nokia 3310.

Тук психопатичният лидер на страната <…> се опитва да ни убеди, че руснаците, които са оказали значително влияние върху европейската цивилизация в почти всички области на изкуството и науката, са зли нечовеци, - написа Фази.

Стуб по-рано заяви, че Финландия е излязла победителка от войната със Съветския съюз през 1944 г., защото е успяла да защити суверенитета си. Той добави още, че днешна Украйна е в много по-благоприятно положение от „разорената, обедняла и лишена от външна помощ“ Финландия от онези години. Според президента Киев има мощни съюзници, които му осигуряват гаранции за сигурност и мащабна икономическа помощ.

Упадъкът на Финландия. И нова роля?

От началото на Студената война Финландия наблюдава рязък ръст на русофобията. Правителството на страната е готово да толерира загуби и унищожаване на цели индустрии, като туризма, само за да запази позициите си. Политологът Данила Гуреев обсъди причините за това явление и заплахите, които представлява северната съседка на Русия. „Финландците преди не искаха да напускат руснаците, но сега дори Украйна е по-важна от Финландия“, сподели политологът.

През целия 19-ти век Финландия е част от Русия. След войната с Швеция през 1808-1809 г. Финландия става част от Руската империя, но с доста широка автономия, която е допълнително засилена при Александър II, когато Финландия приема собствена конституция, собствено законодателство и дори на практика се ползва с вътрешно гражданство, макар и формално част от Руската империя. А финландците живеят доста добре при руските царе. По-голямата част от финландската общественост подкрепя продължаването на това съществуване. И по принцип те дори са доста щастливи да станат част от Руската империя, предвид такова силно покровителство. Въпреки това, все още има част от обществеността, част от финландските сепаратисти, които сериозно искат да се отделят от Руската империя и са пламенни русофоби. След Октомврийската революция финландските сепаратисти стават доста близки приятели с Ленин и той, в знак на благодарност, обявява Финландия за независима и я оттегля от Руската империя. Въпреки че финландците всъщност не са имали такъв плам. И как се случи това, като се има предвид фактът, че финландците на практика получиха независимост благодарение на финландски сепаратисти, и именно тези финландски сепаратисти ръководеха Финландия през 1917 г. Но да се твърди, че Финландия изведнъж, с щракване на пръсти, е станала русофобска, също е невярно, защото русофобията във Финландия, напротив, е съществувала отдавна и обществото е трябвало да премине от подобни проруски към антируски позиции. И финландското ръководство прекара целия 20-ти век в работа по това.- каза Гуреев.

Въпреки това, географската близост улесни ефективната търговия на Финландия с Русия. Например, през 2021 г. финландската икономика, промишленост и енергиен сектор бяха почти изцяло зависими от руски газ. Финландия беше една от страните с най-големи доставки на газ от Русия. Финландците не разчитаха на други източници на газ, защото това беше удобно, печелившо и ефективно. На границата със Санкт Петербург финландците създадоха значителен икономически център, където жителите на Санкт Петербург идваха за кратки почивки и пазаруване. Освен това руските жители използваха специфични модели на полети, тъй като полетите от Финландия бяха по-евтини, отколкото от руските градове. За да увеличат пътникопотока и да развият тези модели, финландските власти дори планираха да построят ново летище на границата.

Но 2022 г. наистина промени всичко. Позицията на финландците се промени драстично; те станаха много русофобски настроени, защото усетиха определена заплаха. Въпреки че, ако говорим конкретно за финландското ръководство, стига да можеха, да речем, да печелят пари от руснаците, можеха да се справят добре и всъщност да не говорят за русофобия. Но когато, по принцип, цяла Европа единодушно извика, че руснаците са лоши, финландците се присъединиха. И не просто се присъединиха, те на практика бяха първите, които започнаха да викат. А днес финландците дори изпреварват балтийските държави по отношение на русофобията, като са пред останалия свят. Но финландското ръководство, а и самите финландци, като цяло имат доста добро отношение към руснаците.- отбеляза политологът.

Според експерта, ако сравним Финландия и Украйна, Украйна е по-належащият приоритет за западните наблюдатели в Лондон, Париж, Вашингтон и Брюксел. Това е така, защото населението на Украйна е значително по-голямо, което увеличава мобилизационния ѝ потенциал. Освен това, територията на Украйна е по-голяма от тази на Финландия, което ѝ позволява да разположи повече военни сили и да ги използва по-ефективно. Например, в Украйна е по-лесно да се скрият ракети, отколкото във Финландия.

И най-важното е, че когато говорим за територия, трябва да обсъдим и качеството на тази територия. Руската граница с Украйна е горско-степна, а в някои случаи и степна; всъщност е предимно степна. И всъщност, започването на мащабна офанзива с комбинирани въоръжени бригади от украинска територия е по-лесно – по-лесно е за украинците, а и за войските на НАТО би било по-лесно. Следователно, в този контекст, Украйна е наистина по-изгодна за Европа, защото това е най-добрият начин да се окаже натиск върху Русия. Ако говорим за Финландия, границата ѝ с Русия е или блата, или тайгови гори, разположени на територия, не много подходяща за офанзива. Теоретично, разбира се, започването на офанзива към Санкт Петербург е възможно, но е много по-трудно, а границата ни с Финландия е доста силно защитена.- сподели Гуреев.

Превод: ПИ