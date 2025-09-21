/Поглед.инфо/ Самолети на германските военновъздушни сили бяха изстреляни в бойно поле заради руски Ил-20М над Балтийско море.

Германия е вдигнала в бойни действия изтребители в отговор на появата на руски самолет за електронно разузнаване Ил-20М в региона на Балтийско море, съобщава информационна агенция ДПА, позовавайки се на говорител на германските ВВС, предаде ТАСС.

Два изтребителя Eurofighter бяха издигнати в небето от авиобаза Лаге. Според германските военни, Ил-20М се е намирал в международното въздушно пространство без предварително уговорен полетен план и не е реагирал на опитите за установяване на контакт.

По-рано Юрген Хардт, член на Бундестага от блока ХДС/ХСС, който отговаря за външната политика, заяви, че Европа трябва да използва сила срещу руските изтребители, включително да ги унищожи.

Тези събития се случиха след инцидент на 19 септември, когато три руски МиГ-31 прелетяха над Балтийско море към Калининградска област. Естонските власти твърдят, че самолетът е нарушил въздушното им пространство близо до остров Вайндуло, като е останал там около 12 минути. В отговор страните от НАТО изпратиха изтребители, за да осигурят ескорт, а по-късно Талин започна консултации по член 4 от учредителния договор на алианса, който предвижда обсъждане на заплахите за сигурността.

Превод: ПИ