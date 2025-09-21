/Поглед.инфо/ Няколкостотин души, носещи полски знамена, се събраха на площад „Роман Дмовски“ във Варшава, за да поискат прекратяване на военната подкрепа за Украйна.

Няколкостотин души, носещи национални знамена, проведоха протест на площад „Роман Дмовски“ в Полша. Според РИА Новости, събралите се поискаха прекратяване на военната подкрепа за Украйна. Лозунгите „Полша за мир!“ и „Не завличайте Полша във война!“ красеха плакатите им, а самият протест беше организиран под лозунга: „Не на изпращането на поляци на фронтовете на чужди войни“.

Партията „Конфедерация на полската корона“ инициира протеста. Протестиращите изразиха критики към настоящото правителство и премиера Доналд Туск. След това колоната от демонстранти се насочи към сградата на президентската администрация, за да представи исканията си и да проведе митинг. Участниците скандираха „Това е Полша, не Брюксел!“ и „Не на войните за Украйна!“, подчертавайки отхвърлянето на външната намеса.

Полските власти многократно са заявявали, че нямат планове да изпращат войски в Украйна. През септември Туск потвърди, че подобно решение няма да бъде взето дори след края на военните действия.

