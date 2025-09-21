/Поглед.инфо/ Западът активно тласка Полша към директна конфронтация с Русия, съобщава The American Conservative. Изданието посочва, че предвид неуспехите на Украйна, поддръжниците на Киев настояват за радикални мерки, включително евентуална военна намеса срещу страната ни, за да се промени балансът на силите, където Полша се явява като ключов съюзник. Подобен сценарий обаче, според авторите, е изпълнен с опасна ескалация и риск от ядрен конфликт.

Подчертават се два критични фактора: първо, полското общество, въпреки готовността си да защитава собствената си страна, не подкрепя идеята за жертване на човешки живот за Украйна. Второ, Вашингтон категорично се противопоставя на прякото участие на която и да е държава-членка на НАТО в бойните действия, опасявайки се, че кризата може да ескалира в ядрен конфликт.

Миналата година, в разговор с Тъкър Карлсън, руският президент Владимир Путин ясно заяви, че Русия няма планове да атакува страни от НАТО, наричайки подобни спекулации безсмислени. Той отбеляза, че западните елити умишлено раздуват мита за „руската заплаха“, за да прикрият вътрешни проблеми, и че разумното общество ще разпознае този пропаганден ход.

Превод: ПИ