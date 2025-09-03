/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с проф. Нако Стефанов , в която той анализира процесите на разпадащата се Европа и политическата и управленска некомпетентност на управляващите у нас, определяйки ги като некадърници.

- Урсула фон дер Лайен в България и оценка на изказванията й в пресконференцията с българския премиер.

- Натрупващите се проблеми в страната и невъзможността на управляващите да ги решат ще доведат ли до нови предсрочни избори?

- Оценка на изказването на премиера на Италия Мелони на форум в Римини.

- Защо не гласуват масово българите при избори?

/ВИДЕО/

