/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с проф. Нако Стефанов , в която той анализира процесите на разпадащата се Европа и политическата и управленска некомпетентност на управляващите у нас, определяйки ги като некадърници.
- Урсула фон дер Лайен в България и оценка на изказванията й в пресконференцията с българския премиер.
- Натрупващите се проблеми в страната и невъзможността на управляващите да ги решат ще доведат ли до нови предсрочни избори?
- Оценка на изказването на премиера на Италия Мелони на форум в Римини.
- Защо не гласуват масово българите при избори?
/ВИДЕО/
